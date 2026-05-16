Bỏ nghề giảng viên, người đàn ông mang 147 triệu đồng đi khởi nghiệp: Hơn 10 năm sau trở thành người giàu nhất Thượng Hải

Người Trung Quốc thường lan truyền câu nói “Mười năm đèn sách chẳng ai hay, một ngày thành danh thiên hạ biết”, trong mắt nhiều người, thành tích và thành công chính là thước đo rõ ràng nhất cho những nỗ lực suốt nhiều năm. Chỉ khi sự chăm chỉ đổi lấy được danh tiếng và địa vị, quãng thời gian khổ nhọc trước đó mới được người khác nhắc tới và ghi nhớ. Nếu không có thành tựu đủ lớn, những cố gắng rất dễ chìm vào quên lãng theo thời gian.

Thời xưa, với nhiều gia đình nghèo, con đường duy nhất để thay đổi số phận là học hành và tham gia khoa cử. Dù khó khăn, đó vẫn là cơ hội hiếm hoi để một người có thể “đổi đời”. Không chỉ giúp thay đổi cuộc sống, tri thức còn khiến con người trở nên tỉnh táo và bản lĩnh hơn. Dù ở thời phong kiến hay hiện đại, học tập vẫn luôn được xem con đường khả thi nhất để vươn lên.

Câu chuyện về doanh nhân Quách Quảng Xương (Guo Guangchang) là một ví dụ điển hình cho điều đó. Ông từng là giảng viên tại Đại học Phục Đán - đại học top đầu của Trung Quốc trước khi bước vào con đường kinh doanh. Với số vốn ban đầu chỉ khoảng 38.000 NDT (hơn 147 triệu đồng), ông cùng các cộng sự đã gây dựng nên Fosun Group - tập đoàn sau này trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc.

Quách Quảng Xương sinh ngày 16/2/1967 tại Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông được biết đến rộng rãi như một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc, đồng thời là người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Fosun - một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu quốc gia này.

Với ông Quách Quảng Xương, việc học không chỉ giúp ông thay đổi hoàn cảnh cá nhân mà còn trở thành nền tảng quan trọng định hình cả sự nghiệp lẫn tư duy kinh doanh sau này. Lớn lên trong giai đoạn Trung Quốc còn nhiều khó khăn, ông từng theo học tại Đại học Phúc Đán - một trong những trường đại học danh giá nhất nước này và tốt nghiệp Cử nhân Triết học trước khi tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh vào năm 1989.

Quá trình học tập tại Phúc Đán không chỉ mang lại cho ông kiến thức chuyên môn mà còn giúp ông hình thành tư duy chiến lược, khả năng nhìn nhận thị trường và cách tiếp cận vấn đề theo hướng dài hạn. Đây cũng là môi trường giúp ông gặp gỡ những cộng sự quan trọng, đặt nền móng cho việc thành lập Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Guangxin vào năm 1992.

Từ năm 1994, Guo Guangchang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tập đoàn Fosun và bắt đầu mở rộng hệ sinh thái đầu tư đa ngành. Dưới sự điều hành của ông, Fosun liên tục mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực trọng điểm như bảo hiểm, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, bất động sản, thép, khai thác mỏ, bán lẻ, dịch vụ, tài chính, quản lý tài sản cùng nhiều khoản đầu tư chiến lược khác.

Nhờ chiến lược phát triển linh hoạt cùng tầm nhìn dài hạn, Fosun nhanh chóng trở thành một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Trung Quốc, có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Một cột mốc đáng chú ý khác diễn ra vào năm 2007, khi Fosun International - công ty mẹ của Tập đoàn Fosun chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKSE). Thương vụ niêm yết này không chỉ giúp Fosun huy động được nguồn vốn lớn mà còn góp phần nâng cao vị thế của Quách Quảng Xương trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Đến tháng 7/2016, Fosun International tiếp tục gây chú ý khi chi khoảng 45 triệu bảng để mua lại câu lạc bộ bóng đá Anh Wolverhampton Wanderers từ chủ sở hữu cũ Steve Morgan. Thương vụ này cho thấy rõ tham vọng toàn cầu hóa của Guo Guangchang, đồng thời đưa Fosun trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực thể thao và giải trí quốc tế.

Tỉ phú Guo Guangchang bắt tay với cựu huấn luyện viên Wolverhampton Wanderers Nuno Espirito Santo bên trong sân bóng đá Hồng Khẩu trong giải giao hữu Premier League Asia Trophy vào năm 2019. (Ảnh: Getty Images)

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cuộc sống gia đình của ông cũng nhận được nhiều chú ý. Trong giai đoạn Fosun phát triển mạnh mẽ, Quách Quảng Xương quen biết Vương Tân Nguyên - nữ MC nổi tiếng của Đài truyền hình Thượng Hải thời điểm đó. Ông được cho là đã “trúng tiếng sét ái tình” ngay từ lần đầu gặp mặt bà trong một chương trình truyền hình.

Hai người nhanh chóng phát triển mối quan hệ và tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, Vương Tân Nguyên rời công việc MC để gia nhập Fosun Group, trở thành cộng sự thân cận hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Quách Quảng Xương thường nhắc đến vợ với sự trân trọng, cho rằng chính sự thông minh và đồng hành của bà đã tiếp thêm động lực cho ông trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

Giai đoạn đầu năm 2005, sau khi đưa tập đoàn Fosun phát triển mạnh mẽ, hai tạp chí danh tiếng là Hurun Report và Forbes đã lần đầu tiên xếp ông Quách Quảng Xương vào vị trí người giàu nhất Thượng Hải vào năm 2005. Năm 2015, Forbes tiếp tục xác nhận ông là người giàu nhất Thượng Hải, cũng theo tạp chí Forbes, tài sản ròng tính đến nay của ông là 2,3 tỷ USD (hơn 60.000 tỷ VNĐ).

Từ một giảng viên đại học đến người giàu nhất Thượng Hải, hành trình của Quách Quảng Xương được nhiều người xem là câu chuyện “đổi đời” điển hình trong giới doanh nhân Trung Quốc. Ông không xuất thân giàu có, cũng không sở hữu lợi thế đặc biệt, nhưng luôn biết nắm bắt cơ hội và kiên định với lựa chọn của mình.

