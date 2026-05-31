Phát biểu một câu sau khi con thi 2 môn Văn - Anh, bà mẹ Hà Nội khiến nhiều người lắc đầu: Đừng bạn ơi, tội con lắm!

Hãy luôn là chỗ dựa, là nơi mà cho dù xảy ra bất cứ điều gì, con vẫn cảm nhận được tình yêu thương và sự che chở tuyệt đối.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn được ví như một cuộc đua khốc liệt đầy áp lực. Thế nhưng, đôi khi áp lực lớn nhất của các sĩ tử không đến từ phòng thi mà lại đến từ chính kỳ vọng và những lời nói vô tình của đấng sinh thành.

Cơn bão dư luận từ một dòng trạng thái "mất niềm tin"

Ngày 30/05, hàng chục nghìn học sinh lớp 10 tại Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Khi tiếng trống kết thúc buổi thi chiều vang lên, trên các diễn đàn đồng hành cùng sĩ tử, bên cạnh những lời hỏi thăm, động viên là không ít những tiếng thở dài.

Đáng chú ý, dòng trạng thái của một vị phụ huynh Hà Nội chia sẻ ngay sau buổi thi đã lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh luận dữ dội. Người mẹ này viết: "Em thấy mất niềm tin vào con thật sự các bác ạ!".

Chỉ sau vài phút đăng tải, câu nói này đã vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Chỉ sau vài phút đăng tải, câu nói này đã vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Hàng trăm bình luận từ các bậc phụ huynh khác liên tục đổ về, đa số đều tỏ ra bất bình và xót xa thay cho đứa trẻ. Nhiều người thẳng thắn lắc đầu: "Đừng bi quan vậy bạn ơi, tội con lắm!"; "Làm bố làm mẹ mà nói câu nông cạn thế thì đứa con khổ biết bao nhiêu".

Phần lớn ý kiến đều cho rằng, việc dùng từ "mất niềm tin" vào thời điểm kỳ thi mới đi được một nửa chặng đường là một sai lầm tai hại về mặt tâm lý. Một phụ huynh bày tỏ: "Mẹ thế này lại càng tạo áp lực cho con hơn, phải để tinh thần cho con ngày mai thi nốt môn nữa chứ".

Đồng quan điểm, 1 người khác lên tiếng khuyên nhủ: "Các bố mẹ không nên lo quá rồi lên đây trách con làm gì. Tâm lý các con lúc này cũng lo lắm chứ, nhưng học tài thi phận. Đừng gây thêm áp lực cho con kẻo đến lúc xảy ra chuyện dại dột thì lại quá muộn".

Nhiều người cũng nhắc nhở vị phụ huynh này rằng, kỳ thi tuyển sinh vốn chứa đựng nhiều yếu tố may rủi, từ đề bài cho đến tâm lý phòng thi. Việc con làm bài không như kỳ vọng không đồng nghĩa với việc con lười biếng hay đáng bị quay lưng. "Không như kỳ vọng chứ nói mất niềm tin thì không ổn chút nào. Đẻ con ra, mình không tin con thì còn ai tin?", một thành viên ẩn danh thẳng thắn bình luận.

"Học đâu cũng được, miễn con khỏe mạnh và tử tế"

Giữa tâm bão tranh luận, rất nhiều câu chuyện người thật việc thật đã được chia sẻ để chứng minh rằng tấm tấm bằng cấp ba công lập không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công.

Một người chia sẻ câu chuyện thực tế từ gia đình: "Hai đứa cháu mình ngày trước thi trượt công lập cấp 3, sau đó chuyển sang học trường tư. Kết quả là lên Đại học vẫn đỗ vào các trường top đầu như Đại học Y và Bách Khoa như thường. Học cấp 3 ở đâu không quan trọng đâu bạn ạ". Một người cha khác năm nay 45 tuổi cũng xúc động nhớ lại quá khứ từng trượt trường công lập, phải học hệ bán công nhưng sau đó vẫn đỗ Đại học ở lần thi thứ hai và có cuộc sống hạnh phúc, thành đạt.

Nhiều phụ huynh có góc nhìn cởi mở cho rằng, thay vì ép con gánh vác sĩ diện của cha mẹ, điều quan trọng nhất là sự an toàn và tương lai lâu dài của trẻ.

Trái ngược với sự hoang mang của người mẹ nói trên, rất nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã chia sẻ những bí quyết đồng hành vô cùng văn minh, biến gia đình thành tổ ấm an toàn đúng nghĩa cho con trong những ngày thi cử căng thẳng này.

Một người vui vẻ kể về trải nghiệm của nhà mình: "Con nhà mình thi xong chỉ bảo: 'Mẹ đừng check kết quả để yên tinh thần cho con mai làm Toán'. Thế là về nhà con lên đánh game luôn, mình cũng kệ. Mình lo thì con còn lo hơn nhiều, nên cứ để cho con thoải mái". Một phụ huynh khác cũng chia sẻ kinh nghiệm "3 không": Không hỏi con làm được bài không, không dò đáp án, không bàn luận về môn đã thi, mà chỉ tập trung nấu những món ăn ngon, nói những câu chuyện vui vẻ để giải tỏa tâm lý cho con.

Kỳ thi lớp 10 mới chỉ đi được một nửa chặng đường, trước mắt các sĩ tử Hà Nội vẫn còn bài thi môn Toán. Câu chuyện "mất niềm tin" của bà mẹ trên là một bài học đắt giá cho tất cả các bậc phụ huynh: Hãy luôn là chỗ dựa, là nơi mà cho dù xảy ra bất cứ điều gì, con vẫn cảm nhận được tình yêu thương và sự che chở tuyệt đối.