Người có giáo dục tốt thường không làm 3 điều này ở nơi đông người

Có nhiều ý kiến cho rằng “giáo dục tốt” được thể hiện qua bằng cấp, cách nói chuyện hay kiến thức rộng. Nhưng trên thực tế, sự giáo dục của một người thường bộc lộ rõ nhất qua những hành vi rất nhỏ trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là ở nơi công cộng.

Một người có thể ăn nói lưu loát, ăn mặc chỉn chu, nhưng chỉ cần cư xử thiếu ý tứ ở chốn đông người, hình ảnh của họ cũng dễ mất điểm trong mắt người khác. Ngược lại, có những người không quá nổi bật nhưng luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu nhờ cách cư xử tinh tế và biết nghĩ cho tập thể.

Điều thú vị là người có giáo dục tốt thường không cố chứng minh mình “cao cấp” hay lịch thiệp hơn người khác. Họ chỉ đơn giản hiểu rằng ở nơi công cộng, mỗi hành động cá nhân đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và trải nghiệm của những người xung quanh.

Và đa phần, họ thường tránh làm 3 điều dưới đây.

Không nói chuyện quá ồn ào để thu hút sự chú ý

Ở quán cà phê, trên tàu điện, trong rạp chiếu phim hay thậm chí trong thang máy, không khó để bắt gặp những người nói chuyện rất lớn tiếng như thể xung quanh chỉ có mỗi nhóm của mình.

Có người mở loa ngoài khi gọi điện, có người cười đùa ầm ĩ giữa không gian chung, thậm chí vô tư kể chuyện riêng tư ở nơi đông người mà không để ý ánh mắt khó chịu của người khác. Điều này đôi khi không xuất phát từ ác ý, mà từ việc thiếu khả năng nhận thức về không gian chung và cảm xúc của tập thể.

Người có giáo dục tốt thường rất ý thức về âm lượng và sự hiện diện của mình nơi công cộng. Họ hiểu rằng không phải ai cũng muốn nghe cuộc trò chuyện của mình, càng không muốn bị làm phiền bởi sự ồn ào không cần thiết.

Điều đáng chú ý là những người thực sự tinh tế thường không cần trở thành “trung tâm” bằng cách gây chú ý. Họ đủ tự tin để giao tiếp vừa phải, giữ sự thoải mái cho cả mình lẫn người xung quanh. Sự văn minh không nằm ở việc nói điều gì cao siêu, mà chỉ đơn giản là biết nhỏ giọng đúng lúc.

Không cư xử thiếu tôn trọng với nhân viên phục vụ

Một trong những cách nhanh nhất để nhìn ra mức độ giáo dục của một người là quan sát cách họ đối xử với nhân viên phục vụ, bảo vệ, lao công hay những người làm công việc dịch vụ.

Có những người rất lịch sự với cấp trên hoặc bạn bè, nhưng lại cáu gắt với nhân viên chỉ vì món ăn lên chậm, tài xế đi sai đường hay nhân viên thu ngân sơ suất nhỏ. Họ xem việc mình trả tiền đồng nghĩa với quyền được trút cảm xúc lên người khác.

Trong khi đó, người có giáo dục tốt thường giữ sự tôn trọng tối thiểu với mọi người, bất kể nghề nghiệp hay vị trí xã hội. Họ biết nói “cảm ơn”, “xin lỗi”, biết chờ đợi đúng mực và góp ý mà không mang thái độ coi thường.

Điều này không có nghĩa họ luôn im lặng nếu gặp dịch vụ tệ. Nhưng họ hiểu rằng góp ý và xúc phạm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cách một người đối xử với những người “không mang lại lợi ích” cho mình thường phản ánh rõ nhân cách hơn bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.

Không vô tư làm phiền không gian chung

Người có giáo dục tốt thường có ý thức rất rõ về khái niệm “không gian chung”. Họ hiểu rằng nơi công cộng không phải không gian riêng của cá nhân mình.

Vì thế, họ hiếm khi chen lấn, xả rác bừa bãi, đứng chắn lối đi, bật nhạc lớn nơi công cộng hay vô tư chiếm dụng sự tiện nghi của người khác. Những hành vi tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm chung của rất nhiều người.

Ví dụ, có người bước vào thang máy nhưng không chờ người bên trong ra trước, có người xem video bằng loa ngoài trên xe buýt, có người dừng giữa lối đi đông người chỉ để chụp ảnh hoặc gọi điện rất lâu. Những điều này đôi khi xuất phát từ thói quen “chỉ nhìn thấy bản thân mình”.

Người được giáo dục tốt thường có xu hướng quan sát xung quanh trước khi hành động. Họ chú ý xem việc mình làm có gây bất tiện cho người khác hay không. Đó là lý do nhiều người dù không quá nổi bật vẫn luôn tạo cảm giác dễ chịu khi xuất hiện ở nơi đông người. Sự tinh tế của họ nằm ở những chi tiết rất nhỏ mà không phải ai cũng để tâm.

Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra rằng giáo dục không chỉ đến từ trường lớp hay kiến thức sách vở. Một người học rất giỏi chưa chắc đã là người cư xử văn minh. Ngược lại, có những người không nói năng cầu kỳ nhưng luôn khiến người khác cảm thấy được tôn trọng.

Ở nơi đông người, mọi hành vi nhỏ đều phản ánh phần nào tính cách và mức độ tinh tế của mỗi người. Từ cách nói chuyện, xếp hàng, giữ vệ sinh cho tới thái độ với người phục vụ, tất cả đều cho thấy một người có thật sự hiểu khái niệm “tôn trọng cộng đồng” hay không.

Người có giáo dục tốt thường không cần cố tỏ ra mình lịch sự. Bởi với họ, sự văn minh đã trở thành một thói quen tự nhiên trong cách sống và cách đối xử với mọi người xung quanh.