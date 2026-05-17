3 kiểu người nhìn tưởng vô hại nhưng cực kỳ khó đối phó nơi công sở

Môi trường công sở không chỉ có deadline, KPI hay áp lực công việc. Với nhiều người đi làm, thứ khiến họ mệt mỏi hơn đôi khi lại là các mối quan hệ xung quanh. Có những kiểu đồng nghiệp nhìn qua rất hiền lành, thân thiện, thậm chí chẳng bao giờ lớn tiếng với ai, nhưng càng làm việc lâu càng khiến người khác áp lực và khó xử.

Điều đáng nói là những người “khó đối phó” nhất nơi công sở không phải lúc nào cũng là người gay gắt hay công khai cạnh tranh. Nhiều trường hợp, họ xuất hiện với hình ảnh vô hại, mềm mỏng và khéo léo đến mức người khác khó nhận ra vấn đề ngay từ đầu.

Càng trưởng thành trong môi trường làm việc, nhiều người càng hiểu rằng kỹ năng chuyên môn thôi chưa đủ. Khả năng nhìn người, giữ khoảng cách phù hợp và biết cách ứng xử với từng kiểu đồng nghiệp đôi khi còn quan trọng không kém.

Dưới đây là 3 kiểu người nhìn tưởng vô hại nhưng thực chất lại rất khó đối phó nơi công sở.

Người lúc nào cũng “em/chị dễ lắm”, nhưng luôn đẩy việc cho người khác

Ở công sở, có một kiểu người rất hiếm khi từ chối ai. Họ luôn nói chuyện nhẹ nhàng, tỏ ra dễ tính và thường mang hình ảnh “người hòa đồng của tập thể”. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra họ có xu hướng khéo léo đẩy trách nhiệm sang người khác mà vẫn giữ được hình ảnh vô can.

(Ảnh minh họa)

Họ có thể mở đầu bằng những câu như: “Cậu làm giúp mình phần này được không?”, “Mình không giỏi khoản này như bạn”, hoặc “Bạn nhanh hơn nên hỗ trợ mình chút nhé”. Ban đầu, người khác thường giúp vì nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng dần dần, công việc bị chia lệch mà chính họ lại ít khi phải chịu áp lực tương xứng.

Điều khó xử nằm ở chỗ kiểu người này không hề tỏ thái độ ép buộc. Họ khiến người khác cảm thấy nếu từ chối thì mình mới là người khó tính. Và vì họ luôn cư xử mềm mỏng nên nhiều người ngại lên tiếng.

Trong môi trường công sở, đây là kiểu người rất dễ khiến đồng nghiệp rơi vào trạng thái “làm hộ trong vô thức”. Nếu không biết đặt giới hạn từ sớm, bạn rất dễ trở thành người gánh việc mà vẫn khó nói ra sự khó chịu của mình. Người trưởng thành trong công việc thường hiểu rằng tử tế và hỗ trợ đồng đội là điều cần thiết, nhưng giúp đỡ không đồng nghĩa với việc để người khác mặc định trách nhiệm thuộc về mình.

Người luôn tỏ ra yếu thế và đáng thương

Có những đồng nghiệp gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái “nạn nhân”. Họ thường xuyên kể về áp lực cá nhân, sức khỏe không tốt, chuyện gia đình, chuyện tài chính hoặc cảm giác mình bị đối xử bất công nơi làm việc.

Thoạt nhìn, đây là kiểu người khá vô hại vì họ không cạnh tranh trực diện hay công khai gây mâu thuẫn. Nhưng theo thời gian, họ có thể tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho tập thể.

Bởi khi một người liên tục đặt mình vào vị trí đáng thương, những người xung quanh thường khó góp ý thẳng thắn hoặc yêu cầu họ chịu trách nhiệm đầy đủ cho công việc. Dần dần, tập thể phải “nhẹ tay” với họ nhiều hơn, trong khi áp lực lại vô tình chuyển sang người khác.

Điều khó đối phó nhất ở kiểu người này là họ khiến người khác cảm thấy có lỗi nếu không cảm thông. Thậm chí, chỉ cần bạn nghiêm túc góp ý, bạn rất dễ bị xem là lạnh lùng hoặc thiếu tinh tế.

Người có kinh nghiệm nơi công sở thường hiểu rằng cảm xúc cá nhân là điều cần được tôn trọng, nhưng công việc vẫn cần sự công bằng và trách nhiệm rõ ràng. Một môi trường làm việc lành mạnh không thể vận hành bằng việc người này liên tục gánh phần của người khác chỉ vì “thương”.

Người luôn thân thiện với tất cả mọi người nhưng rất thích nghe chuyện riêng

Đây là kiểu đồng nghiệp thường xuất hiện với hình ảnh cực kỳ dễ gần. Họ nói chuyện vui vẻ, hay hỏi han, quan tâm và có mặt trong hầu hết các cuộc trò chuyện của văn phòng.

Ban đầu, nhiều người cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ vì họ tạo cảm giác rất biết lắng nghe. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ nhận ra họ gần như biết hết chuyện riêng của mọi người trong công ty.

Điều đáng nói là kiểu người này hiếm khi trực tiếp “nói xấu” ai. Họ chỉ đơn giản rất giỏi khai thác thông tin bằng những câu hỏi tưởng chừng vô hại như: “Nghe nói team bạn đang có chuyện à?”, “Sếp có khó với bạn không?”, hay “Dạo này thấy bạn thân với phòng kia ghê”.

Vấn đề là càng chia sẻ nhiều với kiểu người này, thông tin cá nhân của bạn càng dễ trở thành chủ đề lan truyền theo cách rất khó kiểm soát. Họ có thể không cố tình hại ai, nhưng lại vô thức biến chuyện riêng của người khác thành nội dung xã giao nơi công sở.

(Ảnh minh hoạ)

Trong môi trường làm việc, không phải ai thân thiện cũng đáng để chia sẻ quá nhiều. Người trưởng thành thường rất cẩn trọng với ranh giới giữa đồng nghiệp thân thiết và nơi cần giữ sự riêng tư cần thiết.

Nhiều người khi mới đi làm thường nghĩ môi trường công sở chỉ khó ở chuyện chuyên môn hoặc cạnh tranh thành tích. Nhưng càng trải nghiệm lâu, họ càng nhận ra những mối quan hệ “tưởng vô hại” đôi khi mới là thứ khiến mình kiệt sức nhất.

Điều khó nhất không nằm ở việc đối đầu với người công khai khó chịu, mà là xử lý những kiểu người khiến bạn khó phản ứng vì họ luôn giữ hình ảnh mềm mỏng, thân thiện hoặc đáng thương.

Vì thế, trưởng thành nơi công sở không chỉ là giỏi công việc, mà còn là biết đặt giới hạn, giữ sự tỉnh táo trong các mối quan hệ và hiểu rằng không phải ai tạo cảm giác dễ chịu ban đầu cũng thực sự dễ đồng hành lâu dài.