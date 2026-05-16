Con học lớp 3 vẫn ngồi chơi game để mẹ đút cơm: Mẹ yêu con kiểu này thì quá "ác độc" với đứa trẻ

Một đoạn video ngắn đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc khi ghi lại hình ảnh một cậu bé học lớp 3 vừa chơi điện thoại vừa được mẹ ngồi cạnh đút cơm từng thìa.

Điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều hơn cả là người mẹ trong clip được cho là một giáo viên.

Từ câu chuyện này, nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu kiến thức sư phạm có đồng nghĩa với việc sẽ nuôi dạy con tốt? Và việc nuông chiều con quá mức có thể ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của trẻ?

Học lớp 3 vẫn được đút ăn: Vấn đề không nằm ở đứa trẻ

Trong clip, cậu bé đã ở độ tuổi tiểu học nhưng vẫn chưa tự ăn uống độc lập. Trong khi con mải mê chơi game trên điện thoại, người mẹ liên tục dỗ dành rồi đút cơm cho con.

Nhiều ý kiến cho rằng, ở lứa tuổi này, trẻ hoàn toàn đã có khả năng tự chăm sóc những nhu cầu cơ bản của bản thân. Nếu một đứa trẻ vẫn phụ thuộc vào cha mẹ trong chuyện ăn uống, nguyên nhân lớn nhất thường không nằm ở trẻ mà ở cách nuôi dạy của người lớn.

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự khó hiểu khi một người làm trong ngành giáo dục lại để con hình thành thói quen thiếu tự lập như vậy.

Một số ý kiến cho rằng nhiều phụ huynh hiện nay, vì quá thương con hoặc quá muốn chăm bẵm con, đã vô tình tước đi cơ hội rèn luyện tính độc lập của trẻ ngay từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Nuông chiều quá mức có thể khiến trẻ mất khả năng tự lập

Các chuyên gia giáo dục từng nhiều lần nhấn mạnh rằng, kỹ năng tự phục vụ là nền tảng quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ.

Việc cha mẹ làm thay con trong thời gian dài không phải là yêu thương đúng cách mà có thể khiến trẻ hình thành tâm lý phụ thuộc, thiếu trách nhiệm và gặp khó khăn khi bước vào môi trường xã hội rộng lớn hơn.

Nhiều người cũng chỉ ra một nghịch lý khá phổ biến hiện nay: không ít phụ huynh có kiến thức giáo dục nhưng khi áp dụng vào chính gia đình mình lại bị cảm xúc chi phối quá mạnh.

Hiểu về giáo dục không đồng nghĩa với việc luôn giữ được nguyên tắc trong quá trình nuôi dạy con. Nếu cha mẹ đặt tình cảm lên trên mọi giới hạn, trẻ rất dễ trở thành “trung tâm” của gia đình và được phục vụ quá mức cần thiết.

Tình yêu không có ranh giới đôi khi lại trở thành áp lực cho con

Theo nhiều ý kiến trên mạng xã hội, điều đáng lo không chỉ là việc một đứa trẻ chưa biết tự ăn, mà là tư duy nuôi dạy đứng phía sau hành động đó.

Khi cha mẹ quen làm thay mọi việc cho con, trẻ sẽ thiếu cơ hội học cách chịu trách nhiệm, giải quyết vấn đề và thích nghi với cuộc sống.

Những hành động tưởng như rất nhỏ như tự xúc cơm, tự dọn đồ dùng hay tự chuẩn bị sách vở thực chất lại là bước đầu để hình thành tính tự lập và ý thức cá nhân.

Nhiều phụ huynh cho rằng yêu thương con không có nghĩa là đáp ứng mọi nhu cầu của con vô điều kiện. Một đứa trẻ được bao bọc quá kỹ có thể lớn lên với tâm lý yếu đuối, thiếu kỹ năng sống và khó đối mặt với thất bại.

Câu chuyện trong đoạn clip tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội, nhưng cũng là lời nhắc để nhiều cha mẹ nhìn lại cách mình đang đồng hành cùng con mỗi ngày: liệu đó là yêu thương đúng cách hay chỉ là sự nuông chiều khiến con ngày càng phụ thuộc?

Nguồn: Sohu