Bài trắc nghiệm tâm lý siêu chuẩn của Nhật Bản! Một bức tranh nhìn ra "điều bạn ít bận tâm nhất"

Bức tranh có phần trừu tượng dưới đây sẽ phản ánh chính xác thứ tự ưu tiên trong tâm trí bạn, từ đó gọi tên điều mà bạn ít để ý hay đặt nặng nhất.

Không phải ai cũng có đủ thời gian và tâm sức để bao quát mọi khía cạnh hay bận lòng về tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh. Mỗi chúng ta đều có một danh sách ưu tiên cốt lõi của riêng mình, có những việc ta cực kỳ lưu tâm, nhưng cũng có những điều ta gần như chẳng bao giờ để mắt tới.

Bài trắc nghiệm tâm lý thú vị đến từ Nhật Bản dưới đây sẽ giúp bạn nhìn thấu đâu là điều bản thân thường dễ dàng bỏ qua nhất trong cuộc sống. Hãy nhìn lướt qua bức hình và xem chi tiết nào hiện lên đầu tiên trong tâm trí bạn.

Nhìn hình ảnh này, thứ gì hiện lên đầu tiên trong đầu bạn?

#1 - Giấy lọc cà phê: Bạn không quá bận tâm đến chuyện tương lai

Thỉnh thoảng bạn cũng có nghĩ về tương lai, nhưng bạn lại thuộc tuýp người không thích lên kế hoạch quá chi tiết hay chuẩn bị mọi thứ một cách chu toàn. Những hình dung về ngày mai trong bạn đa phần khá mơ hồ, và dù có đôi chút lo lắng xuất hiện thì bạn cũng nhanh chóng gạt chúng sang một bên để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Bạn chính là kiểu người điển hình của chủ nghĩa "sống cho hiện tại". Bạn dễ bị cuốn theo những mong muốn ở thời điểm hiện tại và luôn ưu tiên việc tận hưởng niềm vui trước mắt thay vì chờ đợi một hạnh phúc xa xôi.

Ví dụ, dù tự dặn lòng phải tiết kiệm tiền nhưng chỉ cần nhìn thấy món đồ mình cực kỳ yêu thích, bạn vẫn sẵn sàng xuống tay chốt đơn ngay lập tức. Sâu thẳm trong lòng, bạn luôn giữ một sự lạc quan rằng "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng". Việc quá tập trung vào hiện tại đôi khi sẽ khiến bạn có chút trở tay không kịp nếu chẳng may gặp phải những biến cố bất ngờ trong cuộc sống.

#2 - Chân váy ngắn lộn ngược: Bạn không quá bận tâm đến thời gian

Khái niệm về thời gian của bạn có phần khá lỏng lẻo và tùy hứng. Bạn thường rơi vào trạng thái mất cảm giác về thời gian, làm một việc gì đó ngốn nhiều giờ đồng hồ hơn bản thân tự tưởng tượng. Bạn cũng không có thói quen kiểm tra đồng hồ thường xuyên, thậm chí đôi khi còn chẳng rõ lúc này đang là mấy giờ.

Khi đã tìm được việc mình hứng thú, bạn sẽ dốc toàn bộ sự tập trung để làm cho bằng được, nhưng với những việc không quan trọng thì bạn lại tỏ ra khá thờ ơ. Chẳng hạn như khi có hẹn đi chơi, nếu kiểu tóc hoặc bộ trang phục chưa vừa ý, bạn sẽ loay hoay sửa đi sửa lại cho đến khi hoàn hảo mới thôi, bất chấp việc điều đó khiến bản thân bị trễ giờ.

Vì sự chênh lệch này, những người coi trọng giờ giấc đôi khi sẽ cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi bạn. Để cải thiện tình hình và làm chủ nhịp điệu cuộc sống tốt hơn, việc chủ động cài báo thức hay hẹn giờ là giải pháp rất cần thiết với bạn.

#3 - Chiếc bát ăn cơm: Bạn không quá bận tâm đến trang phục hay vẻ ngoài

Đối với bạn, quần áo, phụ kiện hay thậm chí là phương tiện đi lại đều không phải là yếu tố quá quan trọng. Quan điểm của bạn rất thực tế: Chỉ cần món đồ đó còn dùng tốt, có tính ứng dụng cao và giá cả hợp lý là đã đủ, bạn không đòi hỏi hay cầu kỳ thêm bất cứ chi tiết nào khác.

Bạn sở hữu lối sống đơn giản, tính cách mộc mạc và có xu hướng tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc cho những sở thích cá nhân thực tế hơn là việc trưng diện cho bản thân. Trang phục bạn mặc hàng ngày có thể là những món đồ quen thuộc được phối đi phối lại từ năm này qua năm khác, hoặc là đồ được người thân tặng lại.

Dù đôi khi những người xung quanh sẽ góp ý rằng "bạn chịu khó chăm chút ngoại hình trông sẽ thu hút hơn nhiều", nhưng bạn không có nhu cầu làm đẹp để chiều lòng số đông. Bạn chỉ muốn dồn trọn vẹn năng lượng cho những giá trị cốt lõi mà bản thân thực sự đam mê.

#4 - Chiếc loa phóng thanh: Bạn không quá bận tâm đến ánh nhìn của người khác

Bạn thuộc nhóm người thích tự đi trên đôi chân của mình và chẳng mấy khi để tâm xem người ngoài đang bàn tán hay suy nghĩ gì về bản thân. Bạn luôn ngẩng cao đầu và kiên định với phong cách sống riêng. Thước đo duy nhất đối với bạn là "bản thân cảm thấy thế nào" chứ không phải là "người ta nhìn vào ra sao".

Nhờ sở hữu mức độ tự tin và cảm giác an toàn nội tại cao, bạn luôn thẳng thắn, quyết đoán và yêu thương chính con người thật của mình. Bạn không bao giờ có suy nghĩ phải hạ mình hay cố gắng ép bản thân vào một khuôn mẫu nào đó để làm vừa lòng người khác. Bạn thoải mái theo đuổi sở thích cá nhân, thậm chí tự tin diện những bộ trang phục phá cách khiến người xung quanh phải trầm trồ. Sự chân thành, thẳng thắn không vòng vo trong cả lời khen lẫn tiếng chê chính là nét quyến rũ đặc biệt giúp bạn luôn nổi bật và tỏa sáng theo cách rất riêng giữa đám đông.