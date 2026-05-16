Con trai đang ngồi học thì hét toáng lên rồi cười ha hả, mẹ Hà Nội hốt hoảng, vội lên mạng cầu cứu: "Em rối bời không yên"!

Chỉ còn ít tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra, nhiều gia đình có con sinh năm 2011 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa ôn thi. Mới đây, chia sẻ của một bà mẹ Hà Nội về những biểu hiện “lạ” của con trai trong quá trình ôn thi đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Theo lời kể, con chị dạo gần đây thường xuyên có những hành động rất khó hiểu: "Đang ngồi học thì hét toáng lên rồi cười ha hả. Đang ăn cơm cũng hét lớn, có hôm hét tới bốn lần trong một bữa ăn, bị ông mắng mà vẫn cười làm cả nhà không ăn nổi cơm".

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng trăm bình luận từ các phụ huynh có con cùng độ tuổi.

Không chỉ con trai chị, một người bạn của con cũng xuất hiện biểu hiện tương tự trong lúc ôn thi. "Con bạn em thì ngồi tô vẽ một hình không xác định rồi bảo mẹ: ‘Nếu thời gian này con có biểu hiện bất thường thì mẹ đừng lấy làm lạ", người mẹ kể thêm.

Theo chị, sau mỗi buổi học nhóm hoặc học gia sư, vừa thấy thầy bước ra khỏi cửa là đám học sinh bắt đầu hét thật to, nhảy nhót và làm những hành động bình thường không bao giờ dám làm. "Nhìn chúng nó ôn thi mà xót ruột gan. Ở trường học toán, văn, Anh cả tuần, về nhà ăn xong lại tiếp tục học. Càng gần ngày thi càng đờ đẫn, mệt mỏi, cảm giác không nhét thêm được chữ nào vào đầu nữa", chị tâm sự.

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng trăm bình luận từ các phụ huynh có con cùng độ tuổi. Nhiều người cho biết họ từng trải qua cảm giác tương tự trong mùa thi năm ngoái.

Một phụ huynh chia sẻ: "Con gái mình 2k10 năm ngoái cũng vậy, tự nhiên cười nói linh tinh, cả nhà lúc đầu hoảng thật sự". Người khác kể con mình ngủ còn nói mớ tiếng Anh vì ôn thi quá căng.

Không ít ý kiến cho rằng những biểu hiện này thực chất là cách các em tự giải tỏa áp lực sau thời gian dài học hành căng thẳng. Một học sinh sinh năm 2011 để lại bình luận dài nhận được nhiều đồng cảm: "Cháu áp lực thật sự. Nhiều lúc ngồi trong phòng nghĩ nếu trượt thì sao, tương lai thế nào nên tự dưng muốn làm trò khùng điên để tự cười cho đỡ căng thẳng. Có hôm cháu bật nhạc remix rồi gào theo, nhảy trên giường. Bố mẹ cũng từng định đưa cháu đi khám tâm lý".

Nhiều phụ huynh cho biết họ chọn cách giảm áp lực cho con thay vì ép học thêm. Có gia đình vẫn duy trì cho con chơi thể thao mỗi tuần, đi cà phê hoặc đi dạo cuối tuần để xả hơi. "Mình luôn nói với con đây chỉ là một kỳ thi thôi, không đỗ nguyện vọng 1 thì vẫn còn nhiều lựa chọn khác", một bà mẹ chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến nhắc phụ huynh cần theo dõi kỹ trạng thái tâm lý của con, tránh chủ quan nếu trẻ có biểu hiện bất thường kéo dài như mất ngủ, hoảng loạn, khó kiểm soát cảm xúc hay cười khóc thất thường.

Tuy nhiên, trước những bình luận lo lắng, người mẹ đăng bài cho biết chị hiểu con đang căng thẳng và không ép con học quá sức. "Mình cũng nhây như con thôi", chị hài hước nói thêm. Theo chị, điều khiến người lớn hoang mang nhất đôi khi không phải hành động của con, mà là cảm giác bất lực khi nhìn con học ngày học đêm mà vẫn lo sợ không đủ.

Câu chuyện khiến nhiều phụ huynh đồng cảm bởi nó phản ánh áp lực rất thật của học sinh lớp 9 hiện nay. Với nhiều gia đình, kỳ thi lớp 10 gần như là "cuộc chiến đầu đời" của con trẻ. Các em phải học liên tục từ sáng tới tối, hết trường rồi trung tâm, hết đề thi thử lại tới học nhóm.

Trong guồng quay ấy, đôi khi những tiếng hét vô nghĩa, những tràng cười kỳ quặc hay vài phút nhảy nhót lại là cách hiếm hoi để các em tự giải tỏa cảm xúc.

Nhiều người cho rằng vào thời điểm cận thi, điều quan trọng không chỉ là kiến thức mà còn là sức khỏe tinh thần. Một đứa trẻ ngủ đủ giấc, ăn uống ổn định và giữ được tâm lý thoải mái đôi khi còn quan trọng hơn việc cố học thêm vài bộ đề trong trạng thái kiệt sức.