Profile người ông đeo máy đo huyết áp kèm cháu học viral cõi mạng: U80, từng là cựu SV khoa Toán

Mới đây, khoảnh khắc người ông ngồi cạnh máy đo huyết áp, tận tình hướng dẫn cháu làm bài đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xúc động trước sự đồng hành, sẻ chia của gia đình với sĩ tử trong giai đoạn ôn thi đầy áp lực.

Hình ảnh cụ ông U80 vừa sử dụng máy đo huyết áp vừa giải bài thay cháu nhận được nhiều quan tâm. Ảnh: VTC News

Chia sẻ với VTC News, chị Hoàng Thị Hằng (SN 1983, trú tại Thanh Hóa) - chủ nhân của bức ảnh cho biết đó là bố ruột chị tên là Hoàng Xuân Mính (SN 1948). Dù đã 78 tuổi, ông Mính vẫn dành tình yêu đặc biệt cho môn Toán.

Ông Mính từng là cựu sinh viên khoa Toán của Đại học Vinh, sau đó có nhiều năm đứng lớp giảng dạy và tham gia tổ ra đề cho các kỳ thi cuối kỳ, thi chuyển cấp tại địa phương. Sau khi chuyển sang công tác quản lý và nghỉ hưu vào năm 2010, ông vẫn giữ thói quen gắn bó với những con số. Đến nay, ông vẫn có thể giải thành thạo nhiều dạng toán ở các cấp học khác nhau.

Về hình ảnh chiếc máy đo huyết áp đặt cạnh bàn học, chị Hằng nói bố chị bị huyết áp cao nên thường kiểm tra sức khỏe trước khi ngồi dạy các cháu học. "Mỗi lần tập trung suy nghĩ giải Toán, tôi sợ huyết áp của ông dễ tăng nên phải để máy bên cạnh để tiện theo dõi", chị Hằng kể.

Chị Hằng cho biết thêm, việc kèm con cháu học tập trở thành thói quen của ông Mính từ nhiều năm trước. Được biết, con trai chị Hằng đang chuẩn bị lên cấp 3. Trong giai đoạn nước rút, bạn thường gặp nhiều bài tập khó. Chứng kiến cháu loay hoang, ông Mính liền ngồi vào bàn học để hướng dẫn, gợi mở cách làm bài.

Theo Znews, hồi còn nhỏ, 4 anh chị em nhà chị Hằng đều được ông Mính phụ đạo môn Toán. Chính ông Mính là người truyền cảm hứng cho các con theo đuổi nghề giáo. Hiện 3/4 người con đang theo đuổi công việc giảng dạy, trong khi một người làm kinh doanh.

"Chúng tôi rất tự hào khi có người bố đam mê với sự nghiệp giáo dục. Nhiều năm qua, không ít học trò cũ của bố, giờ đã là những người thành công trong xã hội, đều nhớ và về thăm, tri ân ông", chị Hằng chia sẻ về bố.

