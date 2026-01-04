Vì sao con người luôn cảm thấy mệt mỏi hơn sau kỳ nghỉ dài? Chuyên gia có câu lý giải bất ngờ

Hiện tượng này thường được gọi là “nỗi buồn hậu kỳ nghỉ lễ” - một dạng khó chịu tinh thần ngắn hạn xuất hiện sau kỳ nghỉ. Đây là trải nghiệm phổ biến và thường không kéo dài. Các chuyên gia cho biết, phần lớn mọi người sẽ dần “trở lại bình thường” sau một thời gian ngắn.

Các nghiên cứu cho thấy sức khỏe tâm thần có xu hướng biến động mạnh sau mùa lễ hội. Khi không khí lễ hội lắng xuống, nhiều người phải đối mặt với “khoảng trống cảm xúc” và áp lực quay lại đời sống thường nhật. Tình trạng này biểu hiện qua nhiều dấu hiệu khác nhau, bao gồm: Lo âu, căng thẳng; Thiếu động lực, uể oải; Dễ cáu gắt, tâm trạng thất thường; Buồn bã hoặc trầm cảm nhẹ; Khó ngủ; Suy nghĩ miên man, lặp đi lặp lại về những sự kiện trong mùa lễ…

Những suy nghĩ này có thể khiến cảm giác căng thẳng và buồn bã trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt khi kết hợp với mệt mỏi thể chất.

Cảm giác mệt mỏi sau kỳ nghỉ đến từ đâu?

Cơ thể bị “sốc” vì thay đổi nhịp sinh hoạt trong kỳ nghỉ

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến con người mệt mỏi sau kỳ nghỉ là sự xáo trộn thói quen sinh hoạt. Trong đời sống thường ngày, cơ thể quen với giờ giấc cố định: thức dậy cùng một thời điểm, ăn uống theo nhịp quen thuộc, làm việc theo lịch trình ổn định. Trong kỳ nghỉ, du lịch, chi tiêu, di chuyển và gián đoạn thói quen có thể khiến cơ thể không thực sự được nghỉ ngơi.

Tiến sĩ Michele Nealon, PsyD, nhà tâm lý học lâm sàng người Mỹ cho biết các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng sự thay đổi thói quen, rối loạn giấc ngủ, chế độ ăn uống thất thường cùng với căng thẳng trong quá trình lên kế hoạch và di chuyển đều góp phần gây ra tình trạng mệt mỏi sau kỳ nghỉ.

Kỳ nghỉ không diễn ra như kỳ vọng

Khi nghĩ đến du lịch trong kỳ nghỉ, nhiều người hình dung đến viễn cảnh đẹp. Nhưng thực tế thường kém hoàn hảo hơn nhiều: sân bay đông đúc, chuyến bay hoãn, phòng khách sạn không như mong đợi, giấc ngủ chập chờn,...

Jennifer Kelman, chuyên gia trị liệu và sức khỏe tâm thần người Mỹ cho biết: "Đây là lý do khiến nhiều người cảm thấy họ cần… một kỳ nghỉ khác ngay sau khi vừa đi nghỉ về. Không ít người còn cảm thấy phí thời gian vì đã không thư giãn được như mong đợi".

Thất vọng sau cao trào cảm xúc

Kỳ nghỉ lễ là cơ hội để mọi người gặp gỡ bạn bè, gia đình, tham gia các hoạt động mang tính tập thể. Những khoảnh khắc vui vẻ, đoàn tụ tạo ra cảm xúc tích cực mạnh, và khi kết thúc, sự "rơi tự do" về cảm xúc là điều khó tránh.

Sự cô đơn, trống rỗng nếu đón kỳ nghỉ lễ một mình

Một số người phải làm việc xuyên lễ, không thể về nhà hoặc chọn ở một mình, khiến cảm giác cô đơn trở nên rõ rệt hơn. Với những người không có nhiều mối quan hệ xã hội tích cực, họ có thể trải qua cảm xúc tiếc nuối, buồn bã hơn ngày thường.

Làm gì để vượt qua cảm giác uể oải sau kỳ nghỉ?

Các chuyên gia tâm lý khuyến nghị nên cho bản thân thời gian chuyển tiếp, thay vì ép mình quay lại guồng quay cũ ngay lập tức. Đầu tiên là dành thời gian cho bản thân, xem những ngày đầu sau lễ như “khoảng đệm” để sắp xếp lại cuộc sống.

Bên cạnh đó, nên giảm thời gian trên mạng xã hội, ưu tiên trò chuyện trực tiếp hoặc qua điện thoại với người thân. Chăm sóc sức khỏe thể chất cũng là một cách để ổn định tâm trạng, từ việc tập thể dục, ngủ đủ giấc đến ăn uống lành mạnh.

Ngoài ra, mọi người có thể tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên vì không gian xanh đã được chứng minh là giúp cải thiện cảm giác hạnh phúc. Lên kế hoạch cho một hoạt động nhỏ như gặp bạn bè hay một chuyến đi ngắn trong tương lai gần cũng là một cách giúp bạn lấy lại động lực tinh thần sau kỳ nghỉ.

Theo VerywellMind, TheSkimm