Hơn 1000 ngày thanh xuân thu bé lại vừa bằng một lễ trưởng thành đặc biệt tại Chuyên ngoại ngữ - "ngôi trường của những thủ khoa"

Trong hơn 3 giờ đồng hồ, sân trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã trở thành nơi lưu giữ những cảm xúc đẹp nhất của toàn thể học sinh khối 12 niên khóa 2023 - 2026.

Tối 26/5/2026, lễ tri ân “TRẠM KÍ ỨC K55 - THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG VÌ SAO” của học sinh khóa 55 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) đã diễn ra trong không khí xúc động với sự tham dự của Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, phụ huynh và toàn thể học sinh khối 12 niên khóa 2023 - 2026.

Chương trình là dịp để 704 học sinh K55 cùng nhìn lại hơn 1000 ngày thanh xuân dưới mái trường Chuyên Ngoại ngữ (CNN), đồng thời gửi lời tri ân tới thầy cô, cha mẹ và bạn bè trước khi chính thức khép lại quãng đời học sinh.

Buổi lễ có sự tham dự của thầy Nguyễn Phú Chiến - Hiệu trưởng nhà trường, cô Đỗ Thị Ngọc Chi và cô Mai Thị Loan - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện Hội cha mẹ học sinh và các giáo viên chủ nhiệm khối 12.

Trong bài phát biểu mở đầu chương trình, thầy Nguyễn Phú Chiến gửi gắm tới K55 những lời nhắn nhủ đầy xúc động. Thầy mong học sinh khóa 55 luôn giữ sự kiên cường, sống đáng tin cậy, theo đuổi sự phát triển bền vững và luôn dành một góc đặc biệt trong tim cho mái trường Chuyên Ngoại ngữ.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình là phần học sinh K55 gửi tặng hoa tới Ban giám hiệu, phụ huynh và 17 giáo viên chủ nhiệm như lời cảm ơn cho những năm tháng đồng hành dưới mái trường CNN. Đáp lại tình cảm ấy, thầy cô và cha mẹ cũng dành tặng học sinh video “Lời yêu gửi K55” với những lời nhắn nhủ, động viên đầy xúc động.

Không khí sân trường nhiều lần lặng đi khi các học sinh cùng nhìn lại những thước phim về hành trình Ten Plus 2023 - “Thấu hiểu”. Sau 1003 ngày kể từ đêm camp đầu tiên, những giai điệu quen thuộc, những ký ức tuổi trẻ cùng bạn bè và thầy cô vẫn khiến nhiều học sinh nghẹn ngào.

Xuyên suốt hơn 3 giờ đồng hồ, “TRẠM KÍ ỨC K55 - THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG VÌ SAO” không chỉ là một chương trình tri ân mà còn là chuyến hành trình quay ngược thời gian để học sinh K55 sống lại những ký ức đẹp nhất của tuổi học trò. Đó là những ngày hội vui Khoa học Tự nhiên, lễ báo công tại Ba Vì, sân khấu hóa tác phẩm văn học, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ hay những lần cùng nhau khóc cười dưới mái trường Chuyên Ngoại ngữ.

Khép lại chương trình, các học sinh K55 ngồi sát lại bên nhau, trao cho nhau những cái ôm và lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi áo trắng. Ba năm cấp 3 giống như một giấc mơ đẹp, nơi có tình bạn, tuổi trẻ, sự trưởng thành và cả những cuộc chia tay đầu đời.

Rời khỏi mái trường CNN, mỗi học sinh sẽ bước tiếp trên một hành trình riêng. Có người du học, có người học đại học trong nước, có người theo đuổi những lựa chọn khác nhau. Nhưng những ký ức của thanh xuân dưới mái trường THPT Chuyên Ngoại ngữ chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu trong trái tim của mỗi bạn học sinh K55.

