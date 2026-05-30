Cận giờ thi Ngữ văn vào lớp 10, nhiều thí sinh cuống cuồng chạy vào điểm thi

Dù đã được phổ biến quy chế, nhiều thí sinh vẫn đến điểm thi sát giờ làm bài môn Ngữ văn, vội vã vào phòng thi trước thời điểm phát đề.

Mặc dù đã có buổi nghe quy chế và làm thủ tục thi trước đó, nhiều thí sinh vẫn đến muộn tại buổi thi môn Ngữ văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Đúng 7h ngày 30/5, tại điểm thi Trường THPT Đống Đa, các thí sinh lần lượt di chuyển lên phòng thi để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn có những em hớt hải chạy vào trường khi thời gian phát đề đang cận kề. Nhiều thí sinh vội vàng kiểm tra giấy tờ, đồ dùng học tập rồi nhanh chóng lên phòng thi trước thời điểm hiệu lệnh giám thị đi nhận đề khoảng 10 phút.

Theo quy chế, thí sinh đến muộn quá 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi môn đó, đồng nghĩa mất cơ hội xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Nam sinh hớt hải chạy vào điểm thi Trường THPT Đống Đa.

Tại điểm thi, hồi hộp và lo lắng là tâm trạng chung của nhiều học sinh trước môn thi Ngữ văn. Em Minh Ngọc, học sinh Trường THCS Phương Mai, chia sẻ đã trải qua một đêm gần như không ngủ được vì áp lực.

“Em khá lo lắng và không ngủ được. Em hy vọng đề sẽ vào thể loại truyện, nếu đạt khoảng 8 điểm thì có thể đỗ nguyện vọng 1” , Minh Ngọc chia sẻ.

Trong khi đó, Quang Anh, học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, lại lựa chọn không học dồn trong ngày cuối mà chủ yếu ôn lại những nội dung trọng tâm để giữ tâm lý ổn định.

“Hôm qua, em chỉ đọc lại sơ đồ tư duy và những lưu ý của cô giáo, sau đó đi ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần tốt nhất. Em đặt nguyện vọng phù hợp với năng lực nên chỉ cần làm bài cẩn thận và tập trung”, Quang Anh nói.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng mang tâm trạng thấp thỏm trong ngày thi đầu tiên. Nhiều người đứng chờ trước cổng trường đến khi con chính thức vào phòng thi mới yên tâm ra về. Chị Nguyễn Hải Yến (SN 1985, trú tại Hà Nội) cho biết cả đêm trước ngày thi chị ngủ chập chờn vì lo cho con.

“Bố mẹ cũng áp lực không kém gì con. Sáng nay, tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi đưa con đến điểm thi từ sớm để tránh cập rập. Mình đứng chờ ở ngoài, nếu con thiếu giấy tờ hay vật dụng gì còn có thể hỗ trợ ngay, tránh ảnh hưởng tâm lý của con trước giờ làm bài”, chị Yến chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 224 điểm thi với 5.300 phòng thi không chuyên và 385 phòng thi dự phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt làm nhiệm vụ là 17.803/17.816 người, đạt tỷ lệ 99,93%.

Trong ngày làm thủ tục dự thi, có 123.467/124.082 thí sinh đến điểm thi, đạt tỷ lệ 99,50%. 615 thí sinh vắng mặt. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết phần lớn các trường hợp này có thể do thí sinh xác định học nghề, học trường tư thục hoặc lựa chọn hướng đi khác. Ngoài ra, 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề sức khỏe và đã được bố trí phương án hỗ trợ phù hợp theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá cơ sở vật chất tại các điểm thi được chuẩn bị đầy đủ. Các điểm thi đã tiếp nhận đầy đủ văn phòng phẩm từ Sở, đồng thời phối hợp với lực lượng công an triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực thi. 100% điểm thi được trang bị máy phát điện dự phòng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra liên tục, không bị gián đoạn trong trường hợp mất điện.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi; kiểm tra hệ thống camera an ninh; xây dựng phương án bảo quản tư trang cá nhân của thí sinh; phối hợp phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn thực phẩm trong những ngày diễn ra kỳ thi.