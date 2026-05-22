Không phải trường chuyên, ngôi trường này ở Hà Nội vẫn hút hơn 6.300 thí sinh tranh suất vào lớp 6, tỷ lệ chọi gần 1/20

Tại Hà Nội, cuộc đua giành suất học tại các trường THCS chất lượng cao từ lâu đã không còn là một kỳ chuyển cấp thông thường, mà trở thành cuộc “marathon” đầy áp lực với tỷ lệ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Giữa hàng loạt cái tên nổi bật, có một ngôi trường luôn được xem là “điểm nóng” tuyển sinh bậc THCS, thậm chí mức độ cạnh tranh còn khiến nhiều trường chuyên phải dè chừng.

Bước sang năm 2026, ngôi trường này tiếp tục lập kỷ lục về tỷ lệ chọi và trở thành tâm điểm chú ý của phụ huynh Thủ đô. Đó là Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành - ngôi trường trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội, nổi tiếng với mô hình giáo dục chất lượng cao và đội ngũ giáo viên giỏi, nhiệt huyết.

Sáng 17/5, nhà trường tổ chức kỳ đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026. Theo công bố, trường tuyển 320 chỉ tiêu nhưng có tới hơn 6.335 học sinh đăng ký dự thi, tương ứng tỷ lệ chọi gần 1/20. Điều này đồng nghĩa trung bình cứ 20 thí sinh mới có 1 em trúng tuyển – mức cạnh tranh được xem là cao hàng đầu Hà Nội ở bậc THCS.

Với đối tượng tuyển sinh không giới hạn địa bàn tại Hà Nội, kỳ tuyển sinh lớp 6 của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành nhiều năm nay luôn thu hút lượng lớn phụ huynh và học sinh tham gia. Không ít người đánh giá đây là kỳ thi lớp 6 căng thẳng và cạnh tranh nhất Thủ đô.

Để giành suất vào trường, thí sinh phải hoàn thành 3 bài kiểm tra độc lập gồm Toán (45 phút), tiếng Việt (45 phút) và tiếng Anh (30 phút). Hình thức đánh giá kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm kiểm tra toàn diện năng lực học sinh. Dự kiến, kết quả tuyển sinh sẽ được công bố vào ngày 1/6.

Sức hút của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành không chỉ đến từ tỷ lệ chọi cao mà còn nằm ở định hướng đào tạo đặc thù. Đây là trường đầu tiên thí điểm thực hiện chương trình giáo dục phát triển năng lực học sinh để nhân rộng ra cả nước theo chương trình của Bộ GD-ĐT.

Ngoài chương trình của Bộ, học sinh lớp 6 của trường được học tăng cường Toán, tiếng Việt, tiếng Anh và học tiếng Anh. Nhà trường triển khai lớp tiếng Anh học thuật với giáo viên nước ngoài, tổ chức thi chứng chỉ TOEFL Junior miễn phí hằng năm cho học sinh. Bên cạnh đó, học sinh còn được tiếp cận chương trình Tin học quốc tế IC3 theo chuẩn Certiport của Mỹ – chứng chỉ có giá trị toàn cầu về kỹ năng sử dụng internet và máy tính.

Song song với đó, học sinh cũng được tự chọn học chương trình giáo dục Nghệ thuật và Thể thao, được tham gia các CLB theo sở thích. Trường cũng có nhiều chương trình giao lưu, kết hợp với các tổ chức giáo dục, các trường quốc tế, tạo điều kiện phát triển cho học sinh trong môi trường giáo dục toàn cầu...

Chính những yếu tố này khiến mỗi mùa tuyển sinh của trường luôn “nóng”. Không chỉ kỳ thi lớp 6, tuyển sinh lớp 10 của trường cũng thường có mức cạnh tranh ngang ngửa, thậm chí vượt nhiều trường THPT chuyên tại Hà Nội.

Ở năm học 2024 - 2025, trường từng gây chú ý khi có hơn 4.300 học sinh đăng ký dự thi lớp 6 trong khi chỉ tuyển 400 chỉ tiêu. Điều đó đồng nghĩa một thí sinh phải cạnh tranh với khoảng 10 học sinh khác để giành cơ hội trúng tuyển.

Trong khi đó, tỷ lệ chọi vào các trường THPT chuyên hàng đầu Hà Nội cùng thời điểm thấp hơn đáng kể. Cao nhất là Trường THPT Chu Văn An với tỷ lệ 1/9,2; tiếp theo là Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ với 1/7,86; Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là 1/5 và Trường THPT Sơn Tây ở mức 1/3,58.

Việc liên tục duy trì tỷ lệ chọi ở mức rất cao cho thấy sức hút đặc biệt của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trong hệ thống giáo dục phổ thông Hà Nội. Với nhiều phụ huynh, đây không chỉ là một ngôi trường chất lượng cao mà còn được xem như “tấm vé vàng” cho hành trình học tập và phát triển toàn diện của con em mình.

