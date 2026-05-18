Trường phổ thông top 5 thế giới chính thức có mặt tại TP Hồ Chí Minh

Mang tên King’s College Wimbledon Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi trường không chỉ kế thừa truyền thống học thuật xuất sắc gần 200 năm của King’s, mà còn tạo ra chuẩn mực mới, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ giáo dục khu vực.

Hình phối cảnh King’s College Wimbledon Thành phố Hồ Chí Minh.

King’s College Wimbledon Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khai giảng niên khoá đầu tiên vào tháng 8 năm 2027, cung cấp lộ trình giáo dục Anh Quốc toàn diện cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi, (tương đương bậc mầm non đến trung học)

Ông William Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông William Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Sự ra mắt của King’s tại Việt Nam phản ánh mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Điều này làm nổi bật giá trị của nền giáo dục Anh Quốc tại Việt Nam và cam kết bền vững trong việc mang đến những tiêu chuẩn cao nhất cho đất nước."

Được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia năm 1829, ban đầu là khối tiểu học của trường đại học King’s College London, King’s kế thừa và phát huy tinh hoa của giáo dục Anh Quốc. Trường liên tục nằm trong xếp hạng các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới, được công nhận là: một trong năm trường tốt nhất thế giới* và là một trong những trường tư thục hàng đầu tại Vương quốc Anh**.

Thành tích học thuật của King’s cũng được xếp hạng hàng đầu tại Anh Quốc: Hơn 98% kết quả GCSE và IGCSE đạt mức A*/A (tương đương 9–7), và hơn 96% kết quả A Level đạt A* /A/B, trong đó hơn một nửa đạt mức A* hoặc tương đương theo thang điểm 7 của IB. Mỗi năm, hầu hết học sinh ( 99%) đều trúng tuyển được các trường đại học danh tiếng trên thế giới, với 25% trúng tuyển vào Oxford, Cambridge và các trường trong nhóm Ivy League danh giá của Hoa Kỳ.

Triết lý giáo dục của King’s hướng tới "Thế giới sau cánh cửa trường học" (The world beyond) và cuộc sống ở tuổi 25 (Life at 25), trang bị cho học sinh trải nghiệm giáo dục xuất sắc về Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách, cùng sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai trong thế giới rộng lớn sau cánh cửa trường học.

Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School Wimbledon phát biểu tại sự kiện.

Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School, Wimbledon kiêm Hiệu trưởng Danh dự của King’s College Wimbledon Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:

"Tôi thực sự vui mừng khi được mang nền tảng và truyền thống giáo dục xuất sắc của King’s đến với thế hệ trẻ Việt Nam. Tại King’s, sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho học sinh nền giáo dục kết hợp hài hoà giữa Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách, cùng sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai trong thế giới rộng lớn sau cánh cửa trường học.

Khởi nguồn từ truyền thống lâu đời, giáo dục của chúng tôi hướng đến sự xuất sắc học thuật, được hình thành từ trí tò mò, sự sáng tạo, lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích và đồng hành cùng học sinh phát triển tư duy độc lập, hiểu rõ bản thân và từng bước xây dựng con đường riêng.

Với việc ra mắt King’s College Wimbledon Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cam kết đồng hành chặt chẽ cùng đội ngũ tại Việt Nam và kết nối với cộng đồng King’s toàn cầu, nhằm mang giáo dục Anh Quốc nguyên bản nhất đến Việt Nam"

Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được quản lý và bảo đảm chất lượng trực tiếp bởi King’s College School, Wimbledon. Nhằm đảm bảo mang đến một nền giáo dục nguyên bản nhất, King’s sẽ tham gia và kiểm soát toàn bộ quá trình, từ thiết kế chương trình học, tuyển dụng và đào tạo giáo viên, đến công tác chăm sóc học sinh, triển khai các chương trình học thuật và phát triển cá nhân.

Đại diện King's Wimbledon trao cờ với biểu tượng của trường đến đại diện King's Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện sự hợp tác toàn diện

Ông Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng Sáng lập của King’s College Wimbledon Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Tôi vô cùng vinh dự khi được đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Sáng lập của King’s College Wimbledon Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần mang những triết lý và tinh thần giáo dục cốt lõi của King’s đến với Việt Nam. Ngôi trường mới sẽ là sự giao thoa giữa bề dày lịch sử, truyền thống của King’s College School, Wimbledon với hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, nhằm mang đến một môi trường học tập toàn diện và chuẩn mực nhất.

Giá trị cốt lõi của King’s College Wimbledon TP. Hồ Chí Minh nằm ở chương trình học được thiết kế chặt chẽ, giúp học sinh phát triển tư duy và đạt được kết quả học tập ngoài mong đợi. Ngoài ra, chương trình Phát triển Toàn diện Cá nhân (Personal Enrichment Programme) đặc biệt sẽ trang bị cho các em sự linh hoạt và khả năng thích ứng vượt trội trong một thế giới không ngừng biến động."

Ngôi trường mới tọa lạc tại The Global City, khu đô thị quốc tế mới với vị trí kết nối chiến lược tới các khu dân cư trọng điểm và cộng đồng quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Trải rộng trên diện tích gần 2 hecta, công trình được thiết kế bởi tên tuổi hàng đầu thế giới Broadway Malyan, mang đến một môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại hỗ trợ tối đa cho lộ trình học tập lẫn phát triển cá nhân toàn diện của học sinh. Các tiện ích vượt trội bao gồm: sân bóng đá 7 người, nhà thi đấu đa năng, hồ bơi trong nhà tiêu chuẩn 25m cùng hồ bơi chuyên biệt cho khối mầm non, hệ thống phòng thí nghiệm khoa học hiện đại và nhà hát quy mô 500 chỗ ngồi. Bên cạnh đó là các không gian học tập ngoài trời cùng khu vực dành riêng cho biểu diễn nghệ thuật và sáng tạo.

Ông Nguyễn Mạnh Cường Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Văn Hiếu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Trần Quốc Trung Bí Thư phường Bình Trưng, Ông William Lawrenson Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM

Hiện tại, School Gallery đã chính thức mở cửa, sẵn sàng chào đón quý phụ huynh đến tham quan, tìm hiểu về cơ sở vật chất, trực tiếp trao đổi cùng đội ngũ chuyên gia học thuật và tìm hiểu sâu hơn về phương pháp giáo dục của King’s College Wimbledon Ho Chi Minh City (Trường tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông King’s Wimbledon Thành phố Hồ Chí Minh).

Địa chỉ trường: The Global City, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

School Gallery: số 179 Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

