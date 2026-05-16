Áp lực ảnh đẹp ở mẫu giáo Hàn Quốc

Giáo viên chụp ảnh trẻ gửi phụ huynh.

Vì thế, nhiều giáo viên dành phần lớn thời gian chụp và chỉnh ảnh, thay vì chăm sóc trẻ.

Tại nhiều trường mẫu giáo và trung tâm giữ trẻ ở Hàn Quốc, chụp ảnh học sinh để gửi cho phụ huynh đã trở thành một phần công việc thường nhật của giáo viên. Điều được xem là công cụ kết nối giữa nhà trường và gia đình nay đang tạo ra áp lực lớn, làm thay đổi cả cách tổ chức lớp học lẫn ưu tiên giáo dục trong môi trường mầm non.

Trong những ngày diễn ra sự kiện đặc biệt như dã ngoại hay lễ kỷ niệm, giáo viên có thể phải chụp tới hàng trăm bức ảnh. Không chỉ đơn giản là ghi lại khoảnh khắc, họ còn phải chọn những bức đẹp nhất để tránh bị phụ huynh phàn nàn. Với các lớp học có trẻ nhỏ luôn di chuyển, việc vừa quản lý lớp vừa đảm bảo “đủ ảnh đẹp” trở thành một áp lực không nhỏ.

Khoảng một thập kỷ qua, các ứng dụng liên lạc như Kids Note hay Schoolbell-e được sử dụng rộng rãi để cập nhật hình ảnh và hoạt động của trẻ cho gia đình. Ban đầu, đây được xem là giải pháp giúp phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con đến trường. Tuy nhiên, theo nhiều giáo viên, việc đăng ảnh hiện nay gần như đã trở thành yêu cầu bắt buộc, khiến khối lượng công việc hành chính tăng lên đáng kể.

Áp lực càng lớn trong bối cảnh số lượng trẻ em Hàn Quốc sụt giảm mạnh. Theo số liệu thống kê, số trẻ từ 3 - 5 tuổi đủ điều kiện học mẫu giáo đã giảm từ 1,257 triệu em năm 2020 xuống còn 823.000 em vào năm 2025, tương đương mức giảm 34,5%. Sự cạnh tranh tuyển sinh khiến các trường và trung tâm giữ trẻ ngày càng nhạy cảm với đánh giá của phụ huynh, trong đó tần suất cập nhật ảnh được xem như thước đo của một “trường mẫu giáo tốt”.

Việc chạy theo hình ảnh còn làm thay đổi cách tổ chức hoạt động trong lớp học. Các giáo viên cho rằng, những hoạt động tạo ra sản phẩm trực quan như làm thủ công thường được ưu tiên hơn vì dễ chụp ảnh và gây ấn tượng với phụ huynh. Trong khi đó, những giờ học yên tĩnh nhưng có giá trị giáo dục cao như đọc sách hay học nhạc lại khó thể hiện qua hình ảnh.

Một số giáo viên thừa nhận họ đôi khi phải thúc ép trẻ tham gia hoạt động chỉ để đảm bảo mọi em đều có ảnh gửi về cho gia đình. Có trường hợp trẻ không thích làm thủ công nhưng vẫn bị yêu cầu tạo dáng cùng sản phẩm của bạn khác. Theo giáo viên, điều này làm giảm thời gian chơi tự do và tương tác tự nhiên.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng vấn đề nằm ở cách xã hội nhìn nhận trường mẫu giáo như một đơn vị cung cấp dịch vụ, nơi phụ huynh kỳ vọng nhận được “bằng chứng” rằng con mình đang được chăm sóc tốt.

Ông Kim Won-bae, Giám đốc Nghiên cứu chính sách thuộc Liên đoàn Giáo viên và Nhân viên Giáo dục Hàn Quốc, cho rằng những bức ảnh nhóm tự nhiên là đủ và giáo viên không nên bị buộc phải liên tục chụp ảnh.

Trong khi đó, chuyên gia giáo dục Park Chang-hyun nhận định việc chụp ảnh hiện đã trở thành một dạng công việc hành chính nhằm chứng minh rằng các hoạt động giáo dục đã diễn ra.

“Phụ huynh, giáo viên và nhà trường cần cùng nhau thảo luận về vấn đề chụp ảnh để giảm bớt gánh nặng này cho đôi bên. Giáo viên cần có thời gian tập trung cho việc quan trọng nhất là chăm sóc và tương tác trực tiếp với trẻ nhỏ”, ông Park Chang-hyun cho biết.