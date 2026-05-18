Lễ trưởng thành đặc biệt của các nam thanh nữ tú Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tối 17/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng CLB Humans of HSSH đã tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành dành cho học sinh khóa IV với chủ đề “Chạm 18: Solaria”. Chương trình diễn ra từ 17h, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh và các thế hệ học sinh của nhà trường.

“Chạm 18” là chương trình thường niên do học sinh THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức nhằm tri ân học sinh khối 12 trước khi rời mái trường cấp 3. Sau 3 mùa tổ chức, chương trình đã trở thành một dấu mốc đặc biệt đối với các thế hệ học sinh cuối cấp của trường.

Không chỉ đơn thuần là một buổi dạ hội trưởng thành, “Chạm 18” còn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của tuổi học trò từ tình bạn, những tháng ngày miệt mài học tập cho đến hành trình lớn lên dưới mái trường Chuyên Nhân văn. Với học sinh khóa IV, đây cũng là dịp để nhìn lại quãng thanh xuân trước khi bước vào kỳ thi quan trọng và chính thức khép lại hành trình phổ thông.

Trao biểu chương cho học sinh khối 12 của trường

Năm nay, chương trình trở lại với chủ đề “Solaria”. Theo Ban Tổ chức, tên gọi này có nguồn gốc từ tiếng Latinh, mang ý nghĩa “mặt trời” - biểu tượng của ánh sáng, sự sống và khởi đầu cho một ngày mới. Hình ảnh mặt trời trong “Solaria” đại diện cho tuổi trẻ với khát vọng, niềm tin và nguồn năng lượng được vun đắp trong suốt những năm tháng học tập.

Đó cũng là khoảnh khắc mỗi học sinh chuẩn bị rời khỏi vùng an toàn quen thuộc để bước ra thế giới rộng lớn hơn bằng tất cả bản lĩnh và hoài bão của tuổi 18. Thông qua chủ đề này, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp về sự trưởng thành, tinh thần dám bước tiếp và niềm tin vào hành trình phía trước của thế hệ học sinh khóa IV.

Nữ sinh Chuyên KHXH&NV xúng xính váy áo dự đêm hội

Không gian đêm hội được đầu tư công phu với âm nhạc, ánh sáng cùng hàng loạt tiết mục nghệ thuật được dàn dựng chỉn chu. Ngay từ những phút đầu tiên, chương trình đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người tham dự. Sân khấu rực rỡ với các tiết mục văn nghệ đến từ những câu lạc bộ nghệ thuật của trường, tạo nên bầu không khí vừa sôi động vừa giàu cảm xúc.

Đặc biệt, phần catwalks, ứng xử, công bố kết quả Kings & Queens của đêm hội cùng sự xuất hiện của nghệ sĩ khách mời là ban nhạc Chillies đã khiến khán phòng bùng nổ với những màn trình diễn đầy năng lượng. Dưới hàng ghế khán giả, các bạn học sinh lớp 12 ngồi sát bên nhau, cùng hát theo những giai điệu quen thuộc, trao nhau những cái ôm và ánh nhìn lưu luyến.

Phần catwalks, ứng xử, công bố kết quả Kings & Queens của đêm hội

Ban nhạc Chillies khiến khán phòng bùng nổ với những màn trình diễn đầy năng lượng

Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật, chương trình còn có nhiều hoạt động tri ân, giao lưu và chia sẻ cảm xúc giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh. Không khí của đêm gala vì thế vừa trẻ trung, sôi động nhưng cũng có những khoảng lặng đầy xúc động.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đã gửi gắm nhiều lời nhắn nhủ rất xúc độn tới học sinh lớp 12 khóa IV của trường:

“Mai này, dù các em đi bất cứ nơi đâu, trở thành ai, làm công việc gì, thầy mong rằng các em luôn nhớ mình từng là học sinh của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Một ngôi trường không chỉ dạy các em kiến thức, mà còn mong muốn các em trở thành những con người biết sống đẹp, sống nhân văn và sống có trách nhiệm.

Thầy chúc các em luôn mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ, đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách, đủ thấu hiểu để yêu thương cuộc đời và đủ tử tế để trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và xã hội”.

Đại diện học sinh khóa IV, bạn Gia Linh - học sinh lớp 12 Chuyên Văn 1 cũng bày tỏ niềm tự hào khi được trở thành một phần của mái trường Chuyên Nhân văn.

“Chúng em rất tự hào là một mắt xích trong dòng chảy không ngừng của mái trường Chuyên Nhân văn. Tiếp nhận ngọn lửa truyền thống từ các anh chị khóa trước, chúng em sẽ giữ cho ngọn lửa ấy luôn bừng cháy để những giá trị vàng son của nhà trường mãi được tiếp nối và tỏa sáng”, Gia Linh chia sẻ.

Tuổi 18 luôn là cột mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Đó là thời điểm học sinh đứng trước những lựa chọn lớn đầu đời, đồng thời cũng là lúc phải nói lời tạm biệt với quãng thời gian thanh xuân nhiều cảm xúc.

Với học sinh khóa IV của THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, “Chạm 18: Solaria” không chỉ là một đêm gala trưởng thành mà còn là nơi lưu giữ những ký ức đáng nhớ nhất của tuổi học trò, từ ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc, những tràng cười cho tới những khoảnh khắc xúc động bên thầy cô, bạn bè trước khi mỗi người bước sang một hành trình mới của tuổi trẻ.