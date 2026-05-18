Một loạt hình vẽ của con gái lớp 7 khiến mẹ hốt hoảng đăng bài lên MXH: Mình thật sự hoang mang!

"Mình thật sự hoang mang… Con gái học lớp 7 nhưng lại thích vẽ những nhân vật có vết sẹo, máu me, ánh mắt kỳ quái. Bé còn mê đọc truyện án mạng, tâm lý tội phạm, xem các nội dung trinh thám. Không biết tâm lý con có vấn đề gì không?".

Đó là chia sẻ của một bà mẹ trên diễn đàn phụ huynh Việt Nam sau khi đăng tải bức vẽ của con gái. Chỉ sau vài giờ, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận với đủ luồng ý kiến trái chiều.

Trong 1 bức tranh được chia sẻ, nhân vật mang phong cách anime Nhật Bản với nụ cười kỳ dị, đôi mắt lớn và những vệt đen giống máu chảy dài trên khuôn mặt. Với nhiều phụ huynh lớn lên trong môi trường truyền thống, hình ảnh ấy dễ gây cảm giác ghê rợn, thậm chí khiến họ liên tưởng đến sự lệch lạc tâm lý.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là phần đông cư dân mạng lại không quá lo lắng.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là một xu hướng phổ biến trong giới trẻ hiện nay, đặc biệt ở lứa tuổi cấp 2, khi trẻ bắt đầu tò mò về những điều bí ẩn, thích cảm giác mạnh và muốn khám phá "mặt tối" trong nghệ thuật, truyện tranh hay phim ảnh.

Một phụ huynh bình luận: "Con trai mình lớp 7 cũng mê đọc sách tâm lý tội phạm, giờ lớn rồi chán tự bỏ thôi"; Người khác chia sẻ: "Hồi nhỏ mình đọc Conan, Kindaichi, truyện trinh thám Trung Quốc từ cấp 2. Giờ 36 tuổi vẫn bình thường".

Có người còn nhìn thấy năng khiếu hội họa trong những bức vẽ ấy: "Bé vẽ đẹp thật sự. Những đứa trẻ có trí tưởng tượng mạnh thường thích phong cách anime, fantasy hoặc kinh dị".

Không ít ý kiến cho rằng phụ huynh đôi khi đang phản ứng mạnh vì nhìn thế giới của con bằng góc nhìn người lớn. Với trẻ ở tuổi dậy thì, những hình tượng u tối, bí ẩn hay nhân vật phản diện lại là thứ kích thích trí tưởng tượng và cảm xúc sáng tạo.

Đặc biệt, phong cách anime Nhật Bản hiện nay cũng ảnh hưởng rất mạnh đến giới trẻ. Trên TikTok, YouTube hay các cộng đồng vẽ tranh, nhiều nhân vật được xây dựng với phong cách dark, gothic hoặc pha chút kinh dị. Điều đó khiến nhiều đứa trẻ học theo nét vẽ mà chưa chắc đã mang ý nghĩa tâm lý tiêu cực như cha mẹ tưởng tượng.

Tuy vậy, giữa hàng loạt bình luận không sao đâu, vẫn có những phụ huynh bày tỏ sự lo ngại.

Một tài khoản khác chia sẻ: "Bây giờ nhiều hội nhóm trẻ con lan truyền nội dung kinh dị, bạo lực, thậm chí biến thái. Nếu tiếp xúc quá nhiều cũng đáng lo".

Một số phụ huynh cho rằng vấn đề không nằm ở chuyện trẻ thích truyện trinh thám hay hình ảnh kinh dị, mà ở việc trẻ đang nghĩ gì phía sau những nội dung đó. Muốn biết con ổn hay không thì phải nói chuyện với con. Đừng chỉ nhìn một bức vẽ rồi kết luận.

Ở tuổi dậy thì, trẻ thường có nhu cầu khám phá cảm xúc mạnh, tò mò về cái chết, sự thiện ác hay những góc khuất trong tâm lý con người. Điều đó không đồng nghĩa trẻ có xu hướng bạo lực hay lệch lạc.

Quan trọng nhất vẫn là thái độ của trẻ ngoài đời thực: Con có tách biệt khỏi xã hội không? Con có trở nên hung hăng, lạnh lùng hoặc ám ảnh quá mức không? Con có còn kết nối với gia đình, bạn bè và các hoạt động bình thường không? Nếu câu trả lời vẫn tích cực, rất có thể đây chỉ là một sở thích hoặc giai đoạn phát triển cá tính.

Có lẽ điều trẻ cần nhất lúc này không phải là những lời kết luận vội vàng kiểu con có vấn đề tâm lý mà là một người lớn đủ bình tĩnh để bước vào thế giới của con, hỏi han, lắng nghe và đồng hành. Bởi đôi khi, phía sau những bức tranh có vẻ đáng sợ ấy… chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang lớn lên với trí tưởng tượng rất mạnh mà thôi.