4 bảo bối Doraemon mà sĩ tử thi vào lớp 10 "thèm khát" nhất lúc này

Trước áp lực nghẹt thở của mùa thi vào lớp 10, nếu chiếc túi thần kỳ của Doraemon có thật ngoài đời, dưới đây hẳn là những món bảo bối mà bất kỳ sĩ tử nào cũng ao ước được sở hữu.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn được coi là một trong những cột mốc áp lực và căng thẳng nhất trong cuộc đời học sinh. Với tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng tại các thành phố lớn và khối lượng kiến thức khổng lồ của các môn thi đè nặng, không ít sĩ tử đã rơi vào trạng thái quá tải.

Trong những đêm thức trắng ôn bài bên chồng đề cương dày cộm, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần ước chiếc túi thần kỳ của Doraemon bước ra đời thực. Thế giới bảo bối của thế kỷ 22 không chỉ cứu nguy cho Nobita hậu đậu, mà còn đánh trúng những mong ước thầm kín nhất của các học sinh trước mỗi mùa thi cử.

Bánh mì ghi nhớ: Cứu tinh cho những môn học thuộc lòng

Món bảo bối đầu tiên và luôn đứng đầu trong danh sách mong ước của mọi học sinh chắc chắn chính là Bánh mì ghi nhớ. Cách sử dụng món đồ này vô cùng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tức thì, bạn chỉ cần áp miếng bánh mì vào trang sách hoặc tài liệu, toàn bộ kiến thức bao gồm từ vựng tiếng Anh, các đoạn thơ văn học hay công thức Toán học sẽ ngay lập tức được khắc sâu vào não bộ sau khi ăn.

Đối với các sĩ tử lớp 10, món bảo bối này chính là liều thuốc giải cho nỗi ám ảnh mang tên "quên kiến thức" khi bước vào phòng thi. Thay vì phải học vẹt, tụng niệm hàng giờ liền dẫn đến hiện tượng loạn chữ, một lát bánh mì thần kỳ sẽ giúp bộ não ghi nhớ chuẩn xác từng dấu chấm, dấu phẩy của bài học. Nó mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối, giúp người học không còn nỗi sợ "học tủ" nhưng lại lệch đề.

Cây bút thần kỳ: Giải pháp cho những bài toán hình học hóc búa

Nếu Bánh mì ghi nhớ là cứu tinh cho các môn xã hội thì Cây bút thần kỳ lại là ước mơ cháy bỏng của những ai đang vật lộn với môn Toán. Đây là chiếc bút được tích hợp một máy tính thông minh siêu nhỏ bên trong, có khả năng tự động phân tích đề bài và tự ghi lại lời giải chính xác đến 100% mà người dùng không cần tốn một giây suy nghĩ.

Trong cấu trúc đề thi vào lớp 10, những câu hỏi mang tính phân hóa cao như hình học không gian hay bất đẳng thức luôn là nỗi khiếp sợ có thể lấy đi điểm số của thí sinh. Sở hữu Cây bút thần kỳ đồng nghĩa với việc bạn có một bộ óc thiên tài đồng hành ngay tại bàn thi. Chiếc bút sẽ thoăn thoắt đi những nét vẽ chính xác, trình bày luận điểm mạch lạc và đưa ra đáp số hoàn hảo trong thời gian ngắn nhất, giúp sĩ tử dễ dàng chinh phục điểm tuyệt đối mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Đồng hồ tăng tốc: Giải pháp tối ưu hóa tốc độ làm bài để không bị "cháy giáo án"

Đồng hồ tăng tốc chính là "vũ khí bí mật" giúp các thí sinh làm chủ thời gian làm bài. Khi vặn kim đồng hồ chạy nhanh lên, thời gian và tốc độ hành động của người sử dụng sẽ được đẩy lên nhanh gấp nhiều lần so với thế giới xung quanh.

Ngay trong phòng thi, áp lực thời gian luôn là nỗi sợ hiện hữu khi tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua dồn dập. Với môn Văn cần viết dài, viết sâu hay môn Toán cần tính toán nhiều bước phức tạp, bảo bối Đồng hồ tăng tốc sẽ giúp đôi tay của sĩ tử viết thoăn thoắt, tư duy nảy số nhanh như chớp. Bạn sẽ dễ dàng hoàn thành bài thi dài vài đôi giấy thi hoặc giải quyết xong các bài toán đại số phức tạp chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bằng một phần ba so với các thí sinh khác, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo "cháy giáo án" khi chưa kịp viết xong ý cuối.

Đồng hồ ngưng đọng thời gian: Khoảng lặng quý giá để soát lại bài trước khi nộp

Bên cạnh việc đẩy nhanh tốc độ, phòng thi lớp 10 cũng rất cần những khoảng lặng để rà soát lỗi sai. Đồng hồ ngưng đọng thời gian chính là nút bấm tạm dừng cứu nguy cho những phút cuối giờ nghẹt thở. Khi bấm nút, toàn bộ thế giới xung quanh và dòng chảy thời gian của buổi thi sẽ dừng lại ngay lập tức.

Khoảnh khắc giám thị thông báo "còn 5 phút nữa hết giờ làm bài" luôn khiến tim các thí sinh đập thình thịch và dễ cuống cuồng. Một nút bấm từ chiếc đồng hồ này sẽ cho phép sĩ tử có một khoảng lặng tuyệt đối để hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Bạn có thể thong thả rà soát lại từng lỗi chính tả trong bài Văn, bấm lại máy tính kiểm tra đáp số môn Toán, hay dò lại các ô khoanh trắc nghiệm môn Tiếng Anh một cách kỹ lưỡng nhất mà không lo bị trừ vào thời gian quy định của buổi thi.

Phép màu đích thực không nằm ở chiếc túi thần kỳ

Dù những món bảo bối của Doraemon có hấp dẫn và diệu kỳ đến đâu, chúng ta đều phải thẳng thắn thừa nhận một thực tế rằng chiếc túi thần kỳ không có thật, và những món đồ trên chỉ mãi là giả thuyết nằm trên những trang truyện tranh của tuổi thơ. Trong nguyên tác, tác giả Fujiko F. Fujio cũng rất nhiều lần để Nobita phải gánh chịu hậu quả dở khóc dở cười hoặc nhận điểm 0 khi cố tình lạm dụng bảo bối để gian lận thi cử.

Không có một lối đi tắt nào dẫn đến thành công thực sự ngoài sự nỗ lực của chính bản thân. Phép màu đích thực giúp các sĩ tử vượt qua kỳ thi vào lớp 10 khốc liệt ngày hôm nay không đến từ tương lai, mà nó được tích lũy từ chính những giọt mồ hôi rơi trên trang vở suốt 4 năm học THCS. Đó là những buổi tối miệt mài bên bàn học, là những bài văn viết đến chai cả ngón tay và là sự kiên trì không bỏ cuộc của các bạn. Kiến thức vững vàng đã được mài giũa qua những tháng ngày gian khổ, kết hợp với một tâm lý tự tin, bản lĩnh vững vàng mới là món bảo bối quyền năng nhất giúp bạn chinh phục mọi đề thi.

Tiếng trống trường của kỳ thi chuyển cấp đã chính thức vang lên. Chúc tất cả các sĩ tử lớp 10 luôn giữ được một cái đầu lạnh, một trái tim ấm, bình tĩnh tự tin và làm bài với phong độ cao nhất để bước vào ngôi trường cấp 3 mơ ước. Cố lên nhé các bạn, bầu trời phía trước đang chờ đón bạn!