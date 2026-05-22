Học làm CEO, nhận hỗ trợ 28 triệu đồng/ứng viên: Những ai sẽ được tham gia?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 300 tỷ đồng, theo VnExpress. Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, ngân sách nhà nước sẽ chi khoảng 60 tỷ đồng mỗi năm để đào tạo khoảng 2.000 học viên, tương ứng mức hỗ trợ bình quân khoảng 28 triệu đồng/người/khóa.

Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là chương trình quy mô lớn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân. Đáng chú ý, dù mang tên đào tạo “10.000 CEO”, đối tượng thụ hưởng không chỉ giới hạn ở những người đang giữ chức danh giám đốc điều hành, mà còn mở rộng đến nhiều cấp quản lý trong doanh nghiệp.

Theo dự thảo, chương trình sẽ được triển khai trong 5 năm tới, với 280 tỷ đồng dành trực tiếp cho hoạt động đào tạo, còn 20 tỷ đồng được phân bổ cho công tác quản lý, giám sát, đánh giá, truyền thông, hỗ trợ sau đào tạo và vận hành chương trình. Nguồn kinh phí dự kiến được bố trí từ ngân sách nhà nước, đồng thời có thể kết hợp với phần đóng góp của học viên và doanh nghiệp tham gia.

Người được hưởng chính sách là cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, từ chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc điều hành đến trưởng, phó phòng ban chuyên môn và cán bộ quản lý tại các tổ, đội sản xuất. Điều này cho thấy chương trình không chỉ hướng đến đào tạo những người đứng đầu doanh nghiệp, mà còn nhắm tới việc nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ điều hành ở nhiều cấp độ, nhất là trong bối cảnh không ít doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn gặp hạn chế về năng lực quản trị chuyên nghiệp.

Theo Tiền Phong, dự thảo đề xuất 3 hình thức hỗ trợ đào tạo, gồm phiếu học bổng (voucher), tổ chức các khóa học trực tiếp và đào tạo trực tuyến trên nền tảng số.

Trong đó, phiếu học bổng được xem là điểm mới đáng chú ý. Theo cơ chế này, học viên có thể được hỗ trợ từ 20-50 triệu đồng/khóa, tùy theo loại hình đào tạo, với mức bình quân khoảng 28 triệu đồng/người. Đây cũng là hình thức được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt cho người học, đồng thời tạo sự cạnh tranh về chất lượng giữa các đơn vị đào tạo.

Cơ quan soạn thảo cho biết, những cơ chế như voucher đào tạo, thanh toán theo kết quả, quản lý trên nền tảng số hay hỗ trợ sau đào tạo đều là nội dung mới, liên quan trực tiếp đến việc sử dụng ngân sách nhà nước cũng như trách nhiệm của các bên tham gia. Vì vậy, cần có tiêu chí rõ ràng về điều kiện áp dụng, yêu cầu đầu ra và cơ chế kiểm soát phù hợp để đảm bảo nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng và tương xứng với chất lượng đào tạo.

Với hình thức đào tạo trực tuyến, Bộ Tài chính đề xuất sử dụng hệ thống E-Learning để học viên có thể tham gia miễn phí, không giới hạn. Ngoài ra, cơ quan này cũng có thể thuê hoặc mua tài khoản từ các nền tảng đào tạo quốc tế như Udemy, CLS,… để cấp cho học viên. Đối với các giảng viên là lãnh đạo doanh nghiệp tham gia giảng dạy, mức thù lao tối đa có thể lên tới 200% mức chi thông thường.

Về nội dung, chương trình tập trung vào các kỹ năng cốt lõi của một nhà điều hành doanh nghiệp hiện đại như tư duy chiến lược, kỹ năng ra quyết định, lãnh đạo thay đổi, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cùng với các kiến thức quản trị thiết yếu về tài chính, marketing, vận hành, nhân sự, pháp luật và kỹ năng lãnh đạo. Đây được xem là những năng lực quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và yêu cầu chuyển đổi ngày càng lớn.

