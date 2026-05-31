Đề thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2026

Môn Toán là bài thi cuối cùng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2026-2027.

Sáng nay (31/5), gần 125.000 thí sinh Hà Nội bước vào bài thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút, từ 8h đến 10h.

Trước đó, trong ngày 30/5, các sĩ tử đã hoàn thành hai môn thi gồm Ngữ Văn và Ngoại ngữ. Đây là ba môn thi bắt buộc trong kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm học 2026-2027.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ tuyển sinh năm nay ghi nhận 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 124.000 lượt đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt đăng ký dự thi vào các lớp chuyên.

Dưới đây là đề môn Toán chính thức kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội: