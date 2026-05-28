Lịch công bố điểm thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành MỚI NHẤT

Theo kế hoạch của các địa phương, nhiều nơi sẽ công bố kết quả từ đầu tháng 6, trong đó Nghệ An là tỉnh dự kiến trả điểm sớm nhất cả nước.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại nhiều địa phương trên cả nước hiện đã bước vào giai đoạn nước rút. Từ ngày 23/5, nhiều tỉnh, thành chính thức tổ chức thi tuyển vào lớp 10 công lập, mở màn cho mùa tuyển sinh được đánh giá có tính cạnh tranh cao ở nhiều nơi.

Hai địa phương tổ chức thi sớm nhất cả nước là Ninh Bình và Đà Nẵng. Cùng thời điểm này, nhiều trường THPT chuyên và các trường có mô hình tuyển sinh đặc thù cũng bắt đầu tổ chức kỳ thi riêng, khiến không khí tuyển sinh trên cả nước trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Theo kế hoạch dự kiến, phần lớn các địa phương sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, vẫn có một số nơi kéo dài thời gian công bố tới giữa hoặc cuối tháng 7 như Cà Mau, An Giang, Cần Thơ hay Quảng Ninh.

Trong số các tỉnh, thành đã công bố kế hoạch, Nghệ An dự kiến là địa phương trả kết quả sớm nhất, vào ngày 4/6, tức chỉ hơn một tuần sau khi kỳ thi kết thúc. Tiếp đó là Quảng Trị với thời gian dự kiến ngày 6/6 và Lai Châu vào ngày 7/6.

Nhiều địa phương khác cũng dự kiến công bố điểm thi sau đó không lâu như Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lào Cai hay Ninh Bình. Đây đều là những địa phương tổ chức thi vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Trong khi đó, nhóm các tỉnh, thành tổ chức thi muộn hơn, chủ yếu vào cuối tháng 6, thường sẽ công bố kết quả trong tháng 7. Có thể kể đến như Cần Thơ, Gia Lai, Lâm Đồng và Vĩnh Long.

Việc công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 luôn là giai đoạn được học sinh, phụ huynh đặc biệt quan tâm bởi đây là cột mốc quan trọng quyết định nguyện vọng học tập ở bậc THPT. Trong những ngày tới, lịch công bố kết quả tại từng địa phương sẽ tiếp tục được cập nhật theo kế hoạch của các sở giáo dục và đào tạo.

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành cụ thể như sau: