"Flex" cực mạnh: FPT Schools trở thành hệ thống trường phổ thông duy nhất tại châu Á đạt chứng nhận Oxford Quality Gold!

Oxford Quality là chương trình hợp tác giữa Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press - OUP) và các trường học, tổ chức giáo dục được lựa chọn trên toàn cầu, cùng chung cam kết nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh theo các chuẩn mực quốc tế.

Oxford Quality Gold là danh hiệu cao nhất của chương trình, ghi nhận những cơ sở giáo dục ưu tú với chất lượng đào tạo và cam kết mạnh mẽ trong giáo dục tiếng Anh.

Fschoolers lại có dịp flexing cực mạnh vì trường đẹp, lớp vui mà "vibe quốc tế" và chất lượng học thuật thuộc hàng "đỉnh chóp".

Cú "giật giải" quốc tế, tỷ lệ chọi còn gắt hơn cả trường chuyên!

Để các bạn dễ hình dung độ "khủng" của chứng nhận này: hiện tại trên toàn thế giới có khoảng 350 tổ chức giáo dục xuất sắc đáp ứng được các tiêu chí khắt khe để trở thành thành viên của chương trình Oxford Quality. Trong đó, số lượng đơn vị nhận chứng nhận Oxford Quality Gold (cấp độ Vàng) thì cực kỳ ít ỏi, chỉ đúng 6 cái tên trên toàn cầu!

Và FPT Schools chính là đại diện duy nhất của Việt Nam, đồng thời là hệ thống trường phổ thông duy nhất tại châu Á lọt vào "bảng vàng" này, sánh vai cùng các tổ chức giáo dục lớn tại Morocco, Chile, Peru và Mexico.

Buổi lễ trao chứng nhận vừa diễn ra tại Hà Nội với sự chứng kiến của Ngài Alex Strugnell - Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam cùng đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo.

Lễ ký kết và trao chứng nhận Oxford Quality Gold danh giá vừa diễn ra tại Hà Nội.

Loạt đặc quyền "xịn đét" dành riêng cho hội học sinh nhà F

Được học tập trong một hệ thống đạt chuẩn Oxford Quality Gold đồng nghĩa với việc các FSchoolers sẽ được tận hưởng những "đặc quyền" học thuật mang tính bước ngoặt, tha hồ nâng trình tiếng Anh chuẩn quốc tế.

Học sinh FPT được tiếp cận chương trình và tài liệu học tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế, được thiết kế dựa trên nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng và khung CEFR.

Các bạn sẽ được sử dụng bài kiểm tra Oxford Placement Test (OPT) giúp xác định chính xác trình độ đầu vào. Đặc biệt là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế Oxford Test of English (OTE) do chính OUP phát triển và Đại học Oxford (Anh) chứng nhận. Kết quả của bài thi này được công nhận rộng rãi tại nhiều quốc gia, mở cánh cửa săn học bổng và du học quốc tế cho các FSchoolers.

Học sinh FPT Schools được học và tư duy bằng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai.

Biến tiếng Anh thành "ngôn ngữ thứ hai" chứ không chỉ là môn học

Không còn là những tiết học ngữ pháp nặng nề để đối phó với các kỳ thi, đích đến của FPT Schools khi bắt tay cùng Oxford là xây dựng một hệ sinh thái học tập toàn diện. Tại đây, tiếng Anh trở thành một công cụ để các bạn học tập, tư duy, làm dự án sáng tạo và tranh biện sòng phẳng trên đấu trường quốc tế.

Chia sẻ về sự kiện này, TS. Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT cho biết: "Chứng nhận Oxford Quality Gold là niềm tự hào của FPT Schools. Kết quả này cho thấy sự quyết tâm của nhà trường trong việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Sau 3 năm đồng hành cùng OUP, FPT Schools đã kiến tạo thành công một hệ sinh thái học tập dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu. Tại đây, học sinh được sống trong môi trường tiếng Anh, có nền tảng vững chắc để sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu có bản sắc, đủ năng lực cạnh tranh trên môi trường quốc tế".

Bản lĩnh toàn cầu và sự tự tin là "vibe" dễ dàng nhận thấy ở các học sinh FPT Schools.

Để học sinh có môi trường "cháy" hết mình, đội ngũ thầy cô giáo tại FPT Schools cũng liên tục tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu từ Oxford, cũng không ngừng cập nhật các xu hướng công nghệ giáo dục mới nhất.

Sống trong môi trường nơi Tiếng Anh và năng lực toàn cầu được lồng ghép trong mọi hoạt động học thuật và trải nghiệm, học sinh FPT đã gặt hái vô số "trái ngọt". Mỗi năm học, các bạn giành được hàng ngàn giải thưởng quốc gia và quốc tế trong các cuộc thi tiếng Anh danh tiếng như World Scholar’s Cup, GELOSEA. Trong kỳ thi THPT quốc gia 2025, FPT Schools còn 1 học sinh sở hữu điểm tối đa môn Tiếng Anh trong số 140 điểm 10 toàn quốc.

Tại sân chơi học thuật Oxford Big Read do OUP tổ chức, học sinh nhà F giành tới 33 giải thưởng trong các năm 2023, 2024, và 2025. Trong đó năm 2025, bạn Lại Anh Khôi (9A3 FPT School Cầu Giấy) xuất sắc giành được 1 trong 6 giải cao nhất toàn cầu.

Xứng danh là ngôi trường của những trải nghiệm, FPT Schools không chỉ có thế mạnh độc quyền về Công nghệ hay các hoạt động trải nghiệm đa dạng lĩnh vực chất lừ, mà giờ đây "vibe học thuật" tiếng Anh cũng đã vươn tầm chuẩn Vàng thế giới. Hội FSchoolers chuẩn bị tinh thần bước ra thế giới đầy tự tin thôi nào!

Xứng danh là ngôi trường của những trải nghiệm, FPT Schools giờ đây còn có "vibe học thuật" tiếng Anh

Về Nhà xuất bản Đại học Oxford

Với hơn 500 năm lịch sử, Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press – OUP) là đơn vị tiên phong trong việc phát triển các giải pháp giáo dục vượt ra ngoài khuôn khổ xuất bản truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các cơ sở giáo dục, giáo viên và người học trên toàn thế giới.

Là một bộ phận trực thuộc Đại học Oxford, mọi hoạt động của OUP đều được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu học thuật từ các chuyên gia hàng đầu, kết hợp với những hiểu biết thực tiễn từ lớp học và các đối tác toàn cầu.

Các giải pháp học tập và đánh giá của Nhà xuất bản Đại học Oxford hiện được hàng triệu giáo viên và người học trên toàn thế giới tin tưởng. Những nguồn học liệu đạt chuẩn quốc tế của OUP giúp giáo viên và người học tự tin chinh phục các mục tiêu giáo dục trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Về Hệ thống phổ thông FPT

Thành lập năm 2013, FPT Schools là hệ thống giáo dục phổ thông chất lượng cao của Tập đoàn FPT, đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Hệ thống hiện diện tại nhiều tỉnh, thành trọng điểm và đang tiếp tục mở rộng trên toàn quốc.

Bên cạnh chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT, trường nổi tiếng với 3 trụ cột thế mạnh khác biệt: Công nghệ, Tiếng Anh & Năng lực toàn cầu và Phát triển cá nhân nhằm bồi dưỡng kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh.

Khám phá thêm về môi trường học tập chuẩn Oxford Quality Gold của FPT Schools tại: https://fschool.fpt.edu.vn/