Hiện tại, mọi sự chú ý của làng nhạc Việt đang đổ dồn vào Come My Way - dự án comeback mang màu sắc quốc tế của Sơn Tùng M-TP. Sau hàng loạt teaser, poster và những màn “úp mở” kéo dài suốt thời gian qua, sản phẩm càng được quan tâm hơn khi nam ca sĩ xác nhận hợp tác cùng rapper tỷ view người Mỹ TYGA. Đây được xem là một trong những màn collab quốc tế đáng chú ý nhất của Vpop trong thời gian gần đây.

Đúng 20 giờ ngày 28/5, MV Come My Way đã chính thức lên sóng. Chỉ sau ít giờ phát hành, sản phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội nhờ phần hình ảnh mang tính biểu tượng văn hoá cùng màu sắc âm nhạc khác biệt so với nhiều sản phẩm trước đây của Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP đã chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới bằng tiếng Anh mang tên Come My Way

Khác với những bản hit có cấu trúc cao trào rõ rệt và hook mạnh như trước, Come My Way được xây dựng trên nền Afrobeats kết hợp hip-hop và pop đương đại theo xu hướng quốc tế. Ca khúc sử dụng hoàn toàn tiếng Anh, xoay quanh hành trình theo đuổi tình yêu.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho định hướng âm nhạc mới, phần phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP lại gây ra nhiều tranh cãi. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng cách nhả chữ của nam ca sĩ “khó nghe”, “nuốt âm”, thậm chí có người còn so sánh với “accent Ấn Độ”.

Giữa những tranh luận trái chiều, bài đăng của TikToker khá nổi tiếng người Úc hiện sinh sống và làm việc tại Việt Nam có tài khoản @thangucviet_ethan đang thu hút nhiều sự chú ý.

Người này cho biết ngay lần đầu nghe Come My Way , bản thân cũng không thể hiểu rõ toàn bộ lyric. Tuy nhiên, theo anh, điều đó không đồng nghĩa với việc tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP kém.

“Rất nhiều ca sĩ bản ngữ hát tiếng Anh mình cũng không nghe được ngay từ đầu. Không phải bài hát nào cũng dễ nghe rõ lời”, Ethan viết. Sau khi bật lyric, nghe lại từng đoạn và dừng giữa các câu để theo dõi kỹ hơn, anh cho biết mình bất ngờ với khả năng sử dụng tiếng Anh hiện tại của Sơn Tùng M-TP, đặc biệt nếu chính nam ca sĩ là người viết phần lyric. TikToker người Úc cũng cho rằng điều đáng ghi nhận nhất là việc Sơn Tùng M-TP dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử nghiệm với thị trường quốc tế.

“Bao nhiêu năm nay anh ấy luôn làm nhạc Việt cho người Việt, nhưng đồng thời cũng muốn mang âm nhạc và văn hoá Việt Nam ra thế giới. Muốn đi global thì phải có người dám bước đầu tiên ”, tài khoản này nhận xét.

Come My Way tiếp tục cho thấy tham vọng quốc tế hóa âm nhạc của Sơn Tùng M-TP

Khán giả Việt đang quá khắt khe với accent?

Trao đổi về tranh cãi xoay quanh phần tiếng Anh trong Come My Way, Vivian Đặng - Founder The V Language, MC/BTV Vietnam Today, đồng thời cũng là người có nhiều năm làm phiên dịch cabin, giảng dạy tiếng Anh... có những quan điểm rất riêng. Cô hé lộ mình là một Sky và đã nghe bài hát mới của Sơn Tùng 5 lần.

Vivian Đặng

Bỏ qua “thân phận” fan mà đứng trên góc độ một người có chuyên môn về ngoại ngữ, Vivian cho rằng tiếng Anh của Sơn Tùng sử dụng một số từ slang, idiom có cấp độ cao và lời hát rất bắt tai.

“Tuy nhiên, do là hát rap nên sẽ khá nhanh và dù cho là rapper bản ngữ cũng hát nhanh thì mình cũng khó có thể nghe được”, Vivian đánh giá.

Về phần accent, nữ MC cho biết accent tiêu chuẩn Anh - Mỹ - Úc còn phụ thuộc vào vùng miền của đất nước đó. Đặc biệt, cô mong muốn các khán giả nghe nhạc không nên áp đặt một quy định quá khắt khe với một nghệ sĩ trong nước đang cố gắng từng ngày để mang văn hoá Việt Nam ra quốc tế.

Ở một diễn biến khác, thầy Đặng Trần Tùng - chuyên gia luyện thi IELTS nổi tiếng tại Việt Nam, người nhiều lần đạt 9.0 IELTS và là nhà sáng lập hệ thống The IELTS Workshop đình đám cũng cho rằng tranh cãi quanh phần phát âm của Sơn Tùng M-TP đang bị nhìn nhận hơi khắt khe.

Theo thầy Tùng, phần tiếng Anh trong Come My Way không mang cảm giác giống “accent Ấn Độ” như nhiều bình luận trên mạng xã hội.

“Cá nhân mình không thấy nó mang cảm giác như accent Ấn Độ. Nhưng vì Sơn Tùng là nghệ sĩ chứ không phải người học thuật hay dân chuyên ngoại ngữ nên mình cũng không muốn nhận xét hay nói quá nhiều về vấn đề này”, anh chia sẻ.

Thầy giáo nổi tiếng này cũng cho rằng việc một ca sĩ phát hành sản phẩm tiếng Anh không đồng nghĩa họ bắt buộc phải có phát âm hoàn hảo mới được quyền ra mắt công chúng: “Ca sĩ không phải cứ phát âm chuẩn kiểu bản ngữ thì mới được tung sản phẩm. Trước đây có rất nhiều nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) hay ngay cả nhiều ca sĩ Hàn Quốc hiện nay, phát âm tiếng Anh của họ cũng không phải lúc nào chuẩn và hay, nhưng khán giả vẫn đón nhận rất nồng nhiệt, thậm chí còn hát theo rất nhiều”.

Thầy Đặng Trần Tùng

Về phần mình, cô Linh Thùy (27 tuổi), giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và sở hữu 975 TOEIC đồng tình với ý kiện rằng phần tranh cãi đang bị đẩy hơi xa khỏi bản chất chuyên môn.

“Nếu nghe kỹ sẽ thấy Sơn Tùng có cách xử lý âm khá riêng, thiên về flow và màu nhạc hơn là ưu tiên độ rõ chữ. Điều này khiến nhiều người nghe cảm thấy lạ tai”, cô nói.

Tuy nhiên, nữ giáo viên cho rằng việc chế giễu bằng cách so sánh với “accent Ấn Độ” là khá cực đoan: “Accent không có đúng sai tuyệt đối. Điều quan trọng hơn là mức độ người nghe có thể hiểu được nội dung hay không”, cô nhận định.

Dù cho rằng Sơn Tùng M-TP vẫn có thể cải thiện thêm về độ rõ của phụ âm cuối, cách nhấn trọng âm hay nhả chữ trong một số câu hát, cả hai giáo viên đều đánh giá cao việc nam ca sĩ dám thử nghiệm với âm nhạc bằng tiếng Anh.

“Không phải nghệ sĩ nào cũng sẵn sàng làm nhạc tiếng Anh vì họ biết sẽ bị soi rất kỹ. Nhưng nếu nghệ sĩ Việt không thử bước ra khỏi vùng an toàn thì rất khó tiến gần hơn tới thị trường quốc tế”, cô Linh Thùy chia sẻ.

Sơn Tùng mang hình ảnh truyền thống với chim lạc của Trống Đồng Đông Sơn vào khung cảnh đường phố Mỹ

Đồng quan điểm, cô Trúc Quỳnh (25 tuổi), tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2, hiện là giáo viên tiếng Anh THCS tại xã Thanh Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho rằng công chúng hiện đang nhìn nhận vấn đề theo hai hướng khác nhau: một bên đánh giá dưới góc độ phát âm chuẩn, bên còn lại xem đây là một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc cá nhân.

“Nếu xét hoàn toàn ở góc độ ngôn ngữ, đúng là phát âm của Sơn Tùng không hoàn toàn là kiểu accent Anh - Mỹ phổ biến mà nhiều người Việt quen nghe. Có những âm bị nuốt hoặc xử lý khá lạ tai nên khi nghe lần đầu, khán giả cảm thấy khó bắt chữ là điều dễ hiểu”, cô nói.

Tuy nhiên, nữ giáo viên cho rằng việc một ca sĩ Việt hát tiếng Anh nhưng không sở hữu accent hoàn hảo không phải điều bất thường: “Ngay cả nghệ sĩ quốc tế cũng có màu accent riêng khi hát. Điều quan trọng là họ tạo được cảm xúc và cá tính âm nhạc”, cô Trúc Quỳnh nhận định.

TYGA và Sơn Tùng M-TP trong một cảnh quay

Nhìn ở góc độ tích cực, những tranh luận xoay quanh Come My Way cũng cho thấy khán giả Việt đang quan tâm nhiều hơn tới accent, ngôn ngữ và cách nghệ sĩ Việt sử dụng tiếng Anh trong âm nhạc.