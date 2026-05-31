Thí sinh "bật khóc" vì đề Toán lớp 10 Hà Nội khó hơn năm ngoái

Rời phòng thi, một số thí sinh dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội bật khóc, tiếc nuối vì một số câu trong đề Toán khó, không thể hoàn thành trọn vẹn bài thi.

Đề có độ phân hóa cao, "nút thắt" nằm ở câu hình học

Kết thúc 120 phút làm bài môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, nhiều thí sinh rời điểm thi Trường THPT Kim Liên bật khóc.

Nguyễn Thùy Anh cho biết, em “tiếc nuối” vì không thể hoàn thành câu 4C hình học. Bài hình (4 điểm), theo nữ sinh các câu hỏi 2B và 2C đều rất khó. Em đã dành 15 phút suy nghĩ nhưng không thể hoàn thành trọn vẹn.

Tại điểm Trường THCS Mỗ Lao với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ghi nhận của PV, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay có sự phân hóa rõ rệt và độ khó nhỉnh hơn so với năm ngoái và câu hình là thách thức không nhỏ.

Em Nguyễn Phúc An, học sinh trường THCS Lê Lợi chia sẻ: “Đề Toán tương đối khó, đặc biệt là các câu hình với các câu hỏi nhỏ có độ khó nâng từ mức trung bình đến mức cao, đòi hòi thí sinh phải học thật tốt mới làm được”.

Nhiều em chia sẻ tiếc nuối vì không thể hoàn thành trọn vẹn bài thi.

So với năm ngoái, Phúc An cảm thấy đề thi môn Toán có độ khó nhỉnh hơn năm ngoái và rất tiếc nuối vì không thể hoàn thành câu 2C hình học. Bên cạnh đó, năm nay đề thi cũng xuất hiện khoảng 2 đến 3 câu toán thực tế. Tuy nhiên, An cho biết những dạng bài này đã được thầy cô hướng dẫn kỹ trên lớp nên không gây quá nhiều bất ngờ.

Đồng quan điểm này, em Nguyễn Quang Bách, học sinh Trường THCS Chu Văn An cũng than đề khó hơn so với đề thi năm trước. Bách cũng phải bỏ qua câu 2C nên chỉ dám dự đoán được hơn 8 điểm.

Một thí sinh khác đến từ xã Mỹ Đức cũng nhận xét dù phần Đại số có vẻ "dễ thở" hơn, nhưng phần Hình học lại là một thử thách. Thí sinh này cho rằng, mức độ đề phù hợp với những bạn có học lực giỏi, còn với những bạn mức khá sẽ khó có thể hoàn thành trọn vẹn.

Dù đánh giá đề khó hơn năm ngoái, nhiều thí sinh vẫn tự tin về kết quả bài làm của mình đạt mức điểm cao.

Nhiều bài toán có tình huống thực tế

Thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên Toán trường Trường Phổ thông liên cấp Vinschool cho rằng, đề thi môn Toán lớp 10 của Hà Nội có cấu trúc không thay đổi nhiều so với năm ngoái.

Đề vẫn gồm 5 bài với các nhóm kiến thức về: Thống kê dữ liệu và xác suất, biểu thức đại số, giải bài toán bằng cách lập phương trình và ứng dụng định lý Viète, hình học không gian và hình học phẳng và bài toán thực tế liên quan đến tối ưu hóa.

“Nếu đề năm 2025 – 2026 được đánh giá là bước chuyển mạnh từ kiểm tra kỹ thuật sang đánh giá năng lực vận dụng thì đề năm nay tiếp tục củng cố xu hướng đó”, thầy Bảo nói.

Một điểm nhấn là, các bài toán thực tế xuất hiện liên tục về thống kê chiều cao học sinh, xác suất rút bóng đánh số, bài toán mua hoa, thể tích bể nước và xô đựng nước, tối ưu chi phí nhân công và thuê kho xưởng.

Theo thầy Bảo, phần lớn các bài toán thực tế không chỉ dừng ở việc "đọc hiểu ngữ cảnh" mà yêu cầu học sinh thiết lập mô hình toán học, lựa chọn công cụ phù hợp rồi giải quyết vấn đề nhằm phản ánh rõ tinh thần của chương trình mới: đánh giá khả năng học sinh sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết các tình huống trong đời sống.

Về tỉ lệ độ khó, giáo viên đánh giá, mức độ nhận biết chiếm khoảng 20-25%, mức độ thông hiểu chiếm khoảng 30%, vận dụng chiếm khoảng 30%, học sinh phải kết nối nhiều kiến thức hoặc mô hình hóa tình huống. Mức độ vận dụng cao chiếm khoảng 15-20%, đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy sâu, sáng tạo, khả năng kết nối dữ kiện (Câu IV.2B ý chứng minh góc vuông, Câu IV.2C tam giác cân, Câu V thiết lập mô hình tối ưu hóa và tìm giá trị nhỏ nhất).

Dự đoán mức điểm tập trung nhiều ở khoảng 7 - 8

Giáo viên này đánh giá, đề thi đáp ứng được yêu cầu kiểm tra đánh giá học sinh và có yếu tố phân hóa. Hàm lượng kiểm tra kiến thức và kỹ năng cơ bản cao, không đánh đố học sinh nhưng phần hình học và bài toán vận dụng vẫn đủ khả năng phân loại học sinh khá giỏi. Học sinh có thời gian ôn luyện, thực hành giải tốt các dạng toán cơ bản và làm bài cẩn thận, có thể hoàn thành 75% đến 80% đề thi.

“So với đề năm ngoái, đề năm nay có thể được đánh giá là có độ khó nhỉnh hơn ở phần hình học nhưng nhẹ hơn ở phần đại số. Do đó độ khó tổng thể ở mức tương đương hoặc thấp hơn nhẹ, phổ điểm dự kiến sẽ tập trung nhiều ở khoảng 7,0–8,0 điểm, và bài đạt điểm tuyệt đối vẫn không nhiều”, thầy Bảo dự đoán.

Giáo viên Tổ Toán, Hệ thống giáo dục HOCMAI nhận định: “Đây là một đề thi có chất lượng chuyên môn tốt, giữ được sự ổn định về cấu trúc nhưng vẫn thể hiện tinh thần đổi mới trong kiểm tra, đánh giá”.

Cụ thể, đề thi bám sát định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, tư duy logic và khả năng giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn. Cấu trúc đề hợp lí, mức độ phân hóa rõ ràng, vừa đảm bảo học sinh nắm vững kiến thức cơ bản có thể hoàn thành phần lớn bài thi, vừa tạo điều kiện để phân loại học sinh khá, giỏi thông qua các câu hỏi vận dụng.

So với kỳ thi năm ngoái, đề thi không có nhiều thay đổi. Các câu hỏi được xây dựng theo hướng tăng cường vận dụng kiến thức vào những tình huống gần gũi với thực tiễn, có câu hỏi yêu cầu kiến thức cơ bản và câu mang tính phân hóa, góp phần nhận diện và tuyển chọn những học sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của bậc học tiếp theo.