NingNing (aespa) đọ sắc bên LyLy, visual "gây bão" vì ngày càng giống Jennie (BLACKPINK)

Trong teaser nhá hàng tập 3 The Next Stage, sự xuất hiện của NingNing - thành viên aespa dưới hàng ghế giám khảo thu hút sự chú ý của khán giả. Qua video, netizen Việt không khỏi háo hức khi thấy LyLy - đại diện Việt Nam đứng chung sân khấu cùng nữ thần tượng nhà SM và một người đẹp khác là An Kỳ - thành viên THE9. Cả 3 còn có màn đọ sắc trên sân khấu khiến khán giả vô cùng thích thú. Đáng chú ý, visual NingNing gây trầm trồ vì ngày càng giống với Jennie (BLACKPINK).

NingNing chung khung hình với LyLy và An Kỳ. Nhan sắc thành viên aespa được nhiều người nhận xét quá giống Jennie (BLACKPINK). Nguồn Vietsub: Chang Chang

LyLy xinh đẹp ngời ngời khi chung khung hình cùng 2 thần tượng Trung Quốc - NingNing (aespa) và An Kỳ (THE9). Ảnh: The Next Stage

NingNing còn chiều lòng An Kỳ tạo nên phần kết màn tiên tử. Nguồn: The Next Stage

NingNing được nhận xét ngày càng giống Jennie (BLACKPINK). Ảnh: The Next Stage

Kể từ khi ra mắt, NingNing đã trở thành tâm điểm bàn tán vì ngoại hình có nhiều điểm tương đồng với tiền bối Jennie của BLACKPINK. Đôi mắt to tròn, đôi má phúng phính cùng khí chất sang chảnh của thành viên aespa cũng chính là đặc điểm khiến cô bị so sánh giống Jennie nhiều đến vậy.