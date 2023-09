Rộ khoảnh khắc LyLy bị cô lập ở show quốc tế, biểu cảm đầy thất vọng vì không ai muốn chung đội

Sau tập 8 The Next Stage 2023, LyLy đã chính thức bị loại khỏi show quốc tế ở top 13. Tuy hành trình của LyLy đã khép lại, loạt khoảnh khắc của nữ ca sĩ khi chinh chiến tại chương trình âm nhạc Trung Quốc bỗng hot trở lại. LyLy bị nhiều netizen đặt lên bàn cân với Chi Pu. Ngoài so sánh thứ hạng, một đoạn video ngắn trong chương trình còn cho thấy LyLy không thân thiết được với nhiều bạn bè quốc tế trong những ngày đầu thi đấu như giọng ca Đóa hoa hồng.

Theo đó, sau tiết mục công diễn 1, LyLy xuất sắc đạt hạng 2. Tuy có thứ hạng cao nhưng đại diện Việt Nam lại không được nhiều thí sinh lựa chọn. Cụ thể, khi được hệ thống yêu cầu hãy đứng lên nếu không muốn chung đội với LyLy, ngay lập tức các thí sinh đã đồng loạt đứng dậy, chỉ trừ An Kỳ (bạn diễn của LyLy tại công diễn 1). Lý do được dàn thí sinh này đưa ra là do LyLy "quá ngọt ngào", đối lập với hình ảnh cá tính của họ.

Hầu như các thí sinh đều không muốn lựa chọn LyLy làm đồng đội

LyLy không muốn mọi người nhìn mình với hình ảnh "chỉ là cô gái có phong cách ngọt ngào"

Chứng kiến khoảnh khắc này, LyLy không giấu được nỗi thất vọng trên gương mặt. Trong hậu trường, giọng ca Lời đường mật chia sẻ: "Em muốn mọi người hãy bỏ suy nghĩ LyLy chỉ là một cô gái rất ngọt ngào, đáng yêu trên sân khấu. Em có thể làm những điều đặc biệt".

Sau đó, LyLy đã tiếp tục chọn An Kỳ để làm bạn diễn của mình: "Chúng ta sẽ thử một vài phong cách mới, những thứ mới mẻ cho chúng ta".

Trong lúc chờ đợi lựa chọn đội thách đấu, các thí sinh giao lưu vô cùng thoải mái. Là thí sinh nước ngoài tại The Next Stage 2023, LyLy không tránh khỏi việc bất đồng ngôn ngữ. Nữ ca sĩ có khoảnh khắc lạc lõng, bơ vơ khi mọi người trò chuyện cùng nhau. Khi cô quay sang hỏi An Kỳ các thí sinh đang nói về vấn đề gì, An Kỳ đã xua tay bảo "không có gì đâu".

LyLy bất đồng ngôn ngữ, không thể hòa nhập vào cuộc vui của mọi người trong những ngày đầu tiên

Ở những tập phát sóng sau đó, LyLy đã dần kết nối được nhiều hơn với các thí sinh khác. Nữ ca sĩ cũng đã gửi lời cảm ơn đến chương trình khi cho mình có thêm nhiều người bạn tuyệt vời: "Ly có thêm những người bạn tuyệt vời mà Ly vô cùng trân trọng. Đặc biệt là 'my girl' An Kỳ. Đây là cô gái đặc biệt nhất mà Ly từng gặp. Xinh đẹp, tài năng và tốt bụng. Ở vòng loại cuối cùng, An Kỳ nói rằng: "Ít ra thì chúng ta được ra về cùng nhau, để không ai trong 2 người phải cảm thấy cô đơn" .