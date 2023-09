Vì sao LyLy không viral như Chi Pu dù cùng xuất ngoại thi show âm nhạc?

Sau tập phát sóng mới nhất của The Next Stage 2023, hành trình của LyLy tại chương trình thực tế Trung Quốc đã chính thức khép lại. Đại diện Việt Nam dừng chân ở thứ hạng top 13. Dù đã trải qua hành trình dài với gần 2 tháng lên sóng, những phần thi đấu của LyLy vẫn chưa trở thành chủ đề được bàn tán như cách mà Chi Pu đã "tạo bão" 5 tháng trước, khi cô tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng (hay còn gọi là Đạp Gió).

Chi Pu - LyLy bị netizen so sánh thành tích khi cùng tham gia chương trình âm nhạc ở Trung Quốc

Chuyện LyLy và Chi Pu bị khán giả "đặt lên bàn cân" so sánh không phải là điều khó hiểu. Cả hai mỹ nhân này đều là đại diện Việt Nam tham gia chương trình thực tế Trung Quốc, bắt đầu ở thị trường Hoa ngữ bằng con số 0, chưa có dịp tiếp cận với khán giả đất nước tỷ dân. Gặp rào cản ngôn ngữ, truyền thông hạn chế, cách Chi Pu - LyLy "chiến đấu", tương tác với bạn bè quốc tế để tỏa sáng tại chương trình xứ người được cư dân mạng quan tâm.



Nhìn lại chặng đường thi đấu của 2 mỹ nhân Việt ở chương trình Trung Quốc, phải thừa nhận rằng, Chi Pu có phần nhỉnh hơn trong khi LyLy vẫn chưa được báo chí nhắc đến nhiều như đàn chị. Nguyên nhân do đâu?

"Tinh hoa hội tụ" tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, còn The Next Stage của LyLy có gì?

Đạp Gió là một trong những chương trình nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc khi quy tụ dàn sao hạng A góp mặt. Mùa Chi Pu tham gia mới đây, netizen quốc tế rần rần vì chứng kiến sự trở lại của những nghệ sĩ đình đám, được đông đảo thế hệ khán giả biết đến như Ella (cựu thành viên S.H.E), Amber - cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc f(x), diễn viên Thái Thiếu Phân, Giả Tịnh Văn, Ngô Thiến, ca sĩ gạo cội Cung Lâm Na,... MC chương trình còn là tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Việc Chi Pu tham gia một show quốc tế “tinh hoa hội tụ”, đứng chung sân khấu cùng những ngôi sao hạng A - B nổi tiếng Trung Quốc đã phần nào giúp giọng ca Đóa Hoa Hồng nhận được quan tâm đặc biệt.

Dàn nghệ sĩ Đạp Gió 2023 đều là những ngôi sao hạng A - B trong làng giải trí Trung Quốc

Chi Pu có sân khấu kết hợp cùng nhiều tên tuổi lớn, điển hình là sân khấu See Tình với Ella - Ngô Thiến - Trương Gia Nghê

Trong khi đó, The Next Stage mà LyLy tham gia không phải là show hot ở Trung Quốc. Đây chẳng khác một chương trình sống còn giải trí với sự tham gia của những nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc... đang chờ đợi cơ hội để nổi tiếng hơn. Gặp nhau ngày đầu tiên, có nhiều thí sinh còn chẳng biết đối phương là ai, kỹ năng ra sao. Dàn The Next Stage phải tìm cách nhận diện "độ nguy hiểm" của đối thủ. Những nghệ sĩ lớn xuất hiện trong The Next Stage như Ella, Amber,... đều trên cương vị giám khảo. Ngoài LyLy, hầu như rất ít thí sinh quốc tế được khán giả Việt biết đến.



Những nghệ sĩ trong show LyLy tham gia đa phần đều là những "tân binh"

The Next Stage được ví von là "trận chiến" đúng nghĩa khi các thí sinh rất quyết tâm thể hiện bản thân để tạo bước đà mới cho sự nghiệp. Nhưng Đạp Gió lại khác hẳn, chương trình không đặt nặng tính cạnh tranh mà thiên về sự giao lưu, tương trợ giữa các "chị đẹp" tham gia show.



Gây bàn tán mỗi khi tái xuất - "lợi thế" không ngờ của Chi Pu khi so bì với LyLy

LyLy được netizen Việt nhận xét là một nghệ sĩ thực lực khi sở hữu giọng hát hay cùng tài năng sáng tác tốt. Từ trước đến nay, tình tin đồn Anh Tú cũng ít khi vướng ồn ào. Có thể nói LyLy là một trong những nghệ sĩ ít thị phi trong showbiz Việt.

Chi Pu thì ngược lại. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ đã nếm trải cảm giác bị "ném đá" vì giọng hát yếu. Phát ngôn "cầm mic lên là ca sĩ" của Chi Pu khiến cô lao đao thời gian dài. Mỗi sản phẩm, hoạt động âm nhạc của Chi Pu luôn có đông đảo khán giả dõi theo. Những phát ngôn bâng quơ của cô không khó để trở nên viral. Sức hút vô hình của Chi Pu là điều không phải ai cũng có, tất nhiên sẽ kéo theo cả những điều không mong muốn.

Việc Chi Pu là gương mặt thường xuyên gây bàn tán mỗi khi có những hoạt động mới đã phần nào giúp nữ nghệ sĩ thu hút được sự chú ý lớn khi tham gia chương trình Đạp Gió lần này. Netizen Việt đều trông chờ màn thể hiện của Chi Pu để xem giọng ca Đóa Hoa Hồng sẽ biểu diễn ra sao trên sân khấu nước bạn, có còn hát lệch tông, hụt hơi, thều thào… như ca hát tại quê nhà hay không.

Vượt qua mọi sự chỉ trích, những cố gắng của Chi Pu giúp cô “lội ngược dòng” có được sự yêu mến của khán giả. Chẳng ai ngờ nữ ca sĩ có thể khiến khán giả bỏ qua những khuyết điểm, chú trọng nhiều hơn đến khả năng biểu diễn của mình. Nỗ lực tập múa cột, đu vòng trên cao... của Chi Pu tạo được ấn tượng mạnh với cả dàn nghệ sĩ lẫn người xem quốc tế. Công sức của cô được đền đáp xứng đáng khi lượng người hâm mộ tăng dần theo mỗi tập, từ khóa liên quan đến Chi Pu xuất hiện trên hot search Weibo.

Chi Pu đang là nghệ sĩ mới đắt show ở Trung Quốc sau Đạp Gió

Về phía LyLy, những tiết mục của nữ ca sĩ chưa thật sự bùng nổ dù cô đã hứa hẹn thay đổi hình ảnh cô gái ngọt ngào từ các tập đầu The Next Stage. Đâu đó ở LyLy, người xem vẫn cảm nhận rằng LyLy vẫn chưa thoát mác "nàng thơ", còn quá an toàn. Phong cách của LyLy khi chinh chiến ở chương trình Trung Quốc cũng bị nhận xét là nhàm chán, không được đa dạng như Chi Pu có sự hỗ trợ của stylist riêng.



LyLy vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh "cô gái kẹo ngọt"

Chi Pu và LyLy - 2 cá tính trái ngược tạo nên hành trình khác biệt



Những gì Chi Pu và LyLy thể hiện ở 2 chương trình thực tế cho thấy tính cách hoàn toàn khác biệt của cả hai. Chi Pu hướng ngoại, dạn dĩ, chủ động giao tiếp, học ngoại ngữ để kết thân với các "tỷ tỷ" khác. Điều này giúp Chi Pu dễ dàng thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế, từ đây dễ dàng có nhiều thời gian lên sóng hơn.

Ngay từ những tập đầu tiên của Đạp Gió, Chi Pu đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Ella, là người đến hỏi han Amber, nhờ cựu idol Hàn Quốc "phiên dịch" giúp cuộc trò chuyện của các nghệ sĩ khác.

Chi Pu tương tác thân mật, thoải mái với các nghệ sĩ chung show

Trong khi đó, LyLy lại là cô gái có phần trầm lắng, ít sôi nổi hơn Chi Pu. Tình tin đồn Anh Tú từng chia sẻ với báo giới: "Tôi là một người hướng nội, tôi ít tiếp xúc với những người xung quanh và rất khó để thân với một người. Nên phải là một người rất thân thiết thì tôi mới có thể thoải mái để tương tác cùng nhau".



Thời điểm đầu tham gia The Next Stage 2023, LyLy không được ai muốn chọn là đồng đội trừ An Kỳ - người đã kết hợp trong màn trình diễn đầu tiên

Vì thế, trong chương trình, LyLy hầu như chỉ thân với một số nghệ sĩ mà cô kết hợp như An Kỳ - cựu thành viên THE9 hay ca sĩ người Hong Kong (Trung Quốc) - Sunny Lukas.



Để tỏa sáng hơn nữa ở chương trình nước ngoài, hẳn LyLy phải biết cách thoát khỏi "vỏ bọc an toàn", đúng như những gì mà nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "The Next Stage là cơ hội để Ly trải nghiệm, cọ sát và học hỏi để trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn có những tiếc nuối vì bản thân chưa thể hiện được hết 100% khả năng và mong muốn mà mình có thể mang lại nhưng đây là sân chơi vô cùng vô cùng khắc nghiệt, và một khi đã tham gia thì đương nhiên phải chấp nhận mọi kết quả. Đó cũng là một bài học lớn trong hành trình của Ly sau này”.