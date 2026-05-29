Sáng nay, gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10 công lập

Sáng 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi làm thủ tục dự kỳ thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trước ngày thi chính thức.

Tại điểm thi THPT Đại Mỗ (phường Đại Mỗ), từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đưa con đến kiểm tra số báo danh, phòng thi, nghe phổ biến quy chế và đính chính sai sót nếu có trước kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày 30/5.

Chị Phạm Thị Hoà (60 tuổi, phường Thanh Xuân) dậy từ khoảng 5h sáng để chuẩn bị cùng con bắt xe ôm tới điểm làm thủ tục dự thi. Hai mẹ con có mặt tại điểm trường từ khoảng 6h15, dù 9h mới bắt đầu thời gian làm thủ tục.

Con trai chị lựa chọn đăng ký nguyện vọng 1 vào trường vì được tư vấn dự báo trường mức điểm chuẩn "dễ thở", tăng cơ hội đỗ công lập. Dù quãng đường di chuyển khá xa, phụ huynh này quyết định đồng hành cùng con trong kỳ thi năm nay.

Chị Phạm Thị Hòa và con trai có mặt sớm nhất tại điểm trường THPT Đại Mỗ (phường Đại Mỗ).

Em Cao Việt Dũng, học sinh Trường THCS Nhân Chính chia sẻ bản thân khá hồi hộp trước kỳ thi vào lớp 10. Trước ngày đến điểm thi, em chủ yếu rà soát lại giấy tờ, dụng cụ và ôn tập những kiến thức cơ bản. Nam sinh cho biết đã tìm hiểu sơ bộ quy chế thi từ trước nhưng vẫn muốn nghe cán bộ coi thi phổ biến kỹ lại để nắm chắc các quy định.

Trong khi đó, em Bùi Quốc Cường và em Đoàn Anh Khoa - hai học sinh lớp 9A3 Trường THCS Vạn Phúc (Hà Đông) hào hứng và tự tin trước kỳ thi quan trọng.

Cường nói đã chuẩn bị sẵn giấy tờ và các vật dụng cần thiết trước khi đến điểm thi. Còn Khoa chia sẻ em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường sau khi tham khảo điểm chuẩn các năm trước và nhận thấy mức điểm phù hợp với năng lực của mình. Theo nam sinh, việc di chuyển từ Hà Đông tới điểm thi không quá xa nên em khá thoải mái về chuyện đi lại.

Hai nam sinh cùng lớp Bùi Quốc Cường và Đoàn Anh Khoa - Trường THCS Vạn Phúc, Hà Đông hào hứng đến làm thủ tục dự thi.

Trong buổi làm thủ tục, thí sinh được kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh và nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào các buổi thi chính thức từ ngày mai. Khu vực bảng niêm yết danh sách phòng thi thu hút đông học sinh đứng tra cứu thông tin. Nhiều em tranh thủ ghi nhớ vị trí phòng thi, kiểm tra lại giấy tờ tùy thân và hỏi thêm cán bộ coi thi về thời gian có mặt trong các buổi thi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10. Trong đó, gần 125.000 thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi các khối chuyên.

Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước. Thành phố huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức thi.

Theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng mai 30/5 thí sinh thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ trong 60 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Sáng 31/5, thí sinh dự thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh dự thi chuyên sẽ làm bài môn chuyên trong ngày 9/6, thời gian 150 phút.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh kiểm tra đầy đủ giấy tờ, vật dụng cần thiết và tuân thủ nghiêm quy chế tại điểm thi để tránh những sai sót không đáng có trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được đăng ký một trong các thứ tiếng gồm: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đề thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, bảo đảm vừa sức nhưng vẫn có tính phân hóa phục vụ tuyển sinh.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay cũng có nhiều điểm mới. Thành phố bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào các trường THPT công lập không chuyên. Điều kiện dự tuyển cũng được điều chỉnh từ “nơi thường trú” sang “nơi cư trú”, nhằm tăng cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thời gian xác nhận nhập học diễn ra từ ngày 25-27/6 theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4-6/7.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh phải tuân thủ nghiêm quy chế tại phòng thi và điểm thi. Các trường hợp vi phạm có thể bị xử lý từ khiển trách đến đình chỉ thi tùy mức độ.