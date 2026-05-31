Vì sao kỳ thi này trở thành nỗi ám ảnh của hàng triệu học sinh mỗi năm?

Mỗi năm, hàng triệu học sinh ở quốc gia này bước vào kỳ thi đại học với áp lực khổng lồ. Chỉ trong vài giờ làm bài, kết quả có thể quyết định trường đại học, nghề nghiệp tương lai và thậm chí cả cơ hội đổi đời của một thế hệ trẻ.

Khi mặt trời còn chưa mọc hẳn, hàng dài phụ huynh đã đứng kín trước các điểm thi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ và những lời động viên dành cho con em mình. Bên trong phòng thi, hàng triệu học sinh chuẩn bị bước vào một trong những kỳ kiểm tra được xem là quan trọng nhất cuộc đời: YKS.

YKS (Higher Education Institutions Examination) là kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây gần như là con đường chính để học sinh được xét tuyển vào các trường đại học trên cả nước. Mỗi năm, số lượng thí sinh tham dự luôn ở mức khổng lồ, thường dao động từ 2,5 đến hơn 3 triệu người.

Kỳ thi được tổ chức trong nhiều phiên liên tiếp. Thí sinh phải trải qua các bài kiểm tra đánh giá năng lực cơ bản, sau đó là các bài thi chuyên sâu theo từng lĩnh vực như khoa học tự nhiên, toán học, khoa học xã hội hoặc ngoại ngữ. Điểm số sẽ quyết định khả năng trúng tuyển vào ngành học và trường đại học mong muốn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc vào được một trường đại học danh tiếng được xem là bước ngoặt quan trọng giúp cải thiện cơ hội việc làm và thu nhập trong tương lai. Chính vì vậy, áp lực đè nặng lên học sinh từ nhiều năm trước khi kỳ thi diễn ra.

Không ít học sinh tham gia các trung tâm luyện thi ngoài giờ học chính khóa. Có em dành hàng chục giờ mỗi tuần để giải đề và luyện kỹ năng làm bài. Đối với nhiều gia đình, YKS không đơn thuần là một kỳ thi mà còn là khoản đầu tư lớn về thời gian, tiền bạc và kỳ vọng.

Sự cạnh tranh khốc liệt của YKS được phản ánh qua những con số. Năm 2024, khoảng 3 triệu thí sinh tham gia kỳ thi nhưng chỉ một số rất nhỏ đạt điểm gần như tuyệt đối. Theo kết quả được công bố, chỉ có 9 thí sinh trên toàn quốc đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi năm đó.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều năm qua là độ khó của đề thi. Thống kê từ cơ quan khảo thí cho thấy điểm trung bình ở một số môn, đặc biệt là toán học, thường ở mức thấp đáng báo động. Điều này làm dấy lên tranh luận rằng kỳ thi đang trở nên quá khó so với chương trình học phổ thông.

Các chuyên gia giáo dục cũng đặt câu hỏi liệu một kỳ thi kéo dài vài giờ có nên trở thành thước đo quan trọng nhất đối với tương lai của hàng triệu học sinh hay không. Trên thực tế, khẩu hiệu phản đối từng xuất hiện trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ là: "Cuộc đời chỉ gói gọn trong 180 phút sao?".

Những năm gần đây, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần điều chỉnh quy chế thi nhằm giảm áp lực cho học sinh. Một số ngưỡng điểm xét tuyển từng được bãi bỏ để mở rộng cơ hội vào đại học cho nhiều thí sinh hơn. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh vào các trường hàng đầu vẫn vô cùng gay gắt.

Dù còn nhiều tranh cãi, YKS vẫn là biểu tượng của khát vọng vươn lên trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Với hàng triệu gia đình, đó không chỉ là một kỳ thi tuyển sinh, mà còn là thời khắc quyết định hướng đi của cả một tương lai.

t/h