Nhìn mẹ nam diễn viên đình đám này mới nhận ra: "Về già hưởng phúc" thực sự là thế này!

Tiểu Thẩm Dương sinh năm 1981, tên khai sinh là Trầm Hạc. Anh là nam diễn viên được biết đến qua các bộ phim như Đại Tiếu Giang Hồ , Tam Thương Phách Án Kinh Kỳ , Quái Hiệp Âu Dương Đức , Đại Binh Tiểu Tướng ... Xuất thân từ tầng lớp bình dân, Tiểu Thẩm Dương đã đạt được thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, mang đến cho gia đình cuộc sống vật chất đủ đầy.

Nhưng điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả không nằm ở danh tiếng hay tiền bạc, mà là cách gia đình anh vẫn giữ được sự gắn bó, ấm áp sau nhiều năm nổi tiếng.

Tiểu Thẩm Dương còn có một người anh trai tên Thẩm Phi. Hiện tại, Tiểu Thẩm Dương làm việc bên ngoài, mỗi tháng gửi tiền phụ giúp cha mẹ. Trong khi đó, anh trai Thẩm Phi lại ở bên cạnh chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho đấng sinh thành.

Một người lo vật chất, một người lo bầu bạn tinh thần. Nhờ vậy, cha mẹ họ vừa có cuộc sống đủ đầy, vừa không cảm thấy cô đơn. Không phải gia đình nào cũng có được phúc khí như vậy. Dù bận rộn công việc, Tiểu Thẩm Dương vẫn thường xuyên về nhà thăm cha mẹ mỗi khi có thời gian. Không khí gia đình luôn đầm ấm, vui vẻ. Hai anh em chọn hai cách khác nhau để báo hiếu, nhưng đều đáng trân trọng.

Sau khi em trai nổi tiếng, Thẩm Phi không lợi dụng danh tiếng của em để trục lợi hay “mượn hơi”. Anh vẫn sống giản dị, ở quê chăm sóc cha mẹ, không gây phiền phức cho Tiểu Thẩm Dương. Khi gia đình có người nổi tiếng và giàu có, nếu lòng tham xuất hiện thì rất dễ khiến tình thân rạn nứt. Việc giữ gìn các mối quan hệ gia đình khi có tiền bạc và danh tiếng chưa bao giờ là chuyện dễ.

Vì thế, có được một người anh như Thẩm Phi là điều rất may mắn với Tiểu Thẩm Dương.

Xuất thân từ nông thôn, Tiểu Thẩm Dương là người sống tình nghĩa và có trách nhiệm với gia đình. Anh đối xử rất tốt với cha mẹ, anh em và giữ được mối quan hệ hòa thuận với họ.

Nhiều người khi nhìn hình ảnh mẹ của nam diễn viên ở tuổi xế chiều đều cảm nhận được một điều rất rõ: cái gọi là “hưởng phúc lúc về già” đôi khi không phải ở nhà cao cửa rộng hay cuộc sống xa hoa, mà là con cái vẫn còn quây quần, yêu thương nhau và để cha mẹ được sống an yên.

Có những người già sống trong biệt thự lớn nhưng ngày dài lặng lẽ, con cái mỗi người một nơi, cả tháng không có nổi một bữa cơm đông đủ. Cũng có những bậc cha mẹ không cần quá nhiều vật chất, chỉ cần buổi sáng có người hỏi han, buổi chiều có tiếng cười trong nhà, đau ốm có con cháu kề bên là đã đủ thấy cuộc đời không cô độc.

Sự “có phúc” của cha mẹ đôi khi được nhìn thấy rất rõ qua cách các con đối xử với nhau sau khi trưởng thành.

Nếu anh em trong nhà còn giữ được sự tử tế, không tranh giành hơn thua, không vì tiền bạc mà quay lưng, thì đó đã là món quà lớn nhất dành cho đấng sinh thành. Bởi điều khiến nhiều cha mẹ đau lòng nhất khi về già không phải nghèo khó, mà là nhìn thấy con cái bất hòa.

Gia đình của Tiểu Thẩm Dương khiến nhiều người nhớ lại một điều rất cũ nhưng luôn đúng: cha mẹ nuôi con cực khổ cả đời, đến cuối cùng thứ họ cần nhất vẫn là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau.

Một người con gửi tiền chưa chắc đã đủ, nhưng một người con chịu ngồi xuống ăn cơm cùng cha mẹ, lắng nghe những câu chuyện lặp đi lặp lại của tuổi già, lại là điều vô cùng quý giá. Có lẽ vì thế mà hình ảnh anh trai Thẩm Phi ở cạnh chăm sóc cha mẹ mỗi ngày khiến nhiều người xúc động. Trong thời đại mà ai cũng bận rộn chạy theo cuộc sống riêng, sự hiện diện đôi khi còn đáng giá hơn tiền bạc.

Nhìn mẹ của Tiểu Thẩm Dương, nhiều người nhận ra bà không chỉ “hưởng phúc” vì có con nổi tiếng, mà còn vì nuôi được những người con hiểu chuyện, biết trước biết sau và không quên cội nguồn sau khi thành công.

Đó mới là cái phúc bền lâu của một gia đình.