Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Sĩ tử bước vào môn cuối cùng - môn Toán!

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội năm học 2026-2027 đang bước vào chặng cuối khi gần 125.000 thí sinh chính thức dự thi môn Toán trong sáng 31/5.

Sáng nay 31/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Theo lịch thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh bắt đầu làm bài từ 8h và kết thúc lúc 10h. Thời gian làm bài là 120 phút với hình thức trắc nghiệm.

6h45

Thời tiết Hà Nội buổi sáng khá mát mẻ, nhiệt độ khoảng 28-29 độ. Tại các điểm thi vẫn là cảnh tượng sĩ tử được phụ huynh đưa đi từ sớm. Nhiều em tranh thủ kiểm tra dụng cụ học tập mang theo do hôm nay là buổi thi cuối với môn thi cần tính toán.

Sĩ tử tại điểm thi trường THPT Đống Đa trong buổi thi cuối (Clip: Đức Anh)

Trước đó, trong ngày 30/5, các thí sinh đã hoàn thành hai môn thi gồm Ngữ Văn vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều. Nhiều ý kiến nhận định đề thi năm nay được xây dựng theo hướng vừa sức, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn có tính phân hóa để phục vụ công tác tuyển sinh.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội năm học 2026-2027 ghi nhận tổng cộng 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 124.000 lượt đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt đăng ký dự thi vào các khối chuyên.

Sau khi hoàn thành môn Toán, các thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên ở Hà Nội sẽ kết thúc kỳ thi tuyển sinh năm nay. Riêng các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên vào ngày 1/6.



