3 thứ phụ huynh EQ cao mang theo khi đưa con đi thi lớp 10

Sự đồng hành của cha mẹ trong ngày thi không nằm ở những lời thúc giục hay sự lo lắng thái quá phơi bày ngoài cổng trường, mà nằm ở sự chuẩn bị chu đáo để làm chỗ dựa tinh thần bình yên nhất cho con.

Trong tâm lý học gia đình, hiện tượng lây truyền cảm xúc chỉ ra rằng trạng thái tinh thần của cha mẹ có khả năng tác động trực tiếp và mạnh mẽ lên tâm lý của con cái. Đứa trẻ đứng trước một kỳ thi lớn vốn đã mang sẵn sự hồi hộp, nếu nhìn thấy ánh mắt lo âu, bồn chồn hay sự chuẩn bị luộm thuộm của cha mẹ, nỗi sợ hãi sẽ tăng lên gấp bội.

Người cha, người mẹ có EQ cao luôn biết cách kiểm soát năng lượng của bản thân. Họ bước đến cổng trường với một phong thái điềm tĩnh, tự chủ và luôn mang theo 3 "bảo bối" đặc biệt dưới đây để giúp con có một mùa thi thuận lợi nhất.

Một chiếc phích nước cá nhân chứa loại nước giải nhiệt quen thuộc của gia đình

Giữa thời tiết nắng nóng cao điểm của mùa hè, việc duy trì thể lực và sự tỉnh táo cho con là ưu tiên hàng đầu. Thay vì mua vội những chai nước ướp lạnh, nước ngọt công nghiệp ở các sạp hàng ven đường cổng trường, phụ huynh EQ cao luôn chủ động chuẩn bị một chiếc phích nước hoặc bình giữ nhiệt từ nhà. Trong đó có thể là nước lọc ấm, nước đậu đen rang, nước râu ngô hoặc nước yến mạch nhẹ nhàng - những thức uống quen thuộc mà hệ tiêu hóa của con đã thích nghi hàng ngày.

Hành vi này thể hiện sự chu đáo và năng lực quản trị rủi ro xuất sắc. Thời tiết nắng nóng khiến thức ăn, nước uống bên ngoài rất dễ nhiễm khuẩn hoặc quá lạnh gây viêm họng, đau bụng ngay trước giờ thi. Việc đưa cho con một ngụm nước ấm quen thuộc ngay khi con vừa bước ra khỏi phòng thi không chỉ giúp con giải khát an toàn, mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, thân thuộc như đang ở nhà. Đó là cách cha mẹ chăm sóc sức khỏe cho con một cách khoa học, tinh tế mà không phô trương.

Sự quan tâm chăm sóc đúng mực của cha mẹ sẽ là động lực lớn cho con cái (Ảnh minh họa)

Một cuốn sách, một công việc cá nhân hoặc một chiếc tai nghe để tự quản trị thời gian chờ đợi

Hình ảnh thường thấy ở các cổng trường thi là hàng trăm phụ huynh đứng ngồi không yên, liên tục nhìn đồng hồ, tụ tập bàn tán xôn xao về tỷ lệ chọi, đề thi năm ngoái, hoặc gọi điện than vãn với người thân. Sự chờ đợi vô định kéo dài 60-120 phút vô tình biến năng lượng ngoài cổng trường thành một "chảo lửa" căng thẳng. Người mẹ, người cha EQ cao sẽ không tham gia vào đám đông ồn ào đó. Họ chọn một góc quán cà phê yên tĩnh gần trường, mở một cuốn sách ra đọc, giải quyết công việc trên máy tính hoặc đeo tai nghe thưởng thức một bản nhạc nhẹ nhàng.

Tâm lý học hành vi vạch trần rằng, việc tự tạo ra một không gian bận rộn lành mạnh là cách phụ huynh quản trị tốt sự lo âu của chính mình. Họ hiểu rằng việc mình đứng ngoài cổng trường nắng nôi, lo lắng cũng không thể giúp con làm bài tốt hơn.

Bằng cách giữ cho bản thân bận rộn và điềm tĩnh, họ sẽ không bị cuốn vào những thông tin tiêu cực, thất thiệt từ đám đông. Sự tĩnh lặng này giúp họ duy trì được năng lượng tích cực, để khi tiếng trống thu bài vang lên, họ đón con bằng một nụ cười rạng rỡ và một tinh thần tỉnh táo nhất, chứ không phải bằng gương mặt phờ phạc, mệt mỏi.

Một bộ quần áo dự phòng cho con và một chiếc khăn lau ướt sạch sẽ

Đây là vật dụng thể hiện sự tinh tế kịch trần của các bậc phụ huynh có EQ cao nhưng lại rất ít người nghĩ tới. Trong túi đồ của họ luôn có sẵn một chiếc áo đồng phục sạch sẽ, một chiếc khăn sợi tre mềm và một gói khăn giấy ướt. Họ chuẩn bị điều này để phòng cho những sự cố bất ngờ như con bị đổ mồ hôi ướt đẫm áo sau giờ làm bài căng thẳng, con vô tình bị dính vết bẩn, đổ nước vào người, hoặc gặp một cơn mưa rào bất chợt của mùa hè.

Hành vi này mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối cho đứa trẻ. Khi bước ra khỏi phòng thi sau môn đầu tiên với trạng thái mệt mỏi, việc được cha mẹ lau đi những giọt mồ hôi trên trán, đưa cho một chiếc áo khô ráo, thơm tho để thay sẽ giúp cơ thể con lập tức được phục hồi năng lượng. Sự chăm sóc kịp thời và nhẹ nhàng này giúp con rũ bỏ toàn bộ áp lực của môn thi trước, thoải mái tinh thần để sẵn sàng cho các môn thi tiếp theo. Nó gửi đi một thông điệp không lời: "Dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ luôn ở đây để thu xếp và che chở cho con".

Khi cha mẹ thoải mái, con cái cũng bớt bị áp lực (Ảnh minh họa)

Đi thi lớp 10, con trẻ cần một người đồng hành bản lĩnh chứ không cần một người tháp tùng lo âu. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả vật chất lẫn tâm thế của cha mẹ ngoài cổng trường chính là liều thuốc an thần vô giá, giúp các sĩ tử cảm nhận được tình yêu thương tiếp sức một cách văn minh, từ đó tự tin viết tiếp giấc mơ bước vào ngôi trường cấp 3 mơ ước.