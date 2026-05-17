Ngày mai, toàn bộ học sinh của thành phố trực thuộc trung ương mới này được nghỉ học

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đồng Nai, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông trên địa bàn sẽ được nghỉ học vào ngày mai, thứ Hai ngày 18/5/2026.

Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cả học sinh và đội ngũ giáo viên tham gia các hoạt động chào mừng trong ngày Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Trước đó, Sở GD&ĐT đã có công văn số 341/SGDĐT-VP trình lên UBND thành phố và nhanh chóng nhận được sự đồng ý, chấp thuận phối hợp từ lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai để các em học sinh có một ngày nghỉ trọn vẹn nhân sự kiện lịch sử trọng đại này.

Ngày 18/5, Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai được chính thức tổ chức (Ảnh minh họa: Báo Đồng Nai)

Để đảm bảo tiến độ và kế hoạch năm học không bị gián đoạn, Sở GD&ĐT thành phố Đồng Nai đã yêu cầu UBND các xã, phường cùng thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy bù cụ thể cho ngày nghỉ 18/5 theo đúng quy định chung. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng được hướng dẫn tăng cường hoạt động tuyên truyền, giúp học sinh hiểu rõ ý nghĩa của ngày thành lập thành phố, từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đồng thời đảm bảo các chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra tuyệt đối an toàn và ý nghĩa.

Theo Nghị quyết của Quốc hội được thông qua trước đó, thành phố Đồng Nai chính thức được thành lập từ ngày 30/4/2026 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai cũ, chính thức bước vào hàng ngũ các thành phố trực thuộc trung ương. Lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố diễn ra vào 18/5 được xem là sự kiện chính trị trọng đại nhất từ trước đến nay của địa phương, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, kinh tế và logistics.

Để chào mừng ngày hội lớn, khắp các tuyến đường trung tâm thành phố hiện đã ngập tràn cờ hoa, áp phích, đồng thời một chương trình bắn pháo hoa quy mô lớn với 1.000 quả tầm cao cùng hàng trăm giàn pháo hỏa thuật cũng sẽ được kích hoạt ngay sau khi buổi lễ long trọng kết thúc.