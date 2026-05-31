Nụ cười và nước mắt tiếc nuối của sĩ tử Hà Nội sau môn thi cuối lớp 10

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.

Từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và "Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027" cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.