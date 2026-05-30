Thi lớp 10 tại Hà Nội 2026 buổi thứ 2: Chính thức bắt đầu giờ làm bài môn Ngoại ngữ, phụ huynh đội nắng chờ con

Chiều 30/5, học sinh Hà Nội thi môn Ngoại ngữ - môn thi thứ hai của kỳ tuyển sinh lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027 đã chính thức bắt đầu. các thí sinh đã hoàn thành bài thi đầu tiên là môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút. Đây là kỳ thi có quy mô lớn tại Hà Nội khi số lượng thí sinh tăng khoảng 20.000 em so với năm trước, khiến mức độ cạnh tranh vào các trường THPT công lập tiếp tục gia tăng.

Sáng 30/5, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ Văn từ 8h đến 10h. Nhiều giáo viên và học sinh đánh giá đề thi năm nay khá vừa sức, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và gắn với những vấn đề gần gũi trong đời sống xã hội.

Theo lịch thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, chiều nay (30/5), các sĩ tử sẽ tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ. Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài từ 14h và kết thúc lúc 15h, tổng thời gian làm bài là 60 phút.

14h30

Trong lúc chờ đợi con em thi xong, mỗi phụ huynh lại chọn cho mình một nơi trốn... nắng, người ngồi dưới bóng cây, người lại ngồi tạm quán nước.

Phụ huynh chờ con hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ

14h00

Đúng 14h00, môn thi thứ 2 của kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội chính thức bắt đầu. Các sĩ tử sẽ làm bài trong thời gian 60 phút dưới hình thức trắc nghiệm.

13h30

Tại điểm thi trường THCS Ngô Sỹ Liên, do thời gian thi môn Ngoại ngữ khá ngắn, hầu hết các phụ huynh đều lựa chọn tìm một góc để nán lại, chờ đợi con em mình thi xong thay vì ra về.

13h20

Khác với buổi sáng mát mẻ, thời tiết buổi chiều tại Hà Nội có phần oi nóng hơn. Thí sinh và phụ huynh vẫn chủ động tới từ sớm.

Tại điểm thi trường THCS Chu Văn An, các thí sinh đều được lực lượng tình nguyện viên che ô đưa đón vào tận nơi để tránh nắng.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh năm nay ghi nhận 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi trên toàn thành phố. Trong đó, hơn 124.000 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên, hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào các khối chuyên.

Với tổng chỉ tiêu khoảng 82.660 học sinh, tỷ lệ có suất học trường công lập chỉ khoảng 56% - mức thấp nhất cả nước hiện nay.

Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước. Thành phố đồng thời huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác tổ chức kỳ thi.