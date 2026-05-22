Sinh viên Logistics HUTECH “bắt mạch” chuỗi cung ứng bằng tư duy thực chiến

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là mắt xích không thể thiếu của thương mại hiện đại

Trong kỷ nguyên thương mại điện tử và giao thương toàn cầu, đây được xem là lĩnh vực giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất, phân phối và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nắm bắt xu hướng đó, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tập trung đào tạo thế hệ nhân lực ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có tư duy thực tiễn, nhạy bén với công nghệ và khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc hiện đại.

Theo chân doanh nghiệp để hiểu nghề Logistics

Bên cạnh kiến thức nền tảng về xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế hay quản trị kho bãi, sinh viên HUTECH được tiếp cận nhiều học phần chuyên sâu như vận tải đa phương thức, quản trị tồn kho, khai báo hải quan điện tử, ứng dụng công nghệ số trong vận hành Logistics,…

Để kiến thức không dừng lại ở lý thuyết, nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại doanh nghiệp và hệ thống cảng - kho vận lớn như: Cảng quốc tế Long An, Công ty CP Logistics Dược phẩm Đông Á, Nhà máy sữa Vinamilk, Cảng Cát Lái, Công ty CP ICD Tân cảng Sóng Thần,… Đây là cơ hội để sinh viên trực tiếp quan sát cách ngành Logistics vận hành trong môi trường thực tế.

Sinh viên tiếp cận thực tế hoạt động sản xuất, kho vận và chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp

Đến với các doanh nghiệp, các bạn trẻ được tiếp cận thực tiễn hoạt động sản xuất, logistics và quản lý chuỗi cung ứng thông qua mô hình vận hành chuyên biệt. Chẳng hạn như tại AJ Total Vietnam, sinh viên tìm hiểu mô hình kho lạnh và quy trình bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trong khi đó, chuyến tham quan U&I Logistics giúp các bạn tiếp cận hệ thống vận hành kho vận tích hợp cùng phần mềm quản lý hàng hóa hiện đại. Đặc biệt, tại Cảng Cát Lái, sinh viên được quan sát hoạt động điều phối container và quy trình khai thác cảng quy mô lớn; còn tại Vinamilk, các bạn được tìm hiểu chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất đến phân phối của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam.

Nhiều kiến thức thực tế được khai mờ từ những chuyến "company tour" lý thú

Qua những trải nghiệm thực tế này, sinh viên hiểu rõ quy trình vận hành hàng hóa từ kho bãi, vận tải đến phân phối, đồng thời hình dung cụ thể hơn về đặc thù công việc ở từng vị trí trong ngành. Việc tiếp cận doanh nghiệp từ sớm cũng giúp các bạn xác định định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích trước khi bước vào thị trường lao động.

Giảng đường trở thành "sàn giao thương thực tế"

Bên cạnh cập nhật kiến thức từ giảng đường và doanh nghiệp, sinh viên còn liên tục thử sức ở các sân chơi học thuật quy mô để rèn tư duy và khả năng giải quyết vấn đề thực chiến của ngành Logistics hiện đại.

Nổi bật tại Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025, đội LOGBEAN đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân với dự án "Ứng dụng AI vào quản lý chuỗi lạnh cho ngành thủy sản Việt Nam: Dự báo nhu cầu, rủi ro hư hỏng và tối ưu năng lượng".

Dự án ứng dụng AI của đội LOGBEAN ghi dấu ấn tại Tài năng trẻ Logistics Việt Nam

Từ bài toán bảo quản và vận chuyển thủy sản - lĩnh vực đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, thời gian và chất lượng hàng hóa, nhóm đã xây dựng phần mềm ColdChain VN với 5 module thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp dự báo chính xác nhu cầu thị trường, cảnh báo rủi ro hư hỏng trong chuỗi cung ứng và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.

Giải pháp được đánh giá cao nhờ khả năng giảm thiểu thất thoát, tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời bắt nhịp xu hướng ứng dụng AI trong Logistics, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thông qua quá trình nghiên cứu, xây dựng giải pháp và xử lý các bài toán gần với môi trường doanh nghiệp, người học được rèn luyện khả năng phân tích dữ liệu, tư duy vận hành và kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế. Đồng thời, việc làm việc nhóm, tranh luận và bảo vệ ý tưởng trước hội đồng chuyên gia cũng giúp các bạn trẻ phát triển tư duy phản biện, khả năng thích ứng và bản lĩnh nghề nghiệp.

Sân chơi học thuật tạo môi trường để sinh viên ứng dụng kiến thức chuyên ngành

Từ hành trình học tập trên giảng đường, trải nghiệm tại doanh nghiệp đến thử sức ở các sân chơi chuyên môn, sinh viên Logistics HUTECH đang từng bước xây dựng năng lực nghề nghiệp bằng tư duy công nghệ, khả năng đổi mới sáng tạo và sự nhạy bén trước xu hướng chuyển đổi số của thời đại.