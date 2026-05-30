Phẫn nộ vô cùng khi xem clip "dạy con" tại một quán ăn ở Đà Nẵng: 19 giây này có thể khiến cả đời đứa trẻ ÁM ẢNH!

Một đoạn clip chỉ dài khoảng 19 giây được cho là xảy ra tại một quán ăn ở Đà Nẵng đang khiến mạng xã hội phẫn nộ. Trong clip, một người đàn ông liên tục dùng dép đánh vào một bé gái còn rất nhỏ, vừa đánh vừa quát lớn: "Khóc nữa đi!", kèm những lời chửi thô tục. Đứa bé chỉ khoảng 4-5 tuổi, ngồi co rúm trước mặt cha mình. Mãi tới khi một người phụ nữ chạy tới kéo bé đi, cảnh tượng ấy mới dừng lại.

19 giây. Nhưng với một đứa trẻ, có khi là một ký ức kéo dài cả đời.

Nhiều người vẫn quen miệng nói "thương cho roi cho vọt", nhưng thật khó để gọi hành động trong clip là dạy dỗ. Bởi dạy dỗ luôn đi kèm kiểm soát cảm xúc, sự tỉnh táo và mục tiêu giúp con hiểu đúng sai. Còn khi người lớn vừa đánh vừa mất kiểm soát, vừa chửi bới, vừa trút giận lên một đứa trẻ không có khả năng phản kháng, đó không còn là giáo dục nữa.

Đó là bạo lực.

Điều đáng sợ là không ít người lớn vẫn nghĩ: Trẻ con rồi sẽ quên thôi. Nhưng khoa học tâm lý cho thấy, trẻ có thể không nhớ chính xác từng cái tát hay từng lời chửi, nhưng cơ thể và hệ thần kinh của trẻ sẽ nhớ cảm giác sợ hãi ấy rất lâu. Một đứa trẻ thường xuyên bị đánh, bị đe dọa hoặc chứng kiến bạo lực sẽ dễ hình thành cảm giác bất an, lo âu, khó tin tưởng người khác. Có em lớn lên trở nên lì lợm, hung hăng. Có em lại thu mình, sợ sai, sợ bộc lộ cảm xúc.

Và tổn thương không chỉ xảy ra với đứa trẻ bị đánh.

Trong clip, còn có một đứa trẻ khác chứng kiến toàn bộ cảnh cái dép liên tục bay vào mặt chị/em mình. Nhiều chuyên gia tâm lý từng nói, trẻ em chứng kiến bạo lực gia đình cũng bị tổn thương không kém người trực tiếp bị bạo hành. Bởi khi đó, não bộ trẻ ghi nhận một thông điệp rất đáng sợ: Người lớn có thể làm đau mình bất cứ lúc nào.

Một bình luận dưới clip khiến nhiều người day dứt: "Khi cha mẹ không an toàn thì chỗ nào trên thế giới này con tin là an toàn được đây?".

Đúng vậy.

Với trẻ nhỏ, cha mẹ là cả thế giới. Là nơi trú ẩn đầu tiên khi con sợ hãi. Nhưng nếu chính nơi trú ẩn ấy trở thành nguồn gây đau đớn, đứa trẻ sẽ lớn lên với cảm giác bất an kéo dài mà nhiều khi chính cha mẹ cũng không nhận ra.

Điều buồn nhất là có lẽ người đàn ôn g trong clip không hề ý thức được mình đang để lại điều gì trong tuổi thơ của con. Với ông, có thể đó chỉ là vài phút nóng giận. Nhưng với một đứa trẻ, đôi khi chỉ một lần bị đánh trong hoảng loạn cũng đủ trở thành ký ức không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Rất nhiều người lớn ngày nay từng lớn lên trong những trận đòn roi và vẫn nói: "Tôi bị đánh suốt mà vẫn trưởng thành". Nhưng trưởng thành không đồng nghĩa với việc vết thương chưa từng tồn tại. Không ít người sau này mang theo mặc cảm, nỗi sợ, sự tự ti hoặc cơn giận dữ âm ỉ mà chính họ cũng không gọi tên được.

Không ai phủ nhận việc nuôi dạy con là hành trình áp lực. Cha mẹ cũng có lúc kiệt sức, mất bình tĩnh. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ: người trưởng thành phải học cách dừng lại trước khi cơn giận biến thành nỗi ám ảnh của con trẻ.

Bởi một đứa trẻ có thể quên món đồ chơi từng được mua cho mình.

Nhưng rất khó quên cảm giác bị chính cha mẹ làm cho sợ hãi.