Vì sao lừa đảo biết được số điện thoại của người mua hàng?

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 6/1 đã có cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo khi xem livestream bán hàng. Theo đó, thời gian gần đây đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, khi các đối tượng lợi dụng việc người xem để lại số điện thoại trong phiên livestream bán hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về phương thức, thủ đoạn của đối tượng, Công an chỉ rõ: Khi xem livestream bán hàng, người dân sẽ để lại số điện thoại trong phần bình luận để được tư vấn, chốt đơn hoặc nhận ưu đãi.

Đối tượng lừa đảo theo dõi livestream và thu thập số điện thoại của khách hàng để lại trong phần bình luận, chủ động gọi điện mạo danh người bán hoặc đơn vị vận chuyển và thông báo trúng ưu đãi, miễn phí ship, yêu cầu xác nhận đơn hàng.

Sau đó, đối tượng dẫn dắt thúc giục nạn nhân, tạo tâm lý vội vàng. Chúng yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc, phí giữ đơn, phí ship hoặc cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, nhấn vào đường link lạ để “xác nhận đơn” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ ra các dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo như sau: Gọi điện thúc giục, hối thúc chốt đơn nhanh; yêu cầu chuyển tiền ngoài hệ thống bán hàng; hứa hẹn miễn phí vận chuyển, quà tặng bất thường, nội dung ưu đãi không trùng khớp với livestream; không xác nhận qua tin nhắn hoặc nền tảng chính thức.

Qua cảnh báo này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không để số điện thoại công khai trong phần bình luận livestream; chỉ nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc gian hàng chính thức; không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP qua điện thoại. Khi có nghi vấn, người dân cần xác minh trực tiếp với người bán qua kênh chính thức.

Mọi nghi vấn, tố giác, người dân có thể liên hệ ngay với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.