Nữ sinh Kim Liên rạng rỡ trong ngày bế giảng 2026: Thanh xuân đẹp nhất là đây chứ đâu!

Sáng ngày 22/5/2026, Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) đã tổ chức Lễ bế giảng năm học 2025 - 2026 trong không khí vừa trang trọng vừa xúc động. Đây cũng là năm học đánh dấu hơn 50 năm thành lập THPT Kim Liên - hành trình hơn nửa thế kỷ gieo mầm tri thức và lưu giữ kỷ niệm của biết bao thế hệ học sinh trưởng thành dưới mái trường Sen vàng.

Khép lại năm học 2025 - 2026, thầy và trò nhà trường đã ghi dấu bằng nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, hoạt động phong trào và các sân chơi học thuật. Buổi lễ không chỉ là dịp nhìn lại hành trình một năm vừa qua mà còn là khoảnh khắc để toàn trường cùng nhau lưu giữ những cảm xúc đẹp nhất của tuổi học trò.

Đặc biệt, với học sinh khối 12 K50, lễ bế giảng năm nay mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây là lời chào sau cuối gửi tới những năm tháng thanh xuân dưới mái trường Kim Liên. Ba năm học tưởng dài nhưng lại trôi qua nhanh như cái chớp mắt, đủ để mỗi học sinh mang theo cho mình một vùng ký ức rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Mái trường Sen vàng đã lặng lẽ góp nhặt những điều đẹp đẽ để trở thành hành trang trưởng thành của K50 trên chặng đường phía trước.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm học; tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tri ân học sinh khối 12 và gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo.

Không khí buổi lễ trở nên lắng đọng hơn khi bước vào phần tiễn học sinh cuối cấp. Với nhiều học sinh K50, đây là lần cuối cùng các bạn được khoác lên mình bộ đồng phục Kim Liên, đứng giữa sân trường quen thuộc cùng bạn bè và thầy cô.

Đại diện tập thể giáo viên, cô Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng THPT Kim Liên đã gửi tới học sinh những lời nhắn nhủ đầy yêu thương. Cô mong các bạn học sinh sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô.

“Hãy sống tử tế và biết yêu thương giữa một thế giới nhiều cạnh tranh. Nhưng hãy nhớ rằng tuổi trẻ thì có quyền sai nhưng đừng để mình hối tiếc vì chưa chuẩn bị kỹ từ lúc bắt đầu”, cô Hiền nhắn nhủ.

Bên cạnh những khoảnh khắc xúc động, lễ bế giảng năm nay còn ngập tràn sắc màu thanh xuân với sự xuất hiện rạng rỡ của dàn nữ sinh Kim Liên. Trong chiếc áo đồng phục quen thuộc cùng những tà áo dài, sân trường như bừng sáng bởi nét trẻ trung, tươi tắn và những nụ cười đầy năng lượng của các bạn học sinh.

Giữa bầu không khí bồi hồi của những ngày cuối tháng 5, hình ảnh các nữ sinh Kim Liên ríu rít chụp ảnh cùng bạn bè, lưu giữ từng khoảnh khắc cuối cùng dưới mái trường Sen chắc hẳn là một trong những khung hình đẹp nhất của mùa bế giảng năm nay.

