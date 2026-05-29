Chàng trai Việt vừa lọt danh sách Forbes Under 30 Asia 2026: Sinh năm 2000, là học giả trường Y Stanford

Danh sách Forbes Under 30 Asia 2026 vừa công bố đã gọi tên Hiếu Nguyễn - chàng trai lớn lên tại vùng quê ở Lâm Đồng.

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách Under 30 Asia 2026, quy tụ 300 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật tại châu Á trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây đều là những người trẻ được đánh giá có ảnh hưởng tích cực và tạo ra dấu ấn riêng trong ngành nghề mình theo đuổi.

Ở hạng mục Y tế và Khoa học năm nay, Việt Nam chỉ có một đại diện duy nhất được xướng tên là Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (SN 2000) hiện là nghiên cứu sinh, sinh viên y khoa đang theo học tại Trường Y khoa, Đại học Stanford.

Theo Forbes, Hiếu Nguyễn hiện là học giả Knight-Hennessy tại Trường Y Stanford. Trước đó, anh từng tham gia một công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science về mối liên hệ giữa các đột biến gene và nguy cơ gây ung thư. Bên cạnh công việc nghiên cứu, anh còn là cố vấn cho World Telehealth Initiative - tổ chức phi lợi nhuận tại California chuyên cung cấp dịch vụ y tế từ xa cho các cộng đồng khó tiếp cận chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu.

Ít ai biết rằng, hành trình của chàng trai trẻ này bắt đầu từ Di Linh, Lâm Đồng - nơi điều kiện tiếp cận y tế còn hạn chế. Chính tuổi thơ chứng kiến nhiều người xung quanh không thể điều trị kịp thời những căn bệnh có thể chữa được đã khiến Hiếu sớm nuôi giấc mơ trở thành bác sĩ.

Từ Việt Nam, anh giành học bổng toàn phần tới Middlebury College (Mỹ), theo học ngành Khoa học thần kinh. Tại đây, Hiếu tham gia nhiều nghiên cứu về sinh học ung thư và thần kinh học hành vi, đồng thời làm trợ lý nghiên cứu tại những đơn vị danh tiếng như Memorial Sloan Kettering Cancer Center hay Đại học Rockefeller.

Không chỉ theo đuổi học thuật, Hiếu còn sớm quan tâm tới các dự án cộng đồng. Trong thời gian học đại học, anh từng triển khai một chương trình hỗ trợ y tế từ xa tại Kenya thông qua World Telehealth Initiative. Dự án này được xem là một trong những hệ thống khám chữa bệnh từ xa đầu tiên tại quốc gia châu Phi này, giúp người dân ở những khu vực thiếu điều kiện tiếp cận được các dịch vụ y tế thiết yếu như chạy thận.

Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại Middlebury College, Hiếu tiếp tục nhận học bổng Gates Cambridge và theo học chương trình MPhil Clinical Neurosciences tại Đại học Cambridge, nơi anh nghiên cứu về cơ chế khiến bệnh ung thư trở nên nguy hiểm hơn.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất trong hành trình của Hiếu là việc trở thành học giả Knight-Hennessy (danh hiệu dành cho những sinh viên xuất sắc nhận được học bổng toàn phần sau đại học danh giá tại Đại học Stanford) và theo học ngành y tại đây, điều từng được cho là gần như “không thể” đối với sinh viên quốc tế tại trường cũ của anh.

Theo chia sẻ trong một bài phỏng vấn, từng có người nói với Hiếu rằng việc một sinh viên quốc tế từ Middlebury vào trường y ở Mỹ là quá khó, bởi trong lịch sử hơn 200 năm của trường gần như chưa có tiền lệ. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh tự nhủ mình sẽ trở thành người đầu tiên làm được điều đó.

Ngoài nghiên cứu, Hiếu Nguyễn còn được nhiều người biết tới nhờ các hoạt động hỗ trợ giáo dục và cộng đồng

Ngoài nghiên cứu khoa học, Hiếu Nguyễn còn được nhiều người biết tới nhờ các hoạt động hỗ trợ giáo dục và cộng đồng. Anh là người sáng lập VON - Bay Cao Hy Vọng, một tổ chức phi lợi nhuận do sinh viên điều hành nhằm hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa và thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Dự án này từng gây quỹ hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cơ bản cho hơn 160 học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh thành tích học thuật, Hiếu Nguyễn còn gây ấn tượng bởi sự khiêm tốn và tinh thần muốn tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng. Cùng với khoa học, anh cũng yêu thích thơ ca và nghệ thuật, đồng thời theo đuổi ý tưởng kết hợp khoa học, nghệ thuật và tinh thần khởi nghiệp để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

