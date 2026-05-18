Cha đẻ của bài kiểm tra IQ đầu tiên đã đúng

Trong môi trường học đường hiện đại, điểm số và các chỉ số đo lường năng lực đang vô tình trở thành một bản án định hình giá trị của một đứa trẻ. Khi một học sinh liên tục nhận điểm kém hoặc bị đánh giá là tiếp thu chậm, ngay lập tức một chiếc nhãn "học dốt", "thiếu thông minh" sẽ được dán lên lưng em bởi chính giáo viên và phụ huynh.

Người lớn thường tin rằng trí thông minh là một món quà bẩm sinh cố định, ai có thì hưởng, ai không có thì phải chấp nhận đứng sau. Tư duy rập khuôn này không chỉ tạo ra áp lực tâm lý nặng nề mà còn trực tiếp tước đi cơ hội phát triển của rất nhiều tài năng tiềm ẩn, đi ngược lại hoàn toàn với bản chất thực sự của khoa học.

Nhìn lại lịch sử, Alfred Binet - nhà tâm lý học lỗi lạc người Pháp, cha đẻ của bài kiểm tra IQ đầu tiên trên thế giới - từng đưa ra một lời khẳng định đầy tính nhân văn nhưng đã bị người đời quên lãng: "IQ không phải là một con số cố định, và mục đích của tôi không phải là để phân loại đứa trẻ thông minh hay dốt nát, mà là để tìm cách giúp đỡ chúng".

Khi chính phủ Pháp yêu cầu ông tạo ra một công cụ để phát hiện những học sinh gặp khó khăn trong học tập, Binet chưa từng có ý định dùng nó làm thước đo để đóng khung giới hạn của bất kỳ ai. Đối với ông, trí thông minh là một thực thể sống động, có thể co giãn và phát triển liên tục nếu đứa trẻ nhận được sự giáo dục và phương pháp hỗ trợ đúng đắn.

Cha đẻ của bài kiểm tra IQ, Alfred Binet, luôn khẳng định công cụ này được tạo ra để tìm cách giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn chứ không phải để phân loại hay dán nhãn trẻ

Cái bẫy ám thị và những "vết sẹo" định kiến ở trường học

Sự thật đáng buồn là công cụ mang tính cứu rỗi của Binet hiện đang bị biến tướng thành một vũ khí "dán nhãn" nguy hiểm trong giáo dục gia đình và nhà trường. Nhiều bậc cha mẹ chỉ nhìn vào một bài kiểm tra định kỳ để kết luận về năng lực của con, vô tình tạo ra một loại "ám thị độc hại" lên tâm lý đứa trẻ.

Khi một đứa trẻ liên tục nghe người lớn nói rằng mình kém cỏi, bộ não của chúng sẽ tự động kích hoạt cơ chế buông xuôi. Trẻ sẽ ngừng cố gắng, ngừng tò mò vì tin vào lời khẳng định của những người xung quanh rằng mình dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể thay đổi được "bản án" dốt nát đã bị đóng khung.

Nền giáo dục hiện tại đang quá vội vàng trong việc phân loại học sinh mà quên mất rằng mỗi đứa trẻ có một chiếc "đồng hồ sinh học" cho sự phát triển trí tuệ hoàn toàn khác nhau. Có những học sinh bộc lộ tư duy rất sớm, nhưng cũng có những đứa trẻ "nở muộn" - cần nhiều thời gian hơn ở giai đoạn đầu để tích lũy trước khi bùng nổ ở giai đoạn sau.

Việc dùng điểm số ngắn hạn để định danh học sinh giỏi - kém giống như việc chúng ta hái một quả xanh rồi kết luận cái cây đó không bao giờ cho trái ngọt. Định kiến của người lớn chính là rào cản lớn nhất, giết chết động lực cố gắng ngay từ trong trứng nước của những thiên tài tương lai.

Thay vì đóng khung năng lực của con bằng những điểm số ngắn hạn, cha mẹ cần nuôi dưỡng tư duy phát triển để giúp những đứa trẻ "nở muộn" có cơ hội bứt phá

Đừng dùng thước đo để đóng khung tương lai của con trẻ

Để không biến những bài kiểm tra thành công cụ định kiến độc hại, giáo dục gia đình cần phải thay đổi từ tư duy "cố định" sang tư duy "phát triển" đúng như tinh thần gốc của Alfred Binet. Điểm số hay chỉ số IQ nên được nhìn nhận như một phong vũ biểu phản ánh trạng thái hiện tại của đứa trẻ, chỉ ra những lỗ hổng kiến thức cần bù đắp, chứ không phải là tấm giấy thông hành quyết định con có thể đi xa đến đâu. Thay vì dùng sự so sánh để tạo áp lực, cha mẹ nên tập trung vào việc giúp con nhận ra sự tiến bộ của chính mình qua từng ngày.

Yêu thương và giáo dục một đứa trẻ đòi hỏi sự kiên nhẫn để chờ đợi khoảnh khắc chúng tự khai phá tiềm năng của bản thân. Một bài kiểm tra đạt điểm dưới trung bình không có nghĩa là cuộc đời đứa trẻ đó sẽ thất bại, nó chỉ đơn giản là thông báo rằng phương pháp học hiện tại chưa phù hợp.

Khi cha mẹ và thầy cô buông bỏ được ham muốn phân loại, dán nhãn, chúng ta mới có thể tạo ra một môi trường học đường bao dung - nơi mọi đứa trẻ đều có quyền tin rằng trí thông minh là thứ có thể rèn luyện được bằng sự kiên trì, và không một chiếc nhãn tiêu cực nào có quyền định đoạt tương lai của các em.