Hơn 124.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng nhất cả nước

Học sinh tại Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 vào sáng 30/5.

Sáng 30/5, hơn 140.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Đây là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh lớn nhất cả nước khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục ở mức kỷ lục.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay ghi nhận 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi trên toàn thành phố. Trong đó, hơn 124.000 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên, hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào các khối chuyên. Với tổng chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ học sinh có suất học công lập chỉ khoảng 56% - mức thấp nhất cả nước hiện nay.

Sáng nay, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn. Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài từ 8h, kết thúc lúc 10h với tổng thời gian làm bài 120 phút.

Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước. Thành phố đồng thời huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác tổ chức kỳ thi.

Theo lịch thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, chiều 30/5, thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan trong thời gian 60 phút. Sáng 31/5, học sinh làm bài thi môn Toán với thời gian 120 phút. Đối với hệ chuyên, thí sinh sẽ làm bài thi môn chuyên vào ngày 1/6 với thời gian 150 phút.

Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ở môn Ngoại ngữ, học sinh được lựa chọn đăng ký dự thi một trong các ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi năm nay được xây dựng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu thuộc kiến thức lớp 9, bảo đảm phù hợp với học sinh nhưng vẫn có tính phân hóa để phục vụ công tác tuyển sinh.

Điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập tại Hà Nội dự kiến sẽ được công bố trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6.