Đại học số 1 nước Mỹ chấm dứt truyền thống 133 năm vì AI

Từng là niềm tự hào suốt hơn một thế kỷ của Đại học Princeton (Mỹ), “kỳ thi không giám thị” nay chính thức khép lại khi trường quyết định đưa giám thị trở lại phòng thi vì lo ngại gian lận bằng AI ngày càng phổ biến.

Trong suốt 133 năm, kể từ năm 1893, sinh viên của Princeton làm bài thi dựa trên “Honor Code” (Bộ quy tắc danh dự) - hệ thống đề cao sự trung thực đến mức không cần giảng viên coi thi. Đây từng được xem là một trong những truyền thống đặc biệt và đáng tự hào nhất của ngôi trường Ivy League danh tiếng này.

Tuy nhiên, đầu tuần này, các giảng viên Princeton đã bỏ phiếu thông qua quy định mới: từ mùa hè năm nay, tất cả các kỳ thi trực tiếp sẽ có giám thị trở lại. Quyết định đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, Princeton chấm dứt mô hình thi “không giám sát”.

Theo Giáo sư Michael Gordin - Hiệu trưởng một trường thành viên của Princeton, thay đổi này xuất phát từ việc ngày càng nhiều sinh viên và giảng viên lo ngại tình trạng gian lận trong thi cử đã trở nên phổ biến hơn trước.

Ông cho rằng sự bùng nổ của AI tạo sinh khiến việc gian lận trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, trong khi việc phát hiện lại khó hơn. Nếu bài thi làm trên máy tính, sinh viên chỉ cần chuyển tab để tra cứu hoặc sử dụng AI. Với bài thi giấy, nhiều người vẫn có thể lén dùng điện thoại dưới gầm bàn hoặc vào nhà vệ sinh để tìm đáp án.

Không chỉ vậy, mạng xã hội cũng khiến việc tố giác gian lận trở nên khó khăn hơn. Nhiều sinh viên ngại báo cáo bạn học vì sợ bị công kích hoặc “bêu tên” trên mạng. Theo dữ liệu nội bộ của trường, gần 45% sinh viên cho biết từng biết có người vi phạm Honor Code nhưng không báo cáo, trong khi chỉ khoảng 0,4% thực sự đứng ra tố giác.

Dù thay đổi quy định, Princeton vẫn giữ lại nghi thức truyền thống khi trước mỗi kỳ thi, sinh viên phải viết cam kết rằng mình không vi phạm Bộ quy tắc danh dự. Nadia Makuc - sinh viên năm cuối kiêm Chủ tịch Ủy ban Danh dự của trường cho biết nhiều sinh viên thực tế ủng hộ quy định mới vì họ không còn phải chịu áp lực “giám sát lẫn nhau”.

“Thi trên laptop thì chỉ cần mở tab khác. Thi giấy thì có người dùng điện thoại dưới bàn hoặc đi vệ sinh để tra cứu”, cô nói.

Trước Princeton, nhiều trường đại học tại Mỹ cũng bắt đầu quay lại các hình thức thi truyền thống như viết tay, thi vấn đáp hoặc sử dụng phần mềm phát hiện AI. Tuy nhiên, cuộc chạy đua này ngày càng phức tạp khi sinh viên cũng dùng chính các công cụ kiểm tra AI để “soi ngược” bài làm trước khi nộp.

Christian Moriarty - giáo sư Đạo đức và Luật tại St. Petersburg College cho biết nhiều khảo sát toàn quốc cho thấy khoảng 1/3 sinh viên thừa nhận từng dùng AI để hoàn thành toàn bộ bài tập.

Theo ông, điều đáng lo không chỉ nằm ở chuyện gian lận, mà còn ở tâm lý “ai cũng làm vậy”. Khi sinh viên tin rằng việc dùng AI để vượt qua bài tập hay kỳ thi là bình thường, giá trị của bằng cấp và nền tảng giáo dục đại học cũng bắt đầu bị lung lay.

“Liệu bạn có muốn được khám bởi một bác sĩ đã dùng AI suốt thời học y? Hay thuê một luật sư dùng AI để vượt qua kỳ thi hành nghề?”, ông đặt câu hỏi.

Sự thay đổi ở Princeton vì thế không chỉ đơn thuần là chuyện đưa giám thị trở lại phòng thi. Với nhiều người, nó còn là dấu hiệu cho thấy một thời kỳ của giáo dục đại học đã khép lại, thời kỳ mà sự trung thực từng được xem là điều hiển nhiên trong môi trường học thuật.

Hiện Đại học Princeton đứng số 1 nước Mỹ theo bảng xếp hạng của U.S. News & World Report, có tỷ lệ chấp nhận đầu vào chỉ khoảng 4-5% và là một trong những trường thuộc nhóm Ivy League danh giá nhất nước này.

Theo The Independent, The Wall Street Journal