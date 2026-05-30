Sáng 30/5, hơn 124.000 sĩ tử Hà Nội đã "chinh phục" môn Văn thi vào lớp 10 2026.

Sáng 30/5, hơn 140.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Đây là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh lớn nhất cả nước khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục ở mức kỷ lục.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay ghi nhận 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi trên toàn thành phố. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên, hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào các khối chuyên. Với tổng chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ học sinh có suất học công lập chỉ khoảng 56% - mức thấp nhất cả nước hiện nay.

Đúng 8h, thời gian làm bài môn thi đầu tiên là Ngữ Văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội đã bắt đầu. Thời gian làm bài kéo dài 120 phút với hình thức tự luận. Theo đánh giá của một số thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), đề thi Văn năm nay vừa sức, bám khá sát với các vấn đề hiện nay của xã hội.

Đề thi môn Ngữ Văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội

Đề tuyển sinh lớp 10 Ngữ văn của Hà Nội năm 2026 ghi điểm mạnh mẽ nhờ một "mạch ngầm" tư duy cực kỳ logic và mang tính thời sự cao. Giữa bối cảnh thế hệ trẻ ngày nay đang đối mặt với hội chứng "cô đơn công nghệ", đề thi đã khéo léo mượn chất liệu thơ trong trẻo, giàu kết nối thiên nhiên của Thanh Thảo ở phần Đọc hiểu để làm bàn đạp, từ đó "chất vấn" thẳng vào thực trạng mất kết nối với thế giới thực của một bộ phận học sinh hiện đại ở câu Nghị luận xã hội.

Điểm hay của đề là không sa đà vào việc bắt thí sinh kể lể thực trạng hay nguyên nhân sáo rỗng, mà đi thẳng vào việc "đề xuất giải pháp". Lối ra đề này không chỉ kiểm tra được độ nhạy bén xã hội, tư duy hành động của học sinh mà còn có tính phân hóa rất cao, tách công thức "học vẹt" ra khỏi những bài viết có trải nghiệm và góc nhìn thực tế.