Cách một người phản ứng khi bị góp ý tiết lộ EQ thật sự của họ

Ai cũng thích được khen, nhưng không phải ai cũng đủ trưởng thành để tiếp nhận lời góp ý. Trong công việc, các mối quan hệ hay cuộc sống hàng ngày, phản ứng của một người khi bị nhắc nhở thường tiết lộ rất nhiều về trí tuệ cảm xúc của họ.

Có người chỉ cần nghe một góp ý nhỏ đã lập tức khó chịu, phản bác hoặc im lặng đầy căng thẳng. Ngược lại, cũng có những người dù bị phê bình vẫn giữ được sự bình tĩnh, biết lắng nghe và xử lý tình huống một cách văn minh.

Điều đáng nói là EQ không nằm ở việc một người có luôn vui vẻ hay nói chuyện khéo léo hay không. Nhiều khi, EQ thể hiện rõ nhất ở những thời điểm cái tôi bị chạm tới, tức là lúc bản thân bị đánh giá, bị sửa sai hoặc bị chỉ ra khuyết điểm.

Cách con người phản ứng trước góp ý thường phản ánh khả năng kiểm soát cảm xúc, mức độ trưởng thành và cả sự tự tin bên trong họ.

Người EQ thấp thường xem góp ý là sự công kích cá nhân

Một trong những phản ứng phổ biến nhất của người có EQ thấp là ngay lập tức phòng thủ khi bị góp ý. Họ không nghe hết vấn đề đã vội giải thích, phản bác hoặc tìm lý do để chứng minh mình không sai.

Có người sẽ lập tức nói: “Tôi làm vậy vì…”, “Tại người khác nên mới thế”, hoặc “Ai chẳng mắc lỗi”. Thay vì tập trung vào nội dung góp ý, họ lại tập trung bảo vệ cái tôi và cảm giác bị tổn thương của bản thân.

Điều này thường xuất phát từ việc họ đồng nhất lỗi sai với giá trị con người mình. Chỉ cần bị nhắc nhở, họ sẽ cảm thấy mình bị phủ nhận hoặc bị xem thường.

Trong khi đó, người EQ cao hiểu rằng việc bị góp ý không có nghĩa mình kém cỏi. Đó đơn giản là một phần rất bình thường của quá trình làm việc và trưởng thành. Khả năng tách biệt giữa “mình mắc lỗi” và “mình là người tệ” là điều không phải ai cũng làm được.

Người EQ cao thường kiểm soát cảm xúc trước khi phản ứng

Không ai thích bị chê trách, kể cả những người trưởng thành. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ người EQ cao thường không phản ứng ngay theo cảm xúc tức thời. Họ có thể vẫn khó chịu, hụt hẫng hoặc tự ái, nhưng thay vì bùng nổ cảm xúc ngay lập tức, họ thường chọn cách bình tĩnh lắng nghe trước.

Người có trí tuệ cảm xúc cao hiểu rằng phản ứng trong vài giây đầu tiên rất dễ làm tình huống trở nên căng thẳng hơn. Vì thế, họ có xu hướng dành thời gian để xử lý cảm xúc của bản thân trước khi đưa ra phản hồi.

Đó là lý do nhiều người EQ cao thường có những câu trả lời như: “Mình sẽ xem lại”, “Cảm ơn vì đã góp ý”, hoặc “Để mình suy nghĩ thêm về chuyện này”. Điều này không có nghĩa họ luôn đồng ý với mọi lời nhận xét. Nhưng họ đủ trưởng thành để không biến một cuộc góp ý thành cuộc đối đầu cảm xúc.

Người trưởng thành biết chọn lọc góp ý thay vì phản ứng cực đoan

EQ cao không đồng nghĩa với việc ai nói gì cũng nghe theo hoàn toàn. Một người trưởng thành về cảm xúc hiểu rằng không phải mọi lời góp ý đều đúng tuyệt đối. Tuy nhiên, thay vì phản ứng cực đoan kiểu “kệ họ nói gì thì nói” hoặc ngược lại là tự dằn vặt bản thân quá mức, họ biết cách chọn lọc thông tin một cách tỉnh táo.

Họ tự hỏi: “Điều này có phần nào đúng không?”, “Liệu mình có thể cải thiện gì không?”, thay vì chỉ tập trung vào cảm giác bị tổn thương.

Người EQ thấp thường có xu hướng hoặc phủ nhận sạch trơn, hoặc để lời góp ý ảnh hưởng quá mức đến lòng tự trọng của mình. Trong khi đó, người EQ cao giữ được sự cân bằng giữa việc lắng nghe và giữ vững giá trị cá nhân.

Khả năng tiếp nhận phản hồi một cách bình tĩnh thực chất là dấu hiệu của sự tự tin nội tâm. Bởi những người quá mong manh về cái tôi thường rất khó đối diện với việc mình chưa hoàn hảo.

Cách phản ứng khi bị góp ý ảnh hưởng trực tiếp đến các mối quan hệ

Trong công việc hay cuộc sống, không ai muốn góp ý cho một người “đụng là tự ái”. Khi một người liên tục phản ứng tiêu cực với phản hồi, người khác sẽ dần ngại trao đổi thẳng thắn với họ.

Điều này đặc biệt nguy hiểm trong môi trường làm việc. Một nhân viên không tiếp nhận góp ý sẽ khó phát triển. Một người lãnh đạo không chấp nhận phản biện sẽ dễ tạo ra môi trường áp lực và thiếu kết nối.

Ngược lại, những người biết lắng nghe thường tạo cảm giác dễ hợp tác hơn rất nhiều. Họ khiến người khác cảm thấy ý kiến của mình được tôn trọng thay vì bị biến thành mâu thuẫn. Nhiều mối quan hệ đổ vỡ không phải vì góp ý quá nặng nề, mà vì cách phản ứng đầy phòng thủ hoặc cảm tính của người tiếp nhận.

EQ thật sự lộ rõ khi cái tôi bị chạm tới

Lúc mọi thứ thuận lợi, ai cũng có thể cư xử nhẹ nhàng và tích cực. Nhưng khi bị góp ý, bị phản bác hoặc bị chỉ ra sai sót, con người mới bộc lộ rõ khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Người có EQ cao không phải người không bao giờ tự ái. Họ vẫn có cảm xúc như bất kỳ ai. Điểm khác biệt nằm ở việc họ không để cảm xúc quyết định toàn bộ cách hành xử.

Họ hiểu rằng góp ý không phải lúc nào cũng dễ nghe, nhưng đôi khi lại là thứ giúp mình nhìn rõ những điểm chưa hoàn thiện mà bản thân không nhận ra. Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra: năng lực giúp một người bắt đầu tiến xa, nhưng khả năng tiếp nhận phản hồi mới quyết định họ đi được bao lâu.