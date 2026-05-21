Đến hẹn lại được ngắm nữ sinh Kim Liên "biến hình" trong prom cuối cấp: Xinh quá, chẳng biết ngắm ai trước!

Mỗi mùa prom trở lại, sân trường THPT Kim Liên (Hà Nội) lại biến thành “thảm đỏ thanh xuân” đúng nghĩa. Tối 20/5, học sinh khối 12 khóa K50 đã cùng nhau tạo nên một đêm dạ hội rực rỡ với những màn “lột xác” khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Từ những bộ váy lấp lánh, suit lịch lãm cho tới visual sáng bừng tuổi trẻ, dàn trai xinh gái đẹp Kim Liên khiến sân trường chẳng khác nào khung cảnh bước ra từ những bộ phim.

Nhắc tới THPT Kim Liên, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một trong những trường THPT không chuyên nổi tiếng nhất thủ đô với thành tích học tập đáng nể. Đây còn là ngôi trường gắn liền với hình ảnh “Sen trong phố”, “Sen vàng” đầy tính biểu tượng, là nơi sở hữu đội bóng rổ từng gây tiếng vang khắp Hà Nội và cũng là cái tên nổi tiếng với hàng loạt hoạt động ngoại khóa cực kỳ sôi động.

Thế nhưng, với nhiều thế hệ học sinh, prom cuối cấp mới chính là “đặc sản” mang đậm màu sắc Kim Liên nhất. Và đúng như mong đợi, tối qua (20/5), Kim Lien Prom Night dành cho học sinh khối 12 khóa K50 đã chính thức diễn ra trong sự háo hức của hàng trăm học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo.

Mang chủ đề “Prom Night K50: Crystal Twilight”, đêm dạ hội năm nay biến sân trường THPT Kim Liên thành một không gian lung linh và đầy cảm xúc. Đây được xem như món quà đặc biệt dành cho gần 700 học sinh cuối cấp trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng.

Diễn ra từ 17h00 ngay tại sân trường THPT Kim Liên, Prom Night K50 không đơn thuần là một buổi tiệc chia tay cuối cấp mà còn là nơi những ký ức thanh xuân được một lần nữa thắp sáng. Sau hơn 1.000 ngày gắn bó dưới mái trường Kim Liên, các K50 Kimlieners đã có dịp nhìn lại phiên bản rực rỡ nhất của chính mình trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất.

Thanh xuân rồi sẽ qua đi, nhưng với nhiều K50 Kimlieners, Prom Night năm nay chắc chắn sẽ trở thành một trong những hồi ức đáng nhớ nhất tuổi học trò.

Những nàng công chúa lộng lẫy trong lễ trưởng thành

Khác hẳn hình ảnh đồng phục quen thuộc mỗi ngày, học sinh Kim Liên trong đêm dạ hội đã có màn “biến hình” đầy ấn tượng thành những công chúa và hoàng tử đúng nghĩa. Các nữ sinh xuất hiện nổi bật trong những bộ váy dạ hội cầu kỳ, tôn lên nét thanh xuân rạng rỡ cùng nụ cười đầy sức sống.

Không chỉ gây ấn tượng bởi phần visual lung linh, chương trình còn khiến cả sân trường bùng nổ với loạt tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu. Những giọng ca nội lực đến từ học sinh khối 12 K50 cùng các câu lạc bộ nghệ thuật của trường đã mang tới những màn trình diễn sôi động, những giai điệu và vũ đạo tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.

Bên cạnh không khí náo nhiệt, đêm prom cũng có rất nhiều khoảnh khắc sâu lắng và xúc động khi hành trình hơn 1.000 ngày học tập, rèn luyện dưới mái trường THPT được tái hiện lại. Đó là những tiết học, những kỳ thi, những tháng ngày cùng nhau trưởng thành và học cách nuôi dưỡng ước mơ. Những lời tri ân học sinh gửi tới thầy cô, những chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ hay đơn giản chỉ là cái ôm của giáo viên dành cho học trò cũng đủ khiến nhiều người nghẹn ngào.

Đặc biệt, trong suốt chương trình, thầy cô và phụ huynh đã gửi gắm tới các học sinh chuẩn bị rời xa mái trường THPT những lời nhắn nhủ về trí tuệ, bản lĩnh, lòng biết ơn, sự tử tế, tinh thần cống hiến và khát vọng theo đuổi ước mơ. Hai câu nói “Kim Liên luôn là nhà” và “Kim Liên mãi mãi là để yêu” liên tục vang lên như một lời khẳng định về tình cảm đặc biệt mà nhiều thế hệ học sinh dành cho ngôi trường này.

Đêm dạ hội năm nay còn có sự xuất hiện của ca sĩ VSTRA và rapper Wxrdie. Dù trời mưa nặng hạt, màn trình diễn của hai nghệ sĩ vẫn khiến bầu không khí vừa ngọt ngào vừa bùng nổ, khép lại một đêm prom đáng nhớ của tuổi thanh xuân dưới mái trường Kim Liên.

Loạt tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu bởi các bạn học sinh