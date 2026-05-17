Maria Montessori đã đúng

Trong cuộc đua nuôi dạy con hiện đại, nhiều gia đình đang lầm tưởng rằng việc cung cấp cho con một cuộc sống nhung lụa, không phải động tay vào bất cứ việc gì chính là cách yêu thương tốt nhất. Cha mẹ sẵn sàng làm thay con từ những việc nhỏ nhất như đi giày, dọn đồ chơi, cho đến việc chuẩn bị sách vở hay quyết định thay con mọi lựa chọn lớn nhỏ trong cuộc sống. Mục tiêu duy nhất của trẻ chỉ là học và đạt thành tích cao, còn lại cả thế giới đã có người lớn lo liệu.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế của thế hệ những đứa trẻ được nuôi trong lồng kính hiện nay, người ta mới giật mình nhận ra triết lý của nhà giáo dục vĩ đại người Ý Maria Montessori giá trị đến nhường nào. Suốt cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trẻ thơ, Maria Montessori - người phụ nữ ba lần được đề cử giải Nobel Hòa bình và là người thay đổi hoàn toàn diện mạo của giáo dục mầm non hiện đại đã để lại một lời khẳng định mang tính nền tảng: "Đừng bao giờ giúp đứa trẻ làm việc mà nó cảm thấy mình có thể tự làm được".

Triết lý giáo dục của Maria Montessori nhấn mạnh việc người lớn cần lùi lại để trẻ tự do khám phá và hoàn thiện kỹ năng của chính mình (Ảnh: ullstein bild/Getty Images)

Đối với bà, mỗi khi người lớn giật lấy món đồ trên tay đứa trẻ để làm hộ cho nhanh, hoặc làm thay vì sợ con mệt, chúng ta không phải đang giúp đỡ mà là đang cản trở tiến trình hoàn thiện kỹ năng của một con người. Sự tự lập không tự nhiên sinh ra ở tuổi trưởng thành, nó là kết quả của một quá trình tự xoay xở và tích lũy từ những năm tháng đầu đời.

Bi kịch của những "đứa trẻ robot" toàn diện trên giấy tờ

Sai lầm lớn nhất của giáo dục gia đình hiện nay là tách rời năng lực học thuật ra khỏi năng lực sinh tồn. Không khó để bắt gặp những học sinh sở hữu bảng thành tích rực rỡ, nói tiếng nước ngoài trôi chảy, nhưng lại hoàn toàn "tàn phế" về kỹ năng sống cơ bản.

Khi bước ra khỏi không gian trường học, những đứa trẻ này lúng túng trước một chiếc phích cắm điện, không biết tự giặt một chiếc áo bẩn và hoàn toàn bất lực nếu phải ở nhà một mình một ngày mà không có shipper hay người giúp việc. Sự bảo bọc quá mức của cha mẹ vô tình biến con cái thành những chú robot chỉ biết vận hành theo lập trình có sẵn, nhưng lại mất đi bản năng sinh tồn tối thiểu.

Việc làm hộ thực chất là một hình thức tước đoạt quyền được trưởng thành của đứa trẻ. Khi cha mẹ liên tục can thiệp vào mọi hành động của con, chúng ta đang gửi đi một thông điệp ngầm độc hại: "Con không đủ khả năng để tự làm việc này".

Lâu dần, bộ não của trẻ sẽ tự động kích hoạt cơ chế ỷ lại, từ chối nỗ lực và sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào xuất hiện. Những đứa trẻ được nuông chiều quá mức có thể rất giỏi trong phòng thi, nhưng lại cực kỳ dễ bị tổn thương và gục ngã trước những biến động dù là nhỏ nhất của cuộc đời thực tế ngoài kia.

Đừng nhân danh tình yêu để biến con thành kẻ vô hại

Để giải cứu con khỏi cái bẫy của sự phụ thuộc, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là học cách "buông tay" và chấp nhận những sự lộn xộn ban đầu. Một đứa trẻ tự xúc cơm có thể làm rơi vãi khắp sàn nhà, một đứa trẻ tự rửa bát có thể làm vỡ vài chiếc đĩa, nhưng đó là cái giá bắt buộc phải trả cho sự trưởng thành.

Giáo dục gia đình theo tinh thần Montessori đòi hỏi người lớn phải kiên nhẫn lùi lại phía sau, đóng vai trò là người quan sát và hỗ trợ thay vì là người làm thay. Hãy để con tự đối mặt với những rắc rối nhỏ của mình, tự chịu trách nhiệm với đống bài tập chưa làm hay chiếc cặp sách quên soạn.

Hãy chấp nhận những sự lộn xộn ban đầu vì đó là cái giá bắt buộc phải trả để nuôi dưỡng nên một đứa trẻ tự lập và bản lĩnh (Ảnh: Association Montessori Internationale)

Yêu thương con đúng nghĩa không phải là dọn sạch mọi chướng ngại vật trên con đường con đi, mà là trang bị cho con một đôi giày đủ vững chãi để tự bước đi trên mọi địa hình. Tấm bằng khen giá trị nhất mà một đứa trẻ có thể nhận được không phải là những điểm số tuyệt đối trên mặt giấy, mà là khả năng tự đứng vững trên đôi chân của mình khi không có cha mẹ ở bên cạnh.

Hãy trả lại cho trẻ quyền được thử sai, quyền được tự phục vụ và quyền được tự hào về những việc mình tự tay hoàn thành. Đó mới chính là nền tảng vững chắc nhất để nuôi dưỡng nên một con người tự chủ, bản lĩnh và sẵn sàng thích nghi với tương lai.