Hai mảnh giấy đang khiến nhiều phụ huynh choáng váng: Đây thật sự là những dòng chữ do trẻ lớp 2 viết sao?

"Lần đầu gặp anh em đã thấy như là định mệnh đời mình. Có lẽ ông trời ban cho em 2 cái cánh, nhưng em còn có 1 cái vì em đã dành cái ấy tặng cho anh rồi đấy...".

Những dòng chữ nắn nót bằng bút tím trên mảnh giấy ô ly cũ kỹ của một học sinh lớp 2 đang khiến mạng xã hội Việt Nam xôn xao. Nhiều người bật cười vì sự ngây ngô đáng yêu, nhưng cũng không ít phụ huynh giật mình tự hỏi: Trẻ lớp 2 bây giờ đã biết yêu tới mức này rồi sao?".

Câu chuyện bắt đầu khi một cô gái chia sẻ trên mạng rằng trong lúc dọn bàn học cho em mình theo yêu cầu của mẹ, cô vô tình phát hiện hai mảnh giấy được cất kỹ. Một mặt ghi những lời bày tỏ tình cảm khá dài, mặt còn lại đề tên người nhận cùng những hình trái tim nhỏ xinh.

Bài đăng nhanh chóng thu hút chú ý. Nhiều người ngạc nhiên vì cách diễn đạt có phần văn chương, "người lớn", vượt xa tưởng tượng về một đứa trẻ mới học lớp 2. Không ít phụ huynh bày tỏ sự lo lắng khi nhận thấy trẻ em ngày nay dường như trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với thế hệ trước.

"Nếu hồi lớp 2 tôi còn lo chơi bắn bi, nhảy dây thì giờ các con đã biết viết thư tình rồi", một phụ huynh bình luận.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng lại nhìn câu chuyện bằng con mắt nhẹ nhàng hơn. "Tôi thấy dễ thương mà. Giờ trẻ con trưởng thành sớm hơn thế hệ mình nhiều. Bé biết gì thì viết nấy thôi", một người nhận xét.

Thực tế, những câu chuyện học sinh tiểu học viết thư thả thính, tặng quà hay tuyên bố thích bạn này, thích bạn kia không còn quá hiếm gặp. Trong môi trường học đường, việc trẻ quý mến một bạn nào đó, muốn chơi cùng, muốn gây sự chú ý hay cảm thấy một người bạn đặc biệt hơn những người khác là điều hoàn toàn tự nhiên trong quá trình phát triển tâm lý.

Theo các chuyên gia giáo dục, điều người lớn thường gọi là "yêu sớm" ở lứa tuổi tiểu học phần lớn chưa phải tình yêu theo nghĩa mà người trưởng thành hiểu. Đó có thể chỉ là sự ngưỡng mộ, cảm giác yêu quý, mong muốn được gần gũi với một người bạn mà trẻ cảm thấy hợp tính hoặc đáng mến.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là khả năng diễn đạt cảm xúc của trẻ ngày nay dường như phong phú hơn rất nhiều so với các thế hệ trước.

Một phần nguyên nhân đến từ việc trẻ được tiếp xúc sớm với internet, phim ảnh, âm nhạc và mạng xã hội. Những câu từ lãng mạn, những lời tỏ tình ngọt ngào xuất hiện khắp nơi trong các video ngắn, bộ phim hoạt hình hay thậm chí cả các cuộc trò chuyện của người lớn. Trẻ có thể chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa nhưng vẫn ghi nhớ và bắt chước một cách tự nhiên.

Bởi vậy, nhìn thấy một lá thư tình của học sinh lớp 2, có lẽ điều đầu tiên phụ huynh cần làm không phải là hoảng hốt hay quy kết con hư, biết yêu quá sớm mà là bình tĩnh tìm hiểu xem đứa trẻ đang nghĩ gì.

Các em ngày nay tiếp nhận thông tin nhanh hơn, diễn đạt cảm xúc sớm hơn và đôi khi khiến người lớn bất ngờ vì sự tinh tế của mình. Nhưng đằng sau những dòng chữ tưởng như người lớn ấy, vẫn là một đứa trẻ lớp 2 với những suy nghĩ hồn nhiên, vụng về và đáng yêu.

Có những đứa trẻ chỉ đơn giản viết vài dòng ngây ngô cho vui, nhưng sau khi bị mắng mỏ, chế giễu hoặc đem ra làm trò cười trước cả gia đình, các em bắt đầu hình thành cảm giác xấu hổ với cảm xúc của chính mình.

Trong khi đó, cảm xúc yêu mến, rung động hay quý mến người khác là một phần hoàn toàn bình thường của quá trình trưởng thành. Điều quan trọng là cha mẹ giúp con hiểu về giới hạn phù hợp với lứa tuổi, biết tập trung vào việc học, biết tôn trọng bản thân và người khác, thay vì biến mọi rung động trẻ thơ thành một vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sự thấu hiểu không đồng nghĩa với việc buông lỏng. Trẻ em ngày nay tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm, dễ bị ảnh hưởng bởi những nội dung tình cảm vượt quá độ tuổi. Vì vậy, cha mẹ vẫn cần theo sát, quan tâm và quan sát những thay đổi trong cảm xúc, hành vi của con. Nếu những rung động đơn thuần dần chuyển thành việc sao nhãng học tập, lệ thuộc cảm xúc, thường xuyên nhắn tin, giấu giếm hoặc tiếp cận những nội dung không phù hợp, đó là lúc người lớn cần xuất hiện để định hướng.