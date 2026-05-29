“Nhúng” doanh nghiệp vào giảng đường, HUTECH mở đặc quyền “chốt” việc cho sinh viên

Những trao đổi phỏng vấn sôi nổi, những cái "gật đầu" từ các nhà tuyển dụng và hàng ngàn vị trí việc làm được "chốt" ngay tại chỗ... Đó là bức tranh sống động tại loạt ngày hội việc làm của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Sinh viên HUTECH nắm giữ "vé vàng" kết nối doanh nghiệp ngay tại khuôn viên trường

Bằng cách đưa các ngày hội tuyển dụng, hoạt động kết nối doanh nghiệp và những tiêu chuẩn thực tế của thị trường lao động vào ngay trong giảng đường, HUTECH tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận nhà tuyển dụng từ sớm. Thay vì chờ đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu hành trình "rải CV", các bạn có cơ hội gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, thử sức phỏng vấn và kết nối với các tập đoàn, công ty lớn ngay trong quá trình học.

"Đọc vị" tiêu chuẩn tuyển dụng, khởi đầu nghề nghiệp từ sớm

Bức tranh tuyển dụng thực tế được thể hiện rõ nét qua các ngày hội quy mô lớn như HUTECH Job Fair, quy tụ đến 179 doanh nghiệp với hơn 7.000 vị trí tuyển dụng, trải rộng từ Kinh doanh, Marketing, Nhân sự, Kế toán, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Xây dựng đến Tài chính, Du lịch, Logistics, Giáo dục… Song hành với đó, sự kiện Alumni Job Fair cũng tạo sức hút lớn gần 150 doanh nghiệp do chính các cựu sinh viên kết nối.

Đặc biệt, sự cộng hưởng từ các sự kiện như HUTECH IT Open Day, HUTECH TECHSHOW và International Job Fair với 185 doanh nghiệp cùng gần 7.400 vị trí tuyển dụng đã đưa giảng đường thành "sàn giao dịch" nhân sự đúng nghĩa.

Đồng hành cùng nhà trường với tư cách đối tác, ông Nguyễn Việt Khôi - Tổng Giám đốc Công ty CP KHCN Mediworld bày tỏ sự bất ngờ: "Tôi từng tham gia nhiều ngày hội kết nối ở các trường đại học, nhưng rất bất ngờ với HUTECH bởi khâu tổ chức hoành tráng và chuyên nghiệp".

Hàng nghìn vị trí tuyển dụng được doanh nghiệp mang đến tại loạt ngày hội việc làm

Bên cạnh việc mở ra hàng ngàn cơ hội nghề nghiệp, chuỗi ngày hội tuyển dụng còn tạo nên không gian để sinh viên mạnh dạn thử sức với quy trình ứng tuyển thực tế. Các bạn tự tin gặp gỡ nhà tuyển dụng, trao đổi trực tiếp về vị trí phù hợp và thể hiện năng lực ngay tại bàn phỏng vấn. Sự chuẩn bị chủ động ấy giúp nhiều sinh viên ghi điểm với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm và thậm chí nhận được lời mời tuyển dụng ngay từ khi còn trên giảng đường.

Ông Nguyễn Đăng Long, Đại diện Công ty TNHH L'DRAGO LAND, nhận định: "Các bạn sinh viên đã có sự chuẩn bị khá tốt từ hồ sơ ứng tuyển đến tác phong và kỹ năng phỏng vấn, thể hiện tinh thần nghiêm túc cao đối với cơ hội nghề nghiệp. Thông qua ngày hội, chúng tôi đã lựa chọn được nhiều ứng viên tiềm năng phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp".

Mạng lưới kết nối "vững gốc, chắc cành"

Thế nhưng, nếu chỉ nhìn ở bề nổi của những con số ấn tượng, người ta thường nghĩ ngày hội việc làm chỉ là sự kiện mang tính thời điểm. Thực tế, đằng sau không khí sôi động ấy là cả một chiến lược xây dựng mạng lưới hợp tác bền bỉ, dựa trên uy tín và sự tin tưởng vững chắc giữa Nhà trường và doanh nghiệp.

Sự hợp tác toàn diện này được minh chứng rõ nét qua các buổi ký kết chiến lược giữa HUTECH với hàng loạt thương hiệu lớn như Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM), Ngân hàng Woori Việt Nam (WooriBank), Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways… Đây không chỉ đơn thuần là mở rộng mạng lưới đối tác, mà đã trở thành "chứng chỉ bảo chứng" cho những cơ hội thực tập, việc làm và phát triển nghề nghiệp lâu dài của sinh viên.

Mạng lưới đối tác doanh nghiệp chiến lược trở thành bệ phóng nghề nghiệp cho sinh viên

Từ sự tin tưởng và đánh giá cao của doanh nghiệp, HUTECH từng bước xây dựng mạng lưới hợp tác rộng mở, đưa các nhà quản lý, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào hành trình trưởng thành của sinh viên. Thông qua các workshop, talkshow chuyên đề, người học có cơ hội lắng nghe chia sẻ từ những "sếp lớn" như ông Louis Nguyễn - Chủ tịch kiêm CEO Quỹ đầu tư SAM, bà Lê Hồng Thủy Tiên - CEO Tập đoàn IPPG, ông Lê Viết Cảnh - Phó Tổng Giám đốc Mega Group,... Song song đó, nhiều doanh nghiệp cũng mở cửa văn phòng, nhà máy, trung tâm vận hành để đón sinh viên tham quan, trải nghiệm thực tế ngay từ năm nhất.

Doanh nghiệp trực tiếp đồng hành cùng sinh viên tại các sân chơi học thuật, khởi nghiệp

Doanh nghiệp còn đóng vai trò định hình tài năng khi trực tiếp ngồi vào ghế Ban Giám khảo tại các cuộc thi học thuật quy mô như HUTECH Startup Wings, HUTECH IT Got Talent,… Các chuyên gia mang đến những góp ý sát thực tiễn, giúp sinh viên cập nhật xu hướng, hoàn thiện ý tưởng và bắt nhịp với "hơi thở" thị trường. Chính sự kết nối chặt chẽ ấy mở ra cơ hội để nhiều dự án tiềm năng được doanh nghiệp quan tâm, đặt hàng, đồng thời tạo thêm lợi thế để thế hệ trẻ tự tin khẳng định năng lực trong môi trường nghề nghiệp thực tế.