Lễ bế giảng "độc lạ", học sinh giỏi được tặng loài cây quý

Thay vì tặng tập vở, học sinh giỏi và xuất sắc tại một trường học ở TP Đà Nẵng được tặng sâm Ngọc Linh giống.

Sáng 29-5, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Nam (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 với phần thưởng đặc biệt dành cho học sinh giỏi, xuất sắc là cây sâm Ngọc Linh giống.

Theo thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng nhà trường, năm học này trường có 338 học sinh ở hai cấp học, trong đó tiểu học 201 em và THCS 137 em. Kết thúc năm học, toàn trường có 51 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc.

Điểm đặc biệt trong lễ bế giảng năm nay là thay vì tặng vở và giấy khen như những năm trước, mỗi học sinh giỏi được nhận thưởng 5 cây sâm Ngọc Linh giống.

"Những năm trước, nhà trường phát thưởng theo hình thức truyền thống. Năm nay, chúng tôi xây dựng ý tưởng trao tặng cây sâm Ngọc Linh giống nhằm tạo động lực học tập và hướng đến sinh kế lâu dài cho các em" - thầy Chín giải thích.

Với 51 học sinh được khen thưởng, nhà trường đã trao tổng cộng 255 cây sâm Ngọc Linh giống. Để có nguồn cây giống, trường trích quỹ khen thưởng, đồng thời vận động thêm từ các hộ dân trồng sâm trên địa bàn và sự hỗ trợ của giáo viên trong trường.

Theo ban giám hiệu, đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai mô hình khen thưởng bằng sâm Ngọc Linh. Không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần học tập, mô hình này còn hướng đến việc giúp học sinh vùng cao có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Sâm Ngọc Linh là loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Nhà trường kỳ vọng những cây giống được trao tặng hôm nay sẽ trở thành nguồn sinh kế bền vững, góp phần giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp tục đến trường trong tương lai.