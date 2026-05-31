Thí sinh TP.HCM hồi hộp trước kỳ thi vào lớp 10

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế, kiểm tra thông tin dự thi trước khi bước vào kỳ thi ngày mai (1/6).
Từ 9h sáng, tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn) đã rất đông phụ huynh đưa con đến làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.
Chị Mã Ngọc Hiền cho biết: "Con nhà tôi học lực khá nhưng tôi vẫn hồi hộp và lo lắng. Sáng nay, cả nhà dậy sớm động viên tinh thần con và đưa con đến điểm thi làm thủ tục sớm vì sợ trời mưa, kẹt xe bị trễ giờ".
Thí sinh kiểm tra lại danh sách phòng thi, sơ đồ phòng thi tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản.
Nhiều em mang theo đề cương, tranh thủ ôn tập cùng bạn bè trong thời gian đợi đến giờ làm thủ tục dự thi.
Em Nguyễn Gia Nghi, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản cho biết: "Em ôn tập trên trường và học thêm cả bên ngoài. Em hy vọng có thể đậu nguyện vọng 1 để học gần nhà, ba mẹ sẽ đỡ vất vả trong việc đưa đón. Em cảm thấy tự tin nhất là môn Ngữ văn và lo lắng nhất là môn Ngoại ngữ".
Tại điểm thi Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), thí sinh xếp hàng ngay ngắn, di chuyển lần lượt lên phòng thi để làm thủ tục dự thi.
Trong buổi làm thủ tục, thí sinh được kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh và nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào các buổi thi chính thức từ ngày mai.
Có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), em Tô Phúc Gia Nghi, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, cho biết bản thân khá hào hứng và đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Gia Nghi đặt mục tiêu thi đậu vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (lớp chuyên Vật lý). Ở hệ đại trà, em đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Phú Nhuận.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM. Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi với 6.443 phòng thi, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.
Kỳ thi năm nay có 151.269 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, nhưng có đến 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, tương đương hơn 17.000 học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Những học sinh này đã chọn các hình thức học tập khác sau khi đã hoàn thành chương trình THCS.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026 - 2027 diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 môn thi: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên/tích hợp.